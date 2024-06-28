Когда уйдёт Демидов и установит ли белорус национальный рекорд? Всё о драфте НХЛ. LIVE

Драфт НХЛ – событие, традиционно вызывающее интерес и привлекающее внимание хоккейных болельщиков со всего мира. Лучшие клубы планеты на ярмарке талантов комплектуются молодыми игроками, многие из которых в будущем станут звёздами и людьми, определяющими развитие лиги и отдельных франшиз.
Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой. В 2024 году драфт состоится в Парадайсе, первый раунд начнётся 29 июня в 2:00 мск. Право первого выбора принадлежит «Сан-Хосе Шаркс», и с 99-процентной вероятностью «акулы» задрафтуют Маклина Селебрини – главного проспекта этого межсезонья.
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Немало интриг связано и с российскими молодыми хоккеистами. Под каким номерами выберут Ивана Демидова и Антона Силаева? Сколько наших соотечественников возьмут в первом раунде? Следите за всеми событиями драфта НХЛ в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Нападающий системы СКА Иван Демидов – лучший правый крайний форвард драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. В десятку лучших попал ещё один россиянин — Матвей Гридин, ставший лучшим бомбардиром USHL.
1. Иван Демидов («СКА-1946», МХЛ).
2. Беккетт Сеннеке («Ошава», юниорская лига Онтарио).
3. Микаэль Брандсегг-Нюгор (Мора, Allsvenskan, сборная Норвегии).
4. Лиам Гринтри («Виндзор», юниорская лига Онтарио).
5. Терик Параскак («Принс Джордж», Западная хоккейная лига).
6. Эмиль Хемминг (ТПС, чемпионат Финляндии).
7. Сэм О’Райлли («Лондон», юниорская лига Онтарио).
8. Райдер Ричи («Принс Альберт», Западная хоккейная лига).
9. Максим Массе («Шикутими», юниорская лига Квебека).
10. Матвей Гридин («Маскигон», USHL).
С высокой степенью вероятности в топ-3 предстоящего драфта будет выбран белорусский защитник Артём Левшунов, и это будет лучший результат в истории белорусского хоккея по двум показателям. Артём станет первым белорусом, выбранным в топ-3, и также самым высозадрафтованным защитником.
18-летний Левшунов превзойдёт показатель Руслана Салея, которого 28 лет назад под девятым номером выбрал «Анахайм». Если «утки» сегодня выберут Левшунова, то круг истории в этом случае замкнётся. Но вполне возможно, что Артём заберёт «Чикаго», который будет выбирать на пик раньше «Дакс».
Исторический выбор «Сан-Хосе» и главные интриги драфта НХЛ — 2024
Интересно, что «Сан-Хосе» получил право на первый пик впервые в своей истории. Ранее калифорнийцы, дебютировавшие в лиге в сезоне-1991/1992, никогда не выбирали первыми. Вторыми – трижды (Пэт Фаллун был выбран в 1991 году, Андрей Зюзин в 1996-м и Патрик Марло – в 1997-м).
В XXI веке самым высоким выбором клуба стал четвёртый пик в прошлом году (Уилл Смит). Главным фаворитом драфта НХЛ – 2024 является 17-летний канадский форвард Маклин Селебрини. С вероятностью в 99,99% именно его и выберут «акулы» через несколько часов.
Ниже по ссылке можно прочитать ключевую информацию о предстоящем драфте НХЛ.
При этом накануне в распределении пиков произошли первые изменения: «Баффало» обменял 11-й выбор в «Сан-Хосе». «Клинки» получили в качестве компенсации два драфт-пика – 14-й выбор на драфте в первом раунде (изначально вообще принадлежавший «Питтсбургу») и 42-й выбор во втором раунде.
Результаты драфт-лотереи НХЛ
8 мая в США состоялась драфт-лотерея Национальной хоккейной лиги 2024 года, победителем которой стал «Сан-Хосе Шаркс». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившиеся в розыгрыш Кубка Стэнли.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Сан-Хосе».
2. «Чикаго».
3. «Анахайм».
4. «Коламбус».
5. «Монреаль».
6. «Юта».
7. «Оттава».
8. «Сиэтл».
9. «Калгари».
10. «Нью-Джерси».
11. «Баффало».
12. «Филадельфия».
13. «Миннесота».
14. «Сан-Хосе» (выбор перешёл от «Питтсбурга»).
15. «Детройт».
16. «Сент-Луис».
Выборы 17–32 были определены по результатам Кубка Стэнли.
Всем добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию одного из главных событий межсезонья в Национальной хоккейной лиги — драфта новичков. Ближайшей ночью состоится ключевой первый раунд.