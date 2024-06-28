Ротенберг стал тренером звёзд КХЛ, за океаном обменяли россиянина. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 27 июня 2024 года.

Ротенберг назначен тренером команды российских звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назначен тренером команды звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ. Вместе с Ротенбергом руководить командой звёзд КХЛ будут Андрей Разин и Игорь Никитин.

20 июля 2024 года на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды мечты — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная наших легионеров из-за океана. Друг против друга сыграют суперзвёзды хоккея, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина — все, кого российские болельщики давно мечтали увидеть на льду.

Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча – 20 июля в 15:00 мск.

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Главный тренер СКА отреагировал на своё назначение

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал своё участие в благотворительном матче российских звёзд КХЛ и НХЛ.

«20 июля в Москве пройдёт матч российских звезд КХЛ и НХЛ. Я с огромным удовольствием откликнулся на приглашение войти в тренерский штаб команды КХЛ.

Когда мне позвонили ребята, я ни секунды не сомневался – ведь игра благотворительная, а это всегда важно. Такие мероприятия показывают настоящий патриотизм наших хоккеистов, которые играют по обе стороны океана.

В любой стране, в любой команде наши ребята никогда не забывают, что они из России. Когда наши звёзды возвращаются на родину, они организуют такие хоккейные праздники для болельщиков. Это действительно уникальное мероприятие, ведь на лёд выйдут все лучшие хоккеисты России, мировые звёзды, люди, на которых смотрят подрастающие поколения.

Буду рад встретиться со всеми парнями – как с теми, с кем мы вместе проходили Олимпиаду, Кубок и чемпионаты мира, так и с теми, кто сейчас здорово играет в КХЛ.

Ждём всех 20 июля в Москве на классной игре. Уверен, что все вместе мы сможем создать большой хоккейный праздник!» – написал главный тренер СКА в своём телеграм-канале.

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«Ванкувер» обменял Илью Михеева в «Чикаго»

«Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Илью Михеева, форварда Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2027 в «Чикаго».

В этой сделке «Кэнакс» получили выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2027. Канадский клуб удержит 15% зарплаты Михеева в своей платёжной ведомости. 29-летний нападающий имеет ещё два года по действующему контракту с кэпхитом $ 4,037 млн.

Ранее агент российского нападающего Дэн Мильштейн подтвердил, что «косатки» разрешили другим командам общаться с форвардом на предмет возможного перехода хоккеиста.

Илья не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Экс-форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф.

Никита Кучеров номинирован на приз «Лучшему игроку НХЛ» от ESPN

ESPN объявил номинантов на свою ежегодную церемонию награждения ESPY.

В номинации «Лучший игрок НХЛ» представлены: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Болельщики могут голосовать за победителя на сайте ESPN. Итоги голосования представят 11 июля.

Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи». В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 Кучеров сыграл пять матчей, в которых отдал семь результативных передач. «Тампа» в первом раунде проиграла «Флориде Пантерз» со счётом 1-4.

«Эдмонтон» подтвердил уход генменеджера Кена Холланда после окончания контракта

«Эдмонтон Ойлерз» подтвердил уход генерального менеджера Кена Холланда после окончания контракта, который истекает 1 июля нынешнего года.

«Эдмонтон Ойлерз» и Кен Холланд договорились, что его контракт не будет продлён после окончания текущего соглашения. За последние пять сезонов в качестве генерального менеджера Кен не только превратил «Эдмонтон Ойлерз» в одну из лучших команд НХЛ, он также заложил прочную основу успеха и культуру побед, которая сохранится и в будущем. Во многом благодаря выдающейся работе Кена Эдмонтон стал городом для многих игроков Национальной хоккейной лиги. Мы желаем Кену, Синди и всей его семье всего наилучшего и благодарим его за лидерство и вклад в организацию «Ойлерз», — сказано в сообщении клуба.

68-летний менеджер был принят на работу в «Эдмонтон» в мае 2019 года. Холланд уже является членом Зала хоккейной славы и известен как создатель династических команд «Детройт Ред Уингз», выигравших три чемпионства под его руководством.

Напомним, «Эдмонтон» проиграл «Флориде Пантерз» в финале Кубка Стэнли в семи матчах.