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Главные неограниченно свободные агенты в НХЛ, 2024 год, Стэмкос, Маршессо, Райнхарт, Кейн, Задоров, Монтур, Тарасенко

Легенды лиги и автор чемпионского гола. Топ-10 главных неограниченно свободных агентов НХЛ
Сергей Емельянов
Топ-10 главных неограниченно свободных агентов НХЛ
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Не обошлось и без совершившего прорыв российского защитника, решившего сорвать большой куш.

Уже через несколько дней, 1 июля 2024 года, за океаном распахнётся окно переходов, ведь в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Рассказываем, какие игроки должны стать главными неограниченно свободными агентами в это межсезонье.

Стивен Стэмкос

Статистика в регулярном сезоне: 79 матчей, 81 (40+41) очко, «-21»
Статистика в плей-офф: 5 матчей, 6 (5+1) очков, «-5»
Кэпхит: $ 8,5 млн

После того как «Торонто» продлил контракты с Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером, пожалуй, именно Стивен — самая статусная фигура, которая оказалась на рынке НСА. Многолетний вожак «Тампы» и одно из главных лиц франшизы в 34 года продолжает набирать больше очка за игру, а в завершившемся провалом для «молний» плей-офф он стал лучшим снайпером команды, забросив больше трети от общего количества шайб «Лайтнинг».

На протяжении нескольких месяцев стороны вели упорные переговоры о продлении соглашения, но компромисс всё ещё не найден. Последнее предложение от «Тампы», по всей видимости, окончательно вывело из себя капитана американского клуба. По информации The Athletic, «Тампа» предложила хоккеисту контракт, в котором уменьшена сумма договора, но она компенсирована длительным сроком соглашения: как сообщается, это восьмилетний контракт с зарплатой $ 3 млн в год.

Это предложение не устроило канадского нападающего, что привело к публичному выступлению его агента, который сообщил, что Стивен принял решение выйти на рынок НСА. Надо понимать, что сам по себе выход на рынок ещё не является гарантией расставания хоккеиста с его прежней командой. И в случае с «Тампой» есть ощущение, что генеральный менеджер Жюльен БрисБуа предпримет последнюю попытку договориться с многолетним лидером, который даже в 34-летнем возрасте даже не думает идти на спад.

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Джейк Гюнцель

Статистика в регулярном сезоне: 67 матчей, 77 (30+47) очков, «+25»
Статистика в плей-офф: 11 матчей, 9 (4+5) очков, «+4»
Кэпхит: $ 6 млн

Джейк стал участником одного из самых громких обменов во время дедлайна и быстро влился в новый коллектив. С момента дебюта за «Харрикейнз» американец является лучшим бомбардиром команды, поэтому в Роли явно заинтересованы в его сохранении.

В плей-офф «ураганы» выступили довольно средне, вылетев во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Но вины Гюнцеля в этом не было. В проигранной серии с «Рейнджерс» американский форвард был одним из лучших игроков в своей команде. В шести матчах с «синерубашечниками» он набрал 5 (3+2) очков, однажды даже отметившись дублем.

Известно, что «Харрикейнз» усиленно пытаются удержать хоккеиста в команде и увеличили своё предложение до $ 8 млн в год по договору на восемь лет. При этом известно, что интерес к форварду также проявляет «Ванкувер». Канадский клуб может предложить Джейку контракт на семь лет с зарплатой $ 9 млн в год.

Сэм Райнхарт

Статистика в регулярном сезоне: 82 матча, 94 (57+37) очка, «+29»
Статистика в плей-офф: 24 матча, 16 (10+6) очков, «-2»
Кэпхит: $ 6,5 млн

Канадский форвард провёл абсолютно лучший сезон в карьере. Особенно крут Сэм был в регулярном чемпионате, в котором ему удалось побить многие клубные рекорды и остановиться на втором месте в снайперской гонке НХЛ. Больше Райнхарта в регулярке «настрелял» только американский топ-снайпер Остон Мэттьюс.

В плей-офф Сэм выглядел не столь бодро, но в итоге именно он забил главный гол сезона НХЛ. В седьмом матче финала Кубка Стэнли 28-летний нападающий забросил победную шайбу, которая и принесла «пантерам» первое в истории американского клуба чемпионство. Теперь Райнхарт может просить у «Флориды» всё что угодно.

