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Какие клубы НХЛ никогда не выигрывали Кубок Стэнли, не становились чемпионами, Баффало, Ванкувер, Миннесота, Коламбус

Бестрофейники. 10 команд НХЛ, никогда не выигрывавших Кубок Стэнли
Максим Макаров
10 команд НХЛ, не выигрывавших Кубок Стэнли
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Более полувека неудач «Баффало» и «Ванкувера», мрачные перспективы Капризова в «Миннесоте».

Несколько дней назад «Флорида» переиграла в седьмом матче «Эдмонтон» и взяла свой первый трофей в истории. Таким образом, «пантеры» стали 22-й действующей командой НХЛ, которая добиралась до победы в Кубке Стэнли. Простая математика ответит нам на вопрос, сколько команд до сих пор носят неофициальный титул «бестрофейников» — их 10. У каждой из этих команд разная судьба: кто-то провёл лишь три сезона в лиге, а кто-то более 50 лет пытается безуспешно дойти до главной цели.

Давайте вспомним, какие команды НХЛ так и не добрались до Кубка Стэнли, их наивысший результат, а также перспективы в будущем.

«Баффало Сэйбрз»

Наивысший результат — финал (1975, 1999)

Вообще, «Баффало» выигрывал Кубок Стэнли. Правда, случилось это не наяву, а благодаря герою Джима Керри в фильме «Брюс Всемогущий». Ладно, шутки в сторону. Команда была основана в 1970 году в рамках расширения НХЛ. Старт выдающимся у «клинков» не получился, но уже на пятый год команда оказалась в финале, выбив «Чикаго» и «Монреаль». Однако в решающей серии им досталась «Филадельфия», которая в ту пору проводила лучший период в своей истории.

«Баффало Сэйбрз»

«Баффало Сэйбрз»

Фото: Lindsey Wasson/AP Photo/ТАСС

Следующего финала пришлось ждать 24 года. В 1999-м «Сэйбрз», ведомые Шатаном, Житником и Гашеком, выйдя в плей-офф с седьмого места, прошли «Оттаву», «Бостон» и «Торонто», проиграв лишь три матча. На другой стороне финала тоже была команда, которая до этого не выигрывала кубок – «Даллас» с Модано, Халлом, Зубовым и Белфуром. Именно Халл с передачи Модано в третьем овертайме шестого матча сломал надежды «клинков» на первый триумф.

Далее было два финала конференции, а после 2011 года полнейший штиль – команда ни разу не попала в плей-офф. Сейчас у «клинков» есть пул молодых игроков, которые в ближайшие годы должны вывести команду хотя бы в плей-офф. Далин, Пауэр, Томпсон, Бенсон, Петерка и другие – будущее есть, но главное – грамотно распорядиться привилегией. А с этим в организации большие проблемы.

«Коламбус Блю Джекетс»

Наивысший результат — второй раунд (2019)

В целом об успешности франшизы говорит их лучший результат за всю историю. Команда образовалась на стыке тысячелетий – в 2000 году. В плей-офф команда впервые попала лишь в 2009 году, а первую победу одержала там только в 2014-м.

Самый успешный период связан с Джоном Тортореллой, который принял команду в 2015 году, пробыв в Огайо шесть лет. Именно Тортс построил боевую и системную команду, которая сотворила одну из самых больших сенсаций в XXI веке – выбила «Тампу», проведшую фантастическую регулярку, со счётом 4-0. Но после исторического успеха команду покинули Панарин и Бобровский, и всё откатилось назад.

Сейчас «Коламбус» не подбирается и близко к играм на вылет, собирая высокие драфт-пики. Несмотря на не самый бесперспективный состав, будущее команды туманно. Может быть, новый генеральный менеджер и тренер смогут сломать тенденцию.

