Что будет дальше с «Эдмонтоном» и «Флоридой»? Разбор будущего финалистов Кубка Стэнли

Кубок Стэнли в этом году закончился необычайно поздно для года, который не был прерван олимпийской паузой или ковидным карантином. Для менеджеров это почти не оставляет времени отпраздновать свой успех — надо экстренно готовиться к драфту и прикидывать свои планы на рынке свободных агентов НХЛ, который открывается 1 июля. Меньше всего времени на раздумья остаётся у двух финалистов — в каком состоянии они начнут новый сезон?

«Эдмонтон»

Игроки на контракте: 14/23.

Место под потолком: $ 10,03 млн.

ОСА: з. Броберг, н. Холлоуэй.

НСА: в. Пикар, з. Деарне, з. Стечер, н. Браун, н. Кэррик, н. Перри, н. Янмарк, н. Ганье, н. Фёгеле, н. Перри.

Кен Холланд покидает «Эдмонтон» Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

Слухи о том, что Кен Холланд уйдёт из «Ойлерз», доносились и до того, как клуб вышел в финал Кубка Стэнли. Несмотря на пару зримых провалов, типа контракта осевшего в АХЛ Кэмпбелла и дикого продления Нурса, большинство шагов эры Холланда были верны. Экс-менеджер «Детройта» наследовал команду, где за спиной Макдэвида в основном дымились головёшки, а в этом году мы увидели, что какая-никакая глубина в «Эдмонтоне» есть. Холланд и подписывал удачные контракты (Хайман, продление Ньюджент-Хопкинса), и вылавливал важных фигур на дедлайне (Экхольм, Хенрик).

Клуб объявил об уходе генменджера, летом «Ойлерз» будет собирать новый босс — и ему придётся что-то делать с наиглавнейшей ошибкой холландовской пятилетки. Сложно найти в НХЛ контракт с меньшей ценностью, чем у Кэмпбелла — сплавить его можно только с помощью активов, которых у команды и так маловато. Американский вратарь сейчас является основным претендентом на выкуп контракта, и такой шаг в следующем сезоне позволит команде сэкономить $ 3,9 млн. В таком случае свободными останутся почти $ 15 млн, что даёт команде место для резерва.

Впрочем, в межсезонье-2024 менеджерам уже придётся закладываться на межсезонье-2025. Через год истекают контракты Драйзайтля и Бушара: немец может выйти на рынок НСА, права на канадца «Эдмонтон» сохраняет. Даже после того, как Драйзайтль максимально тухло провёл финал и крайне пофигистично сыграл в моменте с «золотым» голом Райнхарта в седьмом матче, за ним будет гоняться половина лиги. Ну а ещё через год истекает и контракт Макдэвида — и, как сообщали инсайдеры, сохранение ключевой троицы клуба может обойтись в $ 40 млн, что даже при резко увеличенном потолке снова может уничтожить весь баланс состава.

Адам Хенрик Фото: Rebecca Blackwell/AP/ТАСС

Ну а сейчас «Эдмонтону» надо пересобирать нижние звенья. Тройка Янмарк — Хенрик — Браун, так здорово показавшая себя в плей-офф, в полном составе выходит на рынок. Здесь клуб наверняка бы хотел сохранить в первую очередь Хенрика, который мог бы стать идеальным третьим центром после канадско-немецкой парочки. Но при этом полезно было бы удержать и Фёгеле, который по очкам в равных составах не уступил тому же РНХ, играя в основном на фланге Драйзайтля. Необходимо найти и второго вратаря — Пикар, занявший эту позицию по ходу сезона, изначально казался фигурой временной.

Если клуб всё-таки выкупит контракт Кэмпбелла (а иной сценарий себе сложно представить), то высвободившихся средств должно хватить на большинство необходимых продлений. Однако «рояль в кустах» следующего межсезонья вряд ли позволит менеджменту выписать кому-то из ролевых игроков долгосрочный контракт — а это значит, что мучительное тасование колоды продолжится и в новом сезоне.

«Флорида»

Игроки на контракте: 14/23.

Место под потолком: $ 19,52 млн.

