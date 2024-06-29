Россияне держат марку и под санкциями, а у Европы провал. Итоги первого раунда драфта НХЛ

В НХЛ прошёл первый раунд драфта юниоров – 2024. В Санрайсе были сделаны первые 32 выбора, к которым традиционно приковано наибольше внимание. Подводим главные итоги мероприятия.

Селебрини – новый «некстван» и надежда «Сан-Хосе»

Как это бывает довольно часто, с первым номером драфта было всё понятно давно. В этот раз за «некствана» шёл канадец Маклин Селебрини, и именно его забрал «Сан-Хосе». «Акулы» выиграли драфт-лотерею, получив возможность завершить провальный (во многом добровольно) сезон на обнадёживающей ноте. В многом эта ситуация сейчас напоминает прошлогоднюю, когда «Чикаго» забрал Коннора Бедарда. Молодой суперталант попадал в франшизу в её низшей точке роста, чтобы попробовать со временем изменить всё. Посмотрим, что из этого выйдет.

Легенда «Сан-Хосе» Джо Торнтон и Маклин Селебрини Фото: nhl.com

Белорусский рекорд

«Чикаго» пока и с Бедардом не может подняться со дна, так что на драфте-2024 «чёрные ястребы» снова выбирали высоко, под вторым номером. И выбрали белорусского защитника Артёма Левшунова. Как и ожидалось, богатырь из Жлобина (188 см, 95 кг в 18 лет), отыгравший прошлый сезон в NCAA, установил национальный рекорд для белорусов на драфте по высоте выбора, превзойдя на семь пунктов Руслана Салея с драфта-1996.

Материалы по теме Левшунов поделился эмоциями от драфта, ставшего историческим для Беларуси

Российская молодёжь держит марку

Уже несколько лет скауты клубов НХЛ не могут наблюдать российскую молодёжь на международных турнирах, которые обычно являются важным мерилом качества. Однако это обстоятельство не мешает командам лиги второй год подряд выбирать в первом раунде драфта сразу четырёх русских.

Сейчас выше всех из наших ребят ожидаемо ушёл Иван Демидов. Форвард системы СКА в прошлом сезоне разорвал чемпионат МХЛ, дебютировал в КХЛ, и больше всех впечатлился этим «Монреаль», избавившийся от предрассудков к российским игрокам, помешавшим год назад «Хабс» задрафтовать Мичкова.

Материалы по теме Демидов стал первым россиянином в топ-5 драфта НХЛ с 2018 года

Вторым из россиян на драфте под десятым номером ушёл защитник Антон Силаев – одно из открытий минувшего сезона КХЛ. Ему только в апреле исполнилось 18 лет, однако за плечами у Силаева уже полноценный сезон за «Торпедо», где Игорь Ларионов поверил в молодого, фактурного дефа, чем, безусловно, поспособствовал его высокому номеру драфта. Силаев сегодня стал частью системы «Нью-Джерси», при этом у Антона ещё два года по контракту с «Торпедо».

На драфте-2023 в первом раунде были выбраны сразу два хоккеиста из системы «Локомотива» — «Аризона» (ставшая «Ютой») драфтанула Дмитрия Симашева и Даниила Бута. Сейчас же первый день драфта тоже не обошёлся без ярославца. «Нэшвилл» закрепил права за форвардом Егором Суриным – 17-летний нападающий в прошлом сезоне довёл «Локо» до финала МХЛ, а уже в новом чемпионате попытается закрепиться в КХЛ.

Наконец, четвёртым россиянином в первом раунде драфта-2024 стал Матвей Гридин. Уроженец Кургана, последние два года проведший в USHL, котировался на уровне второго раунда, но в «Калгари» увидели в российском форварде топ-проспекта.

Материалы по теме Четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ — 2024

Что ещё интересного?

В первом раунде драфта-2024 было выбрано 18 канадцев. Россиян и американцев – по четыре, при этом хоккеистов с гражданством США не оказалось в топ-10. Провал с представительством европейцев: два финна, два норвежца, один чех и ни одного шведа!

Первый в истории выбор «Юты» на драфте – Тай Игинла. Сын легенды «Калгари» был выбран экс-«койотами» под шестым номером. А нападающий Микаэль Брандсегг-Нюгард побил норвежский рекорд по высоте драфт-пика – «Детройт» выбрал его под 15-м номером.

«Вашингтон» в первом раунде драфта выбрал канадца Терика Парашчака. Финалист Кубка Стэнли «Эдмонтон» закрыл первый раунд выбором канадского нападающего Сэма О’Райлли. Что касается чемпиона НХЛ «Флориды», то «пантеры» в последние годы так мощно (и как мы знаем – успешно) торговали своими драфт-пиками, что на драфте НХЛ-2024 остались без выборов не только в первом, но и во втором раунде. Сейчас «Пантерз» впервые получат возможность закрепить права за кем-то из проспектов только в конце третьего раунда.