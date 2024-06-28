Немыслимый грабёж? Но Кучеров сам виноват, что его прокатили мимо «Харта»

Хоккейный сезон закончился несколько дней назад, Кубок Стэнли был вручён победителю, а лучшим игрокам планеты осталось лишь попозировать на ковровой дорожке в Лас-Вегасе и разобрать индивидуальные призы. Помимо наград, обладателей которых мы знали ещё в апреле, остались и те, что вручаются по итогам голосования журналистов. Самая главная интрига была в том, кто получит «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи команды.

Как вы уже наверняка знаете, впервые в карьере получил его Натан Маккиннон. Североамериканские журналисты отдали канадцу 137 первых мест, тогда как Кучерова отметили лишь 50 человек.

Начать необходимо с того, как оба провели регулярный чемпионат, так как после такого яркого плей-офф что-то могло забыться. У Маккиннона и Кучерова была крутая битва в регулярке, по ходу которой оба периодически захватывали первенство в сводной таблице лучших бомбардиров лиги. Ещё в феврале Никита рассказывал об этом противостоянии: «Он делает меня лучше. Я просто стараюсь помогать своей команде, насколько могу. Всегда приятно соперничать с лучшим игроком в мире и пытаться быть на одном уровне». Натан ответил не менее приятными словами: «Он один из самых умных хоккеистов, если не самый умный. Я определённо восхищаюсь его игрой».

Почему же Кучерова прокатили мимо приза, который он должен был забирать? Что ставит сезон Никиты выше сезона Натана?

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Во-первых, хотелось бы отметить влияние на игру. Напомним, приз вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи команды. Это официальная формулировка. Уже по ней одной можно вручить статуэтку Кучерову. «Тампа» с каждым годом утрачивает былую силу, теряя качественных игроков в нижних звеньях, но в плей-офф всё равно попадает. И львиная доля этой заслуги – игра российского нападающего, который является мозгом «молний» как в равных составах, так и в большинстве. О чём говорить, если отрыв от второго бомбардира команды составляет аж 54 очка!

Во-вторых, по итогам регулярного чемпионата Кучеров поучаствовал в 49,48% голов «Тампы». Можно сказать, что половина заброшенных шайб «молний» была забита при непосредственном участии 86-го номера. А если взять ещё моменты, когда Никита участвовал в атаках, но не попадал в протокол, то число в процентном соотношении станет ещё выше.

В-третьих, результат Кучерова (144) по очкам — второй в XXI веке и второй среди европейцев за всю историю. Не удалось превзойти только Макдэвида и его 153 очка сезоне-2022/2023 и Ягра со 149 очками в сезоне-1995/1996.

В-четвёртых, Кучеров выбил 100 ассистов в регулярке, что в XXI веке удавалось лишь Макдэвиду, который опередил россиянина на несколько дней. В XX веке такое проворачивали только Гретцки, Лемье и Орр.

Все перечисленное выше подразумевает, что «Харт» обязан был приземлиться в других руках. Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман ещё в апреле сказал: «В этом году, по крайней мере, пятеро могут и, пожалуй, заслуживают выиграть «Харт Трофи». Так что болельщики, агенты, СМИ, клубы будут в ярости. Сначала от того, что двух заслуживших того игроков не окажется даже среди финалистов. Потом — когда узнают победителя, и в третий раз, когда увидят полные результаты голосования. Это будет дурдом!» Что ж, вероятно, он был прав. А что же говорит в пользу Маккиннона? Давайте посмотрим.

На самом деле, ещё после завершения регулярного чемпионата начали проскакивать мысли, что «Харт» достанется Маккиннону, несмотря на все достижения Кучерова. Натан тоже провёл выдающийся сезон. Правда, он стал первым, когда канадец мог претендовать на подобную награду. «Харт» — это подтверждение высокого статуса игрока, поэтому его надо было закрепить за человеком, который является одной из главных звёзд лиги. Ничего особенного.

Но есть и ещё одна причина, которая даже не относится к Маккиннону. Это поведение Кучерова на различных мероприятиях. Ещё на Матче звёзд в Торонто он настолько выбесил местную публику вальяжным поведением и безразличным отношением, что та начала его громко освистывать.

Ситуация редкая. В соцсетях без хейта тоже не обошлось, североамериканцы просто уничтожали Никиту. Единичный случай, скажет кто-то? Да нет же, на этой церемонии вновь произошло нечто подобное — россиянин нехотя отвечал отрывистыми фразами журналисту.

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Кучеров сейчас создал себе такую репутацию, что может забирать только те награды, что не присуждаются голосованием. И не надо устраивать спекуляций на гражданстве и национальности, это отчасти следствие той антирекламы, которую Никита сам же и создал. Становится немного обидно, так как чисто по-хоккейному это его награда.