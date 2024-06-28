Суперзвезда НХЛ выходит на рынок! Неужели Стэмкос покинет «Тампу»?

Незадолго до начала церемонии драфта НХЛ — 2024 в лиге взорвалась первая информационная бомба межсезонья — инсайдер Пьер Лебрюн обнародовал слова представителя Стивена Стэмкоса, который сообщил, что его клиент с 1 июля будет свободным агентом. Означает ли это, что многолетний капитан и лидер «Тампы» вскоре покинет ставший для него родным клуб, с которым он дважды завоевал Кубок Стэнли?

Что ж, на этот вопрос однозначного ответа пока нет. История знает много случаев, когда суперзвёзды НХЛ выходили на рынок свободных агентов, не сумев договориться со своим работодателем к его открытию, однако затем всё равно подписывали новое соглашение и оставались на прежнем месте. За примером далеко ходить не надо — два года назад Евгений Малкин так же не продлил трудовой договор с «Питтсбургом» и на какой-то момент оказался в статусе неограниченно свободного агента, однако за две недели «без клуба» всё-таки пришёл к консенсусу с «пингвинами» и заключил новый четырёхлетний контракт.

В «Тампе» при этом отпускать Стэмкоса не хотят, о чём немного ранее сообщения Лебрюна прессе рассказал генеральный менеджер молний Жюльен БрисБуа: «На данный момент мы пока что не смогли прийти к соглашению. Не знаю, сможем ли мы договориться, но вчера мы встретились с агентом Стивена. Обе стороны заинтересованы в заключении сделки, но пока мы не можем сойтись на условиях, которые были бы удовлетворительными для обеих сторон. Думаю, будет лучше, если сейчас я воздержусь от дальнейших комментариев», — заявил функционер.

Конечно, у «Лайтнинг» ещё есть время до 1 июля, чтобы всё-таки найти способ убедить одно из главных лиц франшизы прошедшего и нынешнего десятилетий поставить подпись под новым договором и продолжить играть на глазах у публики, которая видела все взлёты и падения карьеры Стэмкоса. Но пока всё идёт к тому, что форвард будет исследовать рынок в поисках более заманчивого предложения.

Тот же Лебрюн сообщает, что именно становится камнем преткновения в переговорах: «Краткосрочная сделка не устраивает «Тампу» из-за ситуации с потолком зарплат, поэтому основная идея, которая, как я понимаю, в какой-то степени устраивает обе стороны — договориться на более долгий срок, чтобы снизить среднюю годовую зарплату. Сейчас на этом находится фокус переговоров.

Предполагаю, что «Лайтнинг» хотели предложить контракт с кэпхитом $ 3 млн на восемь лет. Но так сделку не закроют. Могу представить, что Newport Sports (агентство, представляющее интересы Стэмкоса. — Прим. «Чемпионата») хотели бы что-то ближе к $ 4 или 5 млн в зависимости от того, насколько долгосрочной будет сделка».

Интересно, что сам Стивен при этом имеет большое желание остаться, однако проблемы вновь сводятся к финансовой составляющей, и здесь ситуация пока что складывается не в пользу «Тампы». В запасе на следующий сезон у «молний» есть всего чуть более $ 3 млн при 18 игроках на действующих контрактах, поэтому варианты выше этой суммы очень больно ударят по возможностям клуба провести необходимое усиление — при таких вариантах южанам обязательно придётся с кем-то расстаться.

В середине июня шансы Стэмкоса остаться, кажется, были выше: ESPN: Стивен Стэмкос с большой долей вероятности останется в «Тампе»

У самого 34-летнего форварда вряд ли будет недостаток предложений, если он всё-таки выйдет на рынок. Инсайдеры сообщают об интересе к Стэмкосу со стороны «Нэшвилла», также в качестве претендентов на канадского нападающего называют «Детройт». В любом случае без работы Стивен точно не останется — будут ли у него напарниках Кучеров с Пойнтом, О'Райлли с Йози или же Ларкин и Дебринкэт, пока ещё игрок и капитан «Тампы» точно придётся ко двору в любой команде.

Нам же остаётся лишь следить, как будет разворачиваться эта сага — межсезонье только начинается.