ОСА: з. Махура, н. Лунделль.

НСА: н. Столарз, з. Куликов, з. Экман-Ларссон, з. Монтур, н. Райнхарт, н. Тарасенко, н. Ломберг, н. Казинс, н. Окпосо, н. Стенлунд, н. Лоренц.

«Флорида» будет располагать бóльшими финансовыми ресурсами при схожей на бумаге ситуации. Проблема лишь в том, что уже сейчас «пантерам» нужно продлевать два контракта важнейших для команды людей — забившего 57 шайб в этом сезоне Сэма Райнхарта и основного защитника большинства команды Брэндона Монтура. Пока всё выглядит так, что два горошка на ложку уместить не получится.

На бумаге топовый защитник — это более редкая птица, чем топовый вингер, но случай Райнхарта особый. Дело не только в 57 регулярочных голах и ещё 10 в плей-офф: за три сезона во «Флориде» Сэм набирает более очка за игру, притягивает шайбы на пятаке и показывает, что является идеальным игроком для того стиля, который помог команде выйти в два финала подряд. Легко представить, как какая-нибудь команда на рынке НСА может положить на стол предложение, начинающееся с $ 10 млн — однако флоридские налоги, условия и наличие чемпионской команды могут компенсировать лишние деньги на стороне.

У Монтура же лучший год пришёлся на прошлый сезон, когда почти вся остальная команда страдала. 73 очка в прошлой регулярке — это лучший сезон, который проводили защитники «пантер» за 30 лет истории команды. В остальных чемпионатах защитник ни разу не пробивал 40 очков, но при этом правый хват и чемпионский опыт превращает его в дефицитный товар на рынке НСА. В теории «Флорида» могла продлить Монтура ещё в прошлом году, но в плей-офф защитник выходил с травмой и летом ложился на операционный стол. Инсайдеры уже сообщали, что защитника очень хочет видеть в своём составе «Торонто».

Сэм Райнхарт Фото: Derik Hamilton/AP/ТАСС

Один из самых авторитетных инсайдеров Пьер Лебрюн уверен, что останется в команде именно Райнхарт. «Я общался с Сэмом по ходу сезона, и он просто обожает играть за «Флориду». Он счастлив здесь, у него отличные отношения с генменеджером Биллом Зито. Он не хочет покидать команду, он готов уступить в финансовом плане — не забываем про отсутствие налога штата». Лебрюн считает, что Райнхарт будет получать сумму в диапазоне от $ 8 до $ 9 млн — а вот в продление контракта с Монтуром журналист уже не верит. Это логично с учётом того, что новая сделка должна стать для защитника самой крупной в карьере — сложно ждать скидок здесь.

В остальном «Флорида» будет располагать теми же преимуществами, что и прежде — и дело здесь не только в нулевом налоге, но и в уровне жизни. Легко представить, что «пантеры» попытаются повторить трюк с Экманом-Ларссоном — на рынке этого года должно быть несколько заметных имён, контракты которых могут выкупить. Не стоит ожидать, что игроки нижних звеньев попросят большой прибавки — парни типа Ломберга вряд ли смогут быть такими же эффективными в других клубах. Возможно, в основу перейдут молодые игроки типа первораундника-2021 Самоскевича, который уже привлекался к основе.

Останутся ли в команде Тарасенко и Куликов? Здесь стоит ожидать скорее сохранения защитника — Дмитрий уже подписывает довольно скромные контракты игрока третьей пары, «Флорида» ему давно знакома и может позволить себе такие деньги. А вот Тарасенко, если он захочет остаться на юге, надо будет урезать финансовые запросы — однако вряд ли игрок, который еще показывает продуктивность уровня топ-6, это сделает.

Впрочем, при любом варианте развития событий «Флорида» сохраняет свой костяк имени Баркова — Ткачука — Экблада — и это должно позволить команде остаться в числе претендентов на Кубок Стэнли в обозримом будущем. Американские журналисты не зря называют Билла Зито фокусником, который умеет «таскать кроликов из шляпы» — и от «пантер» можно ждать грамотных, но неожиданных ходов.