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«Миннесота Уайлд»

Наивысший результат — финал конференции (2003)

«Миннесота» зашла в лигу в том же 2000 году, что и «Коламбус», однако в роли статиста не пребывала. Уже в 2003 году команда попала в финал конференции, выиграв две семиматчевые баталии у «Колорадо» и «Ванкувера», но сил на «Анахайм» у Габорика и компании не хватило – 0-4 и одна шайба за четыре матча.

На сегодняшний день «Миннесота» предстаёт крепким середняком, который вряд ли будет стремительно валиться со склона, но и далеко в плей-офф вряд ли зайдёт. А главная проблема состоит в ошибках менеджеров и скаутов: как на драфте, так и в трейдах. Выкупленные контракты Сутера и Паризе не дают команде построить боеспособный коллектив. Но остаётся надежда, что по окончании выплат, терзающих платёжку «дикарей», в истории клуба настанет новая веха. Главное, чтобы к этому моменту не психанул Капризов, который должен бороться за трофеи, а не за плей-офф.

«Нэшвилл Предаторз»

Наивысший результат — финал (2017)

За 26 лет существования история «Нэшвилла» прилично закольцевалась: первым тренером стал Барри Тротц, который отработал в клубе аж 17 лет. В 2023 году Барри вернулся в клуб, только в роли генерального менеджера. За время девятилетней разлуки команда и тренер пережили лучшие мгновения: Тротц выиграл кубок с «Вашингтоном», а «Нэшвилл» вышел в финал в 2017-м.

Тот плей-офф получился удивительным: тяжёлая регулярка, выход в плей-офф на флажке и свип лучшей команды Запада. Пока люди осмысливали, что случилось, «Нэшвилл» стремительно полетел в свой первый финал в истории, отправив в отпуск «Сент-Луис» и «Анахайм». Но тот «Питтсбург», заряженный на победный дубль, остановить не удалось.

Сейчас «Нэшвилл» можно назвать одной из самых перспективных команд, имеющей всё для роста: грамотный менеджмент, перспективный тренер, неплохая молодёжь, много свободных денег в платёжке.

«Оттава Сенаторз»

Наивысший результат — финал (2007)

Человек, обладающий энциклопедическими знаниями о хоккее, может воскликнуть: «Оттава Сенаторз» выигрывала кубок в 1927 году». Да, это правда, но то была другая франшиза, пусть и одноимённая.

Команда, проведшая первый матч осенью 1992 года, попала в плей-офф лишь в пятый год, проведённый в лиге, а в период с 1996 по 2017 год лишь три раза не играла в весенних и летних кубковых матчах. В разные годы лидерами «сенаторов» были Альфредссон, Спецца, Яшин и Хитли. Все, кроме Алексея, были участниками единственного финала в истории «Оттавы» в 2007 году. Правда, получилось так себе: поражение в пяти матчах от «Анахайма». Удивительно, но «Сенаторз» проиграли команде, в составе которой был Кори Перри. Сейчас такое представить сложно.

«Оттава Сенаторз»

«Оттава Сенаторз»

Фото: Justin Tang/AP Photo/ТАСС

Сегодня «Оттава» — одна из самых непонятных команд лиги. На бумаге всё хорошо, а как только дело доходит до хоккея, то все расклады рушатся, словно карточный домик на ветру. В ближайшее время ждать подвигов от «Сенаторз» наивно.

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«Сан-Хосе Шаркс»

Наивысший результат — финал (2016)

Старт «Сан-Хосе» в НХЛ состоялся в 1991 году, и плохим его не назовёшь: команда часто попадала в плей-офф, проходя иногда и первый раунд. Но пик истории франшизы был в 2016 году, когда «акулы» проиграли «Питтсбургу» финал в шести матчах. Хотя команда там подобралась легендарная: Бёрнс, Торнтон, Павелски, Марло. Вот такая россыпь легендарных хоккеистов не смогла привезти кубок в Калифорнию.

