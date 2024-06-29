Никиту раскритиковали за хмурое лицо, пока ведущий пародировал русский акцент. Но в итоге досталось всем.

«Кучеров хотя бы не лицемер». Русская звезда попала в очередной скандал на церемонии НХЛ

Вручение наград НХЛ — 2024 наверняка запомнится Никите Кучерову на долгие годы. Это, конечно, была не самая приятная ночь для него.

Нападающий остался без наград. «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» оба ушли Натану Маккиннону. Решение не самое однозначное, но более чем понятное.

Однако главным моментом церемонии на удивление стал эпизод с небольшим интервью Куча. И вот уже он вызвал огромный резонанс.

Комик и ведущий Мэтт Френд подошёл к Никите, чтобы взять короткий комментарий. Для шутки он надел чёрную накладную бороду и говорил с очевидным русским акцентом.

— Как ты, чувак? Всё в порядке? Ты выглядишь как дерьмо номер один (отсылка на цитату самого Кучерова после победы в Кубке Стэнли — 2021. — Прим. «Чемпионата»). Как дела, мужик? — сказал Френд, протянув микрофон Кучерову.

— (что-то неразборчиво говорит)

— По какой-то причине ты звучишь более по-русски на YouTube…

— (тишина)

— У тебя может быть второй в карьере «Харт Трофи». Куда денешь первый?

— Он у меня дома.

— Сколько энтузиазма! Что насчёт следующего сезона? Что бы ты хотел от него получить?

— Попробую выиграть Кубок Стэнли.

ВИДЕО

После такого провального выступления позиции журналистов и фанатов разделились на два лагеря. Первый критиковал Френда за несмешную пародию и вопросы, второй — Кучерова за недовольное и хмурое лицо в течение всей церемонии.

Заслуженно ли подвергают критике нападающего «Тампы»? Надо ли критиковать ведущего шоу? Давайте разберёмся.

«Кучеров хотя бы не лицемер»

Экс-арбитр НХЛ Тим Пил остался очень недоволен поведением российского форварда.

«Примерно такой же энтузиазм он проявил и на Матче всех звёзд НХЛ. Проявите уважение к фанатам, которые поддерживают вас и платят деньги за билеты, чтобы посмотреть на вас, что позволяет вам зарабатывать миллионы в год. Стыдно!» — написал Пил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Никита Кучеров Фото: Getty Images

В целом критика в адрес Кучерова понятна. Он серьёзно подпортил свой образ, когда в феврале на Матче звёзд откровенно валял дурака, выйдя просто поотбывать номер на площадке.

Понятное дело, что ты не можешь без последствий пропустить это мероприятие — в случае отказа тебя просто дисквалифицируют на одну встречу регулярного чемпионата. Но если ты всё-таки приехал, то хотя бы сделай вид, что стараешься. Спорт и такие междусобойчики звёзд — это мероприятия в первую очередь для болельщиков. Хоккеисты могут получить удовольствие в перерывах между событиями — тогда все развлекаются и отдыхают.

Иными словами, Кучеров проявил открытое неуважение к фанатам, за что получил заслуженную порцию критики. Как отмечает ряд журналистов, именно тот эпизод серьёзно снизил шансы Никиты выиграть личный трофей по итогам сезона. Такие эпизоды открытого неуважения тяжело забыть.

Кроме того, всю церемонию вручения призов форвард «Лайтнинг» также просидел с недовольным лицом.

«Известный за свою серьёзность и сфокусированность на игре Кучеров продемонстрировал открытое отсутствие интереса к церемонии, в том числе в ходе комедийных моментов. Фанаты отметили его нежелание участвовать в несерьёзной пародии с ведущим шоу, комиком Мэттом Френдом», — написал журналист Sportskeeda Арнаб Мондал.

«2 февраля 2024 года, несколько месяцев назад, я написал статью, в которой говорилось, что Никите Кучерову плевать на Матч звёзд. Я дал ей название: «Никите Кучерову плевать на Матч звёзд».

Для сегодняшнего текста я мог бы легко использовать тот же заголовок и просто изменить «Матч звёзд» на «Ночь вручения призов». Я так и сделал, но с чуть меньшей вульгарностью. Ведь это читают дети…

Моя точка зрения остаётся прежней: Кучеров действительно не хочет быть там, где он находится. Сегодня вечером он казался совершенно равнодушным, и этому не способствовало то, что у ведущего была борода и русский акцент», — пишет издание Dose.ca.

Кучеров на церемонии вручения наград Фото: Кадр из видео

В то же время журналист отмечает, что сама церемония шла, мягко говоря, проблемно.

«Про русского можно говорить что угодно, но он хотя бы не лицемер.

Вечер был полный отстой… «Вымученные улыбки и вежливый смех», как выразился Симон-Оливье Лоранж. У всех, за исключением Кучерова…

Что касается Мэтта Френда, то я надеюсь, что он не особо игнорирует комментарии о нём в социальных сетях. Он явно не Кевин Харт.

В целом вечер, возможно, и выдался провальным, но я уверен, что Натану Маккиннону не на что было жаловаться. Он главный победитель этой церемонии, потому что, в отличие от Кучерова, ушёл не с пустыми руками», — говорится в материале.

С одной стороны, Кучеров действительно опять показал мрачную часть своей личности. С другой – сама церемония прошла не лучшим образом. Ещё и без наград остался. С чего бы Никите улыбаться и веселиться?

Хочется также отметить и ещё одну важную деталь, которая часто упускается из вида.

Есть интроверты. Люди, которым не особо комфортно на публичных мероприятиях, которые не особо любят общаться с кем-то незнакомым, которые не любят внимание. Кучеров, очевидно, один из таких людей. Ему, кажется, всё равно на свой статус суперзвезды — Куч просто есть Куч.

Здесь в дело вступает другой вопрос: насколько логично и правильно заставлять интровертов посещать такие мероприятия, общаться с кем-то? Этот вопрос должен остро стоять не только в хоккее, но и в других видах спорта (да и в целом в жизни), не только в Северной Америке, но и в России. Нужно относиться с уважением и к интровертам, которые не любят такое времяпрепровождение вне зависимости от статуса.

А Никита ещё и обладает крайне скверным характером.

Так что было глупо ожидать от него другого поведения.

«Этот эпизод был агрессивно ужасным»

В то же время жёстко раскритикован был и Мэтт Френд. И недовольство его работой можно понять.

Журналист Outkick подробно разобрал поведение Френда на церемонии.

«Шоу NHL Awards всегда имеет привычку сворачивать на территