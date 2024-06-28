ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Какое будущее ждёт финалистов Кубка Стэнли 2024 Флориду и Эдмонтон, разбор, расклад

Что будет дальше с «Эдмонтоном» и «Флоридой»? Разбор будущего финалистов Кубка Стэнли
Родион Власов
Какое будущее ждёт финалистов Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии
«Ойлерз» ждут мучения с составом, а «Пвнтерз» должны остаться в пуле сильнейших клубов НХЛ.

Кубок Стэнли в этом году закончился необычайно поздно для года, который не был прерван олимпийской паузой или ковидным карантином. Для менеджеров это почти не оставляет времени отпраздновать свой успех — надо экстренно готовиться к драфту и прикидывать свои планы на рынке свободных агентов НХЛ, который открывается 1 июля. Меньше всего времени на раздумья остаётся у двух финалистов — в каком состоянии они начнут новый сезон?

«Эдмонтон»

Игроки на контракте: 14/23.
Место под потолком: $ 10,03 млн.
ОСА: з. Броберг, н. Холлоуэй.
НСА: в. Пикар, з. Деарне, з. Стечер, н. Браун, н. Кэррик, н. Перри, н. Янмарк, н. Ганье, н. Фёгеле, н. Перри.

Кен Холланд покидает «Эдмонтон»

Кен Холланд покидает «Эдмонтон»

Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

Слухи о том, что Кен Холланд уйдёт из «Ойлерз», доносились и до того, как клуб вышел в финал Кубка Стэнли. Несмотря на пару зримых провалов, типа контракта осевшего в АХЛ Кэмпбелла и дикого продления Нурса, большинство шагов эры Холланда были верны. Экс-менеджер «Детройта» наследовал команду, где за спиной Макдэвида в основном дымились головёшки, а в этом году мы увидели, что какая-никакая глубина в «Эдмонтоне» есть. Холланд и подписывал удачные контракты (Хайман, продление Ньюджент-Хопкинса), и вылавливал важных фигур на дедлайне (Экхольм, Хенрик).

Клуб объявил об уходе генменджера, летом «Ойлерз» будет собирать новый босс — и ему придётся что-то делать с наиглавнейшей ошибкой холландовской пятилетки. Сложно найти в НХЛ контракт с меньшей ценностью, чем у Кэмпбелла — сплавить его можно только с помощью активов, которых у команды и так маловато. Американский вратарь сейчас является основным претендентом на выкуп контракта, и такой шаг в следующем сезоне позволит команде сэкономить $ 3,9 млн. В таком случае свободными останутся почти $ 15 млн, что даёт команде место для резерва.

Материалы по теме
«Это отстой, отстой…» Почему на Макдэвида больно смотреть после финала Кубка Стэнли
«Это отстой, отстой…» Почему на Макдэвида больно смотреть после финала Кубка Стэнли

Впрочем, в межсезонье-2024 менеджерам уже придётся закладываться на межсезонье-2025. Через год истекают контракты Драйзайтля и Бушара: немец может выйти на рынок НСА, права на канадца «Эдмонтон» сохраняет. Даже после того, как Драйзайтль максимально тухло провёл финал и крайне пофигистично сыграл в моменте с «золотым» голом Райнхарта в седьмом матче, за ним будет гоняться половина лиги. Ну а ещё через год истекает и контракт Макдэвида — и, как сообщали инсайдеры, сохранение ключевой троицы клуба может обойтись в $ 40 млн, что даже при резко увеличенном потолке снова может уничтожить весь баланс состава.

Адам Хенрик

Адам Хенрик

Фото: Rebecca Blackwell/AP/ТАСС

Ну а сейчас «Эдмонтону» надо пересобирать нижние звенья. Тройка Янмарк — Хенрик — Браун, так здорово показавшая себя в плей-офф, в полном составе выходит на рынок. Здесь клуб наверняка бы хотел сохранить в первую очередь Хенрика, который мог бы стать идеальным третьим центром после канадско-немецкой парочки. Но при этом полезно было бы удержать и Фёгеле, который по очкам в равных составах не уступил тому же РНХ, играя в основном на фланге Драйзайтля. Необходимо найти и второго вратаря — Пикар, занявший эту позицию по ходу сезона, изначально казался фигурой временной.

Если клуб всё-таки выкупит контракт Кэмпбелла (а иной сценарий себе сложно представить), то высвободившихся средств должно хватить на большинство необходимых продлений. Однако «рояль в кустах» следующего межсезонья вряд ли позволит менеджменту выписать кому-то из ролевых игроков долгосрочный контракт — а это значит, что мучительное тасование колоды продолжится и в новом сезоне.

