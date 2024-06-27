Бестрофейники. 10 команд НХЛ, никогда не выигрывавших Кубок Стэнли

Несколько дней назад «Флорида» переиграла в седьмом матче «Эдмонтон» и взяла свой первый трофей в истории. Таким образом, «пантеры» стали 22-й действующей командой НХЛ, которая добиралась до победы в Кубке Стэнли. Простая математика ответит нам на вопрос, сколько команд до сих пор носят неофициальный титул «бестрофейников» — их 10. У каждой из этих команд разная судьба: кто-то провёл лишь три сезона в лиге, а кто-то более 50 лет пытается безуспешно дойти до главной цели.

Давайте вспомним, какие команды НХЛ так и не добрались до Кубка Стэнли, их наивысший результат, а также перспективы в будущем.

«Баффало Сэйбрз»

Наивысший результат — финал (1975, 1999)

Вообще, «Баффало» выигрывал Кубок Стэнли. Правда, случилось это не наяву, а благодаря герою Джима Керри в фильме «Брюс Всемогущий». Ладно, шутки в сторону. Команда была основана в 1970 году в рамках расширения НХЛ. Старт выдающимся у «клинков» не получился, но уже на пятый год команда оказалась в финале, выбив «Чикаго» и «Монреаль». Однако в решающей серии им досталась «Филадельфия», которая в ту пору проводила лучший период в своей истории.

«Баффало Сэйбрз» Фото: Lindsey Wasson/AP Photo/ТАСС

Следующего финала пришлось ждать 24 года. В 1999-м «Сэйбрз», ведомые Шатаном, Житником и Гашеком, выйдя в плей-офф с седьмого места, прошли «Оттаву», «Бостон» и «Торонто», проиграв лишь три матча. На другой стороне финала тоже была команда, которая до этого не выигрывала кубок – «Даллас» с Модано, Халлом, Зубовым и Белфуром. Именно Халл с передачи Модано в третьем овертайме шестого матча сломал надежды «клинков» на первый триумф.

Далее было два финала конференции, а после 2011 года полнейший штиль – команда ни разу не попала в плей-офф. Сейчас у «клинков» есть пул молодых игроков, которые в ближайшие годы должны вывести команду хотя бы в плей-офф. Далин, Пауэр, Томпсон, Бенсон, Петерка и другие – будущее есть, но главное – грамотно распорядиться привилегией. А с этим в организации большие проблемы.

«Коламбус Блю Джекетс»

Наивысший результат — второй раунд (2019)

В целом об успешности франшизы говорит их лучший результат за всю историю. Команда образовалась на стыке тысячелетий – в 2000 году. В плей-офф команда впервые попала лишь в 2009 году, а первую победу одержала там только в 2014-м.

Самый успешный период связан с Джоном Тортореллой, который принял команду в 2015 году, пробыв в Огайо шесть лет. Именно Тортс построил боевую и системную команду, которая сотворила одну из самых больших сенсаций в XXI веке – выбила «Тампу», проведшую фантастическую регулярку, со счётом 4-0. Но после исторического успеха команду покинули Панарин и Бобровский, и всё откатилось назад.

Сейчас «Коламбус» не подбирается и близко к играм на вылет, собирая высокие драфт-пики. Несмотря на не самый бесперспективный состав, будущее команды туманно. Может быть, новый генеральный менеджер и тренер смогут сломать тенденцию.

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«Миннесота Уайлд»

Наивысший результат — финал конференции (2003)

«Миннесота» зашла в лигу в том же 2000 году, что и «Коламбус», однако в роли статиста не пребывала. Уже в 2003 году команда попала в финал конференции, выиграв две семиматчевые баталии у «Колорадо» и «Ванкувера», но сил на «Анахайм» у Габорика и компании не хватило – 0-4 и одна шайба за четыре матча.

На сегодняшний день «Миннесота» предстаёт крепким середняком, который вряд ли будет стремительно валиться со склона, но и далеко в плей-офф вряд ли зайдёт. А главная проблема состоит в ошибках менеджеров и скаутов: как на драфте, так и в трейдах. Выкупленные контракты Сутера и Паризе не дают команде построить боеспособный коллектив. Но остаётся надежда, что по окончании выплат, терзающих платёжку «дикарей», в истории клуба настанет новая веха. Главное, чтобы к этому моменту не психанул Капризов, который должен бороться за трофеи, а не за плей-офф.

«Нэшвилл Предаторз»

Наивысший результат — финал (2017)

За 26 лет существования история «Нэшвилла» прилично закольцевалась: первым тренером стал Барри Тротц, который отработал в клубе аж 17 лет. В 2023 году Барри вернулся в клуб, только в роли генерального менеджера. За время девятилетней разлуки команда и тренер пережили лучшие мгновения: Тротц выиграл кубок с «Вашингтоном», а «Нэшвилл» вышел в финал в 2017-м.

Тот плей-офф получился удивительным: тяжёлая регулярка, выход в плей-офф на флажке и свип лучшей команды Запада. Пока люди осмысливали, что случилось, «Нэшвилл» стремительно полетел в свой первый финал в истории, отправив в отпуск «Сент-Луис» и «Анахайм». Но тот «Питтсбург», заряженный на победный дубль, остановить не удалось.

Сейчас «Нэшвилл» можно назвать одной из самых перспективных команд, имеющей всё для роста: грамотный менеджмент, перспективный тренер, неплохая молодёжь, много свободных денег в платёжке.

«Оттава Сенаторз»

Наивысший результат — финал (2007)

Человек, обладающий энциклопедическими знаниями о хоккее, может воскликнуть: «Оттава Сенаторз» выигрывала кубок в 1927 году». Да, это правда, но то была другая франшиза, пусть и одноимённая.