1 июля Сэм может стать неограниченно свободным агентом. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – $ 6,5 млн. Ожидается, что зарплата канадского форварда по новому контракту составит в районе $ 9-9,5 млн. Во многом ради удовлетворения запросов Райнхарта через несколько дней после победы «Флорида» сделала доступным для обмена защитника Аарона Экблада.

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Патрик Кейн

Статистика в регулярном сезоне: 50 матчей, 47 (20+27) очков, «-5»
Статистика в плей-офф: —
Кэпхит: $ 2,75 млн

Один из лучших американцев в истории НХЛ пропустил первую часть сезона, дебютировав в составе «Детройта» только в декабре, но затем быстро доказал, что, даже несмотря на травму, всё ещё остаётся очень боеспособной единицей. Затащить «крылья» в плей-офф у Патрика не получилось. И сейчас 35-летний форвард находится на распутье.

Патрик Кейн

Патрик Кейн

Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

В последние несколько дней по Кейну поступает довольно противоречивая информация. С одной стороны, ходят слухи, что Патрик заинтересован в возвращении в «Рейнджерс». Как сообщают источники из ближайшего окружения хоккеиста, американский форвард считает, что на Бродвее у него остались «незавершённые дела». Очевидно, что это прямой намёк на неудачу «синерубашечников» в плей-офф-2023, когда американская команда с Кейном в составе сенсационно вылетела уже на стадии первого раунда.

По другим сведениям, игрок вовсе не против и продолжения сотрудничества с «Детройтом», где персонально у него дела складывались вполне успешно. В «Ред Уингз» подбирается боеспособная команда, которая должна делать следующий шаг в новом сезоне. И Кейн готов оставаться частью этого проекта. В ближайшие пару дней сам Патрик должен определиться относительно своей дальнейшей судьбы.

Никита Задоров

Статистика в регулярном сезоне: 75 матчей, 20 (6+14) очков, «0»
Статистика в плей-офф: 13 матчей, 8 (4+4) очков, «+3»
Кэпхит: $ 3,75 млн

В блоке про Стэмкоса было сказано, что выход на рынок НСА ещё не означает гарантированный уход из прежнего клуба. Но это не относится к Никите Задорову. Обмен из «Калгари» пошёл на пользу российскому хоккеисту, 29-летний защитник провёл роскошную вторую часть сезона в «Ванкувере», оставив очень солидное впечатление в том числе и в плей-офф.

Но на волне успеха Задоров решил сорвать куш и подписать контракт жизни. Сообщалось, что, по мнению специалистов, Задоров может получить шестилетний контракт со среднегодовой зарплатой в $ 6 млн. Таких условий канадский клуб предложить своему хоккеисту не смог или не захотел. В «Ванкувере» Никита уже точно не останется.

Никита Задоров

Никита Задоров

Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

«Это то направление, в котором Никита решил пойти. Мы сделали всё, что могли. Нам нужны преданные своему делу игроки, которые хотят быть частью победной команды и победной культуры.

К нам начинает возвращаться уважение как к организации. Появляется больше игроков, желающих приехать сюда. При этом я не могу переплачивать одному игроку.

Никита был нам очень полезен в плей-офф и был парнем с характером, но мы сделали всё, что могли. Он решил продолжить играть в другом месте», – сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.

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Владимир Тарасенко

Статистика в регулярном сезоне: 76 матчей, 55 (23+32) очков, «+13»
Статистика в плей-офф: 24 матча, 9 (5+4) очков, «+4»
Кэпхит: $ 5 млн

Россиянин начинал сезон в «Оттаве», но под самый дедлайн оказался во «Флориде», вместе с которой он и завоевал второй в своей карьере Кубок Стэнли. В плей-офф Владимир не стал первой скрипкой в чемпионском оркестре, но порой забивал очень важные голы. Например, именно Тарасенко стал автором победной шайбы в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (2:1, 4-2).

Обе стороны получили от скоротечного пребывания россиянина в Санрайзе всё, что желали. А теперь пришло время продолжать движение в разных направлениях. Практически наверняка Тарасенко подпишет краткосрочный контракт с устраивающей его зарплатой с командой без больших амбиций и будет рассчитывать на переход в состав контендера ближе к дедлайну обменов.