«Флорида»

Игроки на контракте: 14/23.
Место под потолком: $ 19,52 млн.
ОСА: з. Махура, н. Лунделль.
НСА: н. Столарз, з. Куликов, з. Экман-Ларссон, з. Монтур, н. Райнхарт, н. Тарасенко, н. Ломберг, н. Казинс, н. Окпосо, н. Стенлунд, н. Лоренц.

«Флорида» будет располагать бóльшими финансовыми ресурсами при схожей на бумаге ситуации. Проблема лишь в том, что уже сейчас «пантерам» нужно продлевать два контракта важнейших для команды людей — забившего 57 шайб в этом сезоне Сэма Райнхарта и основного защитника большинства команды Брэндона Монтура. Пока всё выглядит так, что два горошка на ложку уместить не получится.

На бумаге топовый защитник — это более редкая птица, чем топовый вингер, но случай Райнхарта особый. Дело не только в 57 регулярочных голах и ещё 10 в плей-офф: за три сезона во «Флориде» Сэм набирает более очка за игру, притягивает шайбы на пятаке и показывает, что является идеальным игроком для того стиля, который помог команде выйти в два финала подряд. Легко представить, как какая-нибудь команда на рынке НСА может положить на стол предложение, начинающееся с $ 10 млн — однако флоридские налоги, условия и наличие чемпионской команды могут компенсировать лишние деньги на стороне.

Материалы по теме
Смелые обмены и одно мощное межсезонье. Как «Флорида» собрала чемпионскую команду
Смелые обмены и одно мощное межсезонье. Как «Флорида» собрала чемпионскую команду

У Монтура же лучший год пришёлся на прошлый сезон, когда почти вся остальная команда страдала. 73 очка в прошлой регулярке — это лучший сезон, который проводили защитники «пантер» за 30 лет истории команды. В остальных чемпионатах защитник ни разу не пробивал 40 очков, но при этом правый хват и чемпионский опыт превращает его в дефицитный товар на рынке НСА. В теории «Флорида» могла продлить Монтура ещё в прошлом году, но в плей-офф защитник выходил с травмой и летом ложился на операционный стол. Инсайдеры уже сообщали, что защитника очень хочет видеть в своём составе «Торонто».

Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Фото: Derik Hamilton/AP/ТАСС

Один из самых авторитетных инсайдеров Пьер Лебрюн уверен, что останется в команде именно Райнхарт. «Я общался с Сэмом по ходу сезона, и он просто обожает играть за «Флориду». Он счастлив здесь, у него отличные отношения с генменеджером Биллом Зито. Он не хочет покидать команду, он готов уступить в финансовом плане — не забываем про отсутствие налога штата». Лебрюн считает, что Райнхарт будет получать сумму в диапазоне от $ 8 до $ 9 млн — а вот в продление контракта с Монтуром журналист уже не верит. Это логично с учётом того, что новая сделка должна стать для защитника самой крупной в карьере — сложно ждать скидок здесь.

В остальном «Флорида» будет располагать теми же преимуществами, что и прежде — и дело здесь не только в нулевом налоге, но и в уровне жизни. Легко представить, что «пантеры» попытаются повторить трюк с Экманом-Ларссоном — на рынке этого года должно быть несколько заметных имён, контракты которых могут выкупить. Не стоит ожидать, что игроки нижних звеньев попросят большой прибавки — парни типа Ломберга вряд ли смогут быть такими же эффективными в других клубах. Возможно, в основу перейдут молодые игроки типа первораундника-2021 Самоскевича, который уже привлекался к основе.

Останутся ли в команде Тарасенко и Куликов? Здесь стоит ожидать скорее сохранения защитника — Дмитрий уже подписывает довольно скромные контракты игрока третьей пары, «Флорида» ему давно знакома и может позволить себе такие деньги. А вот Тарасенко, если он захочет остаться на юге, надо будет урезать финансовые запросы — однако вряд ли игрок, который еще показывает продуктивность уровня топ-6, это сделает.

Впрочем, при любом варианте развития событий «Флорида» сохраняет свой костяк имени Баркова — Ткачука — Экблада — и это должно позволить команде остаться в числе претендентов на Кубок Стэнли в обозримом будущем. Американские журналисты не зря называют Билла Зито фокусником, который умеет «таскать кроликов из шляпы» — и от «пантер» можно ждать грамотных, но неожиданных ходов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android