Команда, проведшая первый матч осенью 1992 года, попала в плей-офф лишь в пятый год, проведённый в лиге, а в период с 1996 по 2017 год лишь три раза не играла в весенних и летних кубковых матчах. В разные годы лидерами «сенаторов» были Альфредссон, Спецца, Яшин и Хитли. Все, кроме Алексея, были участниками единственного финала в истории «Оттавы» в 2007 году. Правда, получилось так себе: поражение в пяти матчах от «Анахайма». Удивительно, но «Сенаторз» проиграли команде, в составе которой был Кори Перри. Сейчас такое представить сложно.

«Оттава Сенаторз» Фото: Justin Tang/AP Photo/ТАСС

Сегодня «Оттава» — одна из самых непонятных команд лиги. На бумаге всё хорошо, а как только дело доходит до хоккея, то все расклады рушатся, словно карточный домик на ветру. В ближайшее время ждать подвигов от «Сенаторз» наивно.

«Сан-Хосе Шаркс»

Наивысший результат — финал (2016)

Старт «Сан-Хосе» в НХЛ состоялся в 1991 году, и плохим его не назовёшь: команда часто попадала в плей-офф, проходя иногда и первый раунд. Но пик истории франшизы был в 2016 году, когда «акулы» проиграли «Питтсбургу» финал в шести матчах. Хотя команда там подобралась легендарная: Бёрнс, Торнтон, Павелски, Марло. Вот такая россыпь легендарных хоккеистов не смогла привезти кубок в Калифорнию.

Привезёт ли его Селебрини и компания в будущем? Пока в это не верится. Болельщики «акул», конечно, возлагают большие надежды на молодого канадского таланта, но, если руководство «Шаркс» не перестанет заниматься ерундой по типу обмена Гертла с оставлением части заработной платы на себе, ничего не изменится. В этом сезоне было пробито дно: отвратительный результат, несколько матчей с 10 пропущенными шайбами, потеря болельщиков на трибуне.

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«Сиэтл Кракен»

Наивысший результат — второй раунд (2023)

Что можно сказать о трёхлетней истории «кракенов»? Команда слегка странно повела себя на драфте расширения, набрав довольно-таки посредственный коллектив. Правда, во втором сезоне результат пришёл: «Сиэтл» вымучил первую победу в плей-офф, выбив чемпиона в семи матчах. Но закрепить успех не удалось: пролёт мимо плей-офф, увольнение главного тренера и негласный титул одной из самых серых команд НХЛ.

Посмотрим, что изменит Дэн Байлсма, который будет руководить командой в следующем сезоне, однако организация движется, хоть и тихо, но в правильном направлении.

«Юта» («Аризона Койотс»)

Наивысший результат — финал конференции (2012)

Эксперимент с командой в Аризоне потерпел официальное крушение в этом году. В целом вряд ли кто-то будет скучать по «Аризоне»: один плей-офф за 11 лет, игра на стадионе, который вмещает пять тысяч, статус мусорного бака для ненужных контрактов со всей НХЛ, отсутствие развития (и желания).

Лучший результат был в 2012 году, тогда главная легенда франшизы «Койотс» Шейн Доун и компания прошли «Чикаго» и «Нэшвилл», но уступили «Лос-Анджелесу». Та вспышка так и осталась единственным светлым пятном в истории команды.

Весной стало известно, что франшиза переезжает в Юту, а «Койотс» при выполнении определённых условий могут вернуться в лигу в течение пяти лет. Остаётся надеяться, что на новом месте организация воскреснет, наличие большого количества молодых талантов будто располагает к этому.

«Ванкувер Кэнакс»

Наивысший результат — финал (1982, 1994, 2011)

Как и «Баффало», «Ванкувер» начал свой период в НХЛ в 1970 году. За первые 11 лет команда не вышла ни разу во второй раунд, но на 12-й сезон прорвало – выход в финал. Но «Айлендерс» с Троттье, Босси и Потвином камня на камне не оставили от «косаток» — 4-0.

Следующий финал получился в разы драматичнее – поражение в семи матчах от «Рейнджерс». То была команда, которую вёл за собой Павел Буре, набравший 31 (16+15) очко. Знал бы тогда Павел, что это его первый и последний финал.

«Ванкувер Кэнакс» Фото: ETHAN CAIRNS/AP Photo/ТАСС

Финал 2011 года получился ещё более драматичным, по крайней мере для фанатов, которые после седьмого матча с «Бостоном» устроили в Ванкувере страшные беспорядки. Братья Седины, как и Буре, стали легендами клуба, но не обладателями Кубка Стэнли.

Сегодня «Ванкувер» превратился в команду, которая в ближайшие годы может попробовать побороться за кубок. Рик Токкет проделал отличную работу, а менеджмент вновь строит коллектив вокруг шведов.

«Виннипег Джетс»

Наивысший результат — финал конференции (2018)

Современная история «Виннипега» — не самая весёлая: команда не хватает звёзд с неба, в Манитобу немногие хотят ехать. Пол Морис, недавний обладатель Кубка Стэнли, трудился в «Джетс» семь лет, вывел в финал конференции в 2018 году, но только образовавшийся «Вегас» катком проехался по «Виннипегу».

О перспективах команды рассуждать сложно. С одной стороны, прошедший сезон получился добротным, но закончился уже в первом раунде. Вопрос о месте дислокации всегда будет играть роль, этот фактор сковывает руки менеджерам, которым приходится либо отказываться от хорошего игрока, либо насыпать ему больше денег.