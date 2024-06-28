Когда уйдёт Демидов и установит ли белорус национальный рекорд? Всё о драфте НХЛ. LIVE

Драфт НХЛ – событие, традиционно вызывающее интерес и привлекающее внимание хоккейных болельщиков со всего мира. Лучшие клубы планеты на ярмарке талантов комплектуются молодыми игроками, многие из которых в будущем станут звёздами и людьми, определяющими развитие лиги и отдельных франшиз.

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой. В 2024 году драфт состоится в Парадайсе, первый раунд начнётся 29 июня в 2:00 мск. Право первого выбора принадлежит «Сан-Хосе Шаркс», и с 99-процентной вероятностью «акулы» задрафтуют Маклина Селебрини – главного проспекта этого межсезонья.

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Немало интриг связано и с российскими молодыми хоккеистами. Под каким номерами выберут Ивана Демидова и Антона Силаева? Сколько наших соотечественников возьмут в первом раунде? Следите за всеми событиями драфта НХЛ в онлайн-трансляции на «Чемпионате».