Джонатан Маршессо

Статистика в регулярном сезоне: 82 матча, 69 (42+27) очков, «-2»
Статистика в плей-офф: 7 матчей, 4 (2+2) очка, «+1»
Кэпхит: $ 5 млн

Обладатель «Конн Смайта» — 2023 превратился в звезду лиги именно в «Вегасе», но всё идёт к тому, что пути Маршессо и «рыцарей» разойдутся — у «Голден Найтс» уже есть 20 игроков с действующими контрактами на следующий сезон и менее $ 1 млн под потолком. 33-летний форвард провёл отличное время в Лас-Вегасе, венцом которого стал чемпионский титул в 2023 году.

Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Сейчас же Маршессо находится в том самом возрасте, когда есть последний шанс в карьере на то, чтобы сорвать большие деньги. И чтобы Джонатан остался в Неваде, должно произойти что-то невероятное, но вполне очевидно, что летом канадский форвард окажется в другом клубе.

Элиас Линдхольм

Статистика в регулярном сезоне: 75 матчей, 44 (15+29) очка, «-14»
Статистика в плей-офф: 13 матчей, 10 (5+5) очков, «+4»
Кэпхит: $ 4,85 млн

Ещё один игрок, обменянный из «Калгари» в «Ванкувер» в ходе минувшего сезона, использовал «Кэнакс» как трамплин к светлому будущему. 29-летний нападающий перешёл в «Ванкувер» в феврале этого года и выдал далеко не самое однозначное выступление. В конце регулярки Линдхольм находился в тени партнёров, но в плей-офф смотрелся на высоком уровне, что и убедило руководство «Кэнакс» в необходимости сохранить хоккеиста на долгий срок.

Сообщалось, что «Ванкувер» был готов предложить шведу контракт сроком на семь лет с зарплатой $ 7 млн в год, вот только это соглашение не заинтересовало хоккеиста. По информации авторитетного журналиста Даррена Дрегера, Линдхольм не продлит контракт с клубом и через несколько дней станет свободным агентом.

Мэтт Дюшейн

Статистика в регулярном сезоне: 80 матчей, 65 (25+40) очков, «+15»
Статистика в плей-офф: 19 матчей, 6 (2+4) очков, «0»
Кэпхит: $ 3 млн

Третий номер драфта-2009 переродился в «Далласе», выдав один из лучших сезонов в карьере. Впрочем, плей-офф получился не таким ярким, как регулярный чемпионат. В кубковой части сезона статистика канадского форварда заметно просела, и он забил всего два гола в 19 матчах.

При этом один из двух голов канадского форварда умудрился стать одним из главных хайлайтов сезона. В шестом матче серии второго раунда с «Колорадо» как раз 33-летний Дюшейн и передал горячий привет бывшей команде, сумев забросить победную шайбу в середине второго овертайма.

Мэтт Дюшейн

Мэтт Дюшейн

Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

«Звёздам» практически ничего не мешает сохранить канадского форварда и на следующий год — хоть под потолком у техасцев будет всего $ 16 млн с 13 игроками на действующих контрактах, никто из потенциальных свободных агентов не должен получить существенной прибавки к зарплате.

Брэндон Монтур

Статистика в регулярном сезоне: 66 матчей, 33 (8+25) очка, «+1»
Статистика в плей-офф: 24 матча, 11 (3+8) очков, «0»
Кэпхит: $ 3,5 млн

Брэндон всю карьеру получал относительно небольшие деньги (его максимальный кэпхит составлял $ 3,8 млн), при этом и в «Анахайме», и в «Баффало» он показывал добротный хоккей. Во «Флориде» же Монтур и вовсе вырос в одного из лучших блюлайнеров лиги — канадец является ведущим защитником команды при игре в большинстве, которое в этом сезоне у «Пантерз» входило в топ-10 в НХЛ, а также лидером команды по среднему игровому времени.

С «Флоридой» 30-летний защитник выиграл Кубок Стэнли и теперь очевидно готов претендовать на значительное улучшение финансовых условий. Но хватит ли у «пантер» пространства под потолком на сохранение всех лидеров, ведь на горизонте маячит ещё и истечение через год контракта у Картера Вераге? Для руководства «Флориды» настаёт тяжёлое время.

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