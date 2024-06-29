«Он готов к славе в НХЛ». Реакция Америки и Канады на драфт Демидова «Монреалем»

Первый день драфта НХЛ – 2024 подошёл к концу. В первом раунде были выбраны четыре россиянина, выше всех ушёл нападающий СКА Иван Демидов, который является главным талантом 2005 года в России. Правда, позиции молодого форварда могли изрядно пошатнуться, так как весь сезон он провёл в МХЛ, а скауты и менеджеры клубов не так углублённо изучают лигу. Да и должного уважения ей особо не отдают.

Демидов феерил в МХЛ, но даже пента-трик в ворота «Амурских Тигров» в январе не убедил Романа Ротенберга подтянуть нападающего к основе: «Хотелось бы, чтобы лидеры проявляли себя против лидеров в первую очередь. Конечно, мы очень рады, что наши хоккеисты показывают такие результаты – победили 12:0. Молодцы, но у команды серьёзные задачи – надо проявлять себя против лидеров. Против ярославского «Локомотива», ЦСКА, московского «Динамо». Там сильные команды». И конкретно обратился к Ивану: «Нужно выигрывать с таким счётом и в будущем, но важно побеждать лидеров. Дай бог, Иван Демидов наберёт столько очков против лидеров».

Но соли подсыпали ещё и скауты НХЛ, которые заявили: «Его катание выглядит неуклюжим. В НХЛ не так много форвардов, которые катаются так же, как он. Очевидно, он динамичный игрок, но выбрать его на драфте в пятёрке лучших — большой риск, связанный с ногами, ростом, позицией и национальностью. Я бы рассчитывал на 6–10-е места на драфте для него».

Многие журналисты и эксперты начали говорить, что такие вбросы сделаны специально, чтобы Демидов достался тому, кто выбирает немного ниже. Но звучит это странно, потому что непонятно, возможно ли в клубе НХЛ, чтобы скаутская служба выбирала, исходя не из добытой информации путём просмотра множества игр, а по записям на заборе.

Но исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Монреаль Канадиенс» Джефф Гортон ещё в преддверии драфта лестно высказался о россиянине: «Всё прошло хорошо. Кажется, он действительно хороший парень, он в хорошей форме. У нас не было с ним много времени, он сегодня был у кучи команд, но он был довольно впечатляющим. Его английский был действительно хорош, так что было приятно завязать разговор. Он кажется прекрасным [игроком]».

В итоге Демидов и отправился в «Монреаль», который потратил пятый пик на молодого российского нападающего. Ведущий подкаста The Sick Podcasts Тони Маринаро поделился ценной информацией о том, как хотели «Канадиенс» заполучить Ивана. Генеральный менеджер «Хабс» Кент Хьюз сказал ему, что он и Джефф Гортон не собирались во Флориду две недели назад, чтобы встретиться с Демидовым, потому что они не хотели показывать другим командам, что они так заинтересованы в Демидове. А ещё —что Иван является топ-игроком и был бы выбран даже под вторым номером, будь у «Монреаля» такая привилегия.

Иван Демидов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В североамериканской прессе с энтузиазмом восприняли выбор «Канадиенс». Издание The Hockey News среди прочего написало: «Высококлассное мастерство Демидова и его умная игра в атаке — это именно то, что нужно «Монреаль Канадиенс». Он выходит на площадку, чтобы набирать очки, и намерен побеждать каждый раз, когда выходит на лёд. Это то, что отмечалось на протяжении всего сезона. Он сочетает в себе умелое обращение с шайбой и ловкость, что помогает ему делать блестящие пасы. У Демидова отличный бросок, который очень точен».

Это же издание восхитилось открытостью Демидова: «Его яркая индивидуальность и разговорчивость проявились, когда он находился в окружении камер и СМИ и ему задавали вопрос за вопросом. Демидов готов к славе в НХЛ». А также — знанием английского языка: «Он настаивает на том, что готов к переезду в НХЛ в конце следующего сезона. Вот почему он начал учить английский. Но теперь ему придётся учить и французский».

Эксперт TSN Крэйг Баттон, который ещё за несколько месяцев до драфта положительно высказывался о Демидове и ставил его даже на второе место в предварительных рейтингах, тоже не обошёл стороной этот выбор: «Он является отличным игроком. Он напоминает мне Кучерова, по манере игры они схожи. У него всегда есть несколько вариантов, он знает, как их использовать, а получая шайбу, ставит в тупик соперников. «Монреаль» достиг успеха, выбрав Ивана Демидова».

ESPN же предвидит, что после того, как нападающий присоединится к команде, «Монреаль» сможет вернуть влияние на Востоке: «До драфта казалось, что «Канадиенс» выберут нападающего. И они сделали это, взяв Демидова. В прошлом году у них была возможность выбрать нападающего, но они отказались от Матвея Мичкова, задрафтовав защитника Давида Райнбахера. Концентрация на защитниках в последние несколько лет создала возможность взять нападающего во второй раз за три года. Ранее канадский клуб выбрал первым номером Юрая Слафковски в 2022 году. Теперь у «Канадиенс» есть ещё один нападающий топ-6 в лице Демидова, который в какой-то момент отправится в Северную Америку. И когда он это сделает, он присоединится к Слафковски и Коулу Кофилду в качестве ещё одного доморощенного игрока, который хочет вернуть «Монреалю» влияние в Восточной конференции».

Исторически сложилось, что в «Монреале» российские игроки тяжело приживаются, да и вообще не особо там любы. Происходит это по разным причинам, одна из которых — это давление прессы и болельщиков, возведённое в Монреале в абсолют. Но Демидова это не пугает: «Болельщики действительно любят свой хоккей, и я тоже очень люблю хоккей. Вот почему для меня это не проблема». Такой ответ удовлетворил обывателей. The Hockey News отметил: «Демидов прав. Быть лучшим атакующим игроком своей команды, уметь находить утешение в безумии на монреальском рынке и любить хоккей так, как он это делает — это образ мышления».

А ещё в Северной Америке предвкушают противостояние Мичкова, недавно уехавшего в «Филадельфию», и Демидова. Тот же Баттон сказал, что был расстроен, когда в прошлом году «Монреаль» прошёл мимо Мичкова, взяв Райнбахера.

Чарли О’Коннор, трудящийся на The Athletic, сказал: «Приготовьтесь к 10-летнему противостоянию Мичкова и Демидова».

Сразу после выбора Демидову задали провокационный вопрос, пытаясь узнать, кто лучше: он или Мичков. Иван улыбнулся и сказал: «Следующий вопрос».