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Привезёт ли его Селебрини и компания в будущем? Пока в это не верится. Болельщики «акул», конечно, возлагают большие надежды на молодого канадского таланта, но, если руководство «Шаркс» не перестанет заниматься ерундой по типу обмена Гертла с оставлением части заработной платы на себе, ничего не изменится. В этом сезоне было пробито дно: отвратительный результат, несколько матчей с 10 пропущенными шайбами, потеря болельщиков на трибуне.

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«Сиэтл Кракен»

Наивысший результат — второй раунд (2023)

Что можно сказать о трёхлетней истории «кракенов»? Команда слегка странно повела себя на драфте расширения, набрав довольно-таки посредственный коллектив. Правда, во втором сезоне результат пришёл: «Сиэтл» вымучил первую победу в плей-офф, выбив чемпиона в семи матчах. Но закрепить успех не удалось: пролёт мимо плей-офф, увольнение главного тренера и негласный титул одной из самых серых команд НХЛ.

Посмотрим, что изменит Дэн Байлсма, который будет руководить командой в следующем сезоне, однако организация движется, хоть и тихо, но в правильном направлении.

«Юта» («Аризона Койотс»)

Наивысший результат — финал конференции (2012)

Эксперимент с командой в Аризоне потерпел официальное крушение в этом году. В целом вряд ли кто-то будет скучать по «Аризоне»: один плей-офф за 11 лет, игра на стадионе, который вмещает пять тысяч, статус мусорного бака для ненужных контрактов со всей НХЛ, отсутствие развития (и желания).

Лучший результат был в 2012 году, тогда главная легенда франшизы «Койотс» Шейн Доун и компания прошли «Чикаго» и «Нэшвилл», но уступили «Лос-Анджелесу». Та вспышка так и осталась единственным светлым пятном в истории команды.

Весной стало известно, что франшиза переезжает в Юту, а «Койотс» при выполнении определённых условий могут вернуться в лигу в течение пяти лет. Остаётся надеяться, что на новом месте организация воскреснет, наличие большого количества молодых талантов будто располагает к этому.

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«Ванкувер Кэнакс»

Наивысший результат — финал (1982, 1994, 2011)

Как и «Баффало», «Ванкувер» начал свой период в НХЛ в 1970 году. За первые 11 лет команда не вышла ни разу во второй раунд, но на 12-й сезон прорвало – выход в финал. Но «Айлендерс» с Троттье, Босси и Потвином камня на камне не оставили от «косаток» — 4-0.

Следующий финал получился в разы драматичнее – поражение в семи матчах от «Рейнджерс». То была команда, которую вёл за собой Павел Буре, набравший 31 (16+15) очко. Знал бы тогда Павел, что это его первый и последний финал.

«Ванкувер Кэнакс»

«Ванкувер Кэнакс»

Фото: ETHAN CAIRNS/AP Photo/ТАСС

Финал 2011 года получился ещё более драматичным, по крайней мере для фанатов, которые после седьмого матча с «Бостоном» устроили в Ванкувере страшные беспорядки. Братья Седины, как и Буре, стали легендами клуба, но не обладателями Кубка Стэнли.

Сегодня «Ванкувер» превратился в команду, которая в ближайшие годы может попробовать побороться за кубок. Рик Токкет проделал отличную работу, а менеджмент вновь строит коллектив вокруг шведов.

«Виннипег Джетс»

Наивысший результат — финал конференции (2018)

Современная история «Виннипега» — не самая весёлая: команда не хватает звёзд с неба, в Манитобу немногие хотят ехать. Пол Морис, недавний обладатель Кубка Стэнли, трудился в «Джетс» семь лет, вывел в финал конференции в 2018 году, но только образовавшийся «Вегас» катком проехался по «Виннипегу».

О перспективах команды рассуждать сложно. С одной стороны, прошедший сезон получился добротным, но закончился уже в первом раунде. Вопрос о месте дислокации всегда будет играть роль, этот фактор сковывает руки менеджерам, которым приходится либо отказываться от хорошего игрока, либо насыпать ему больше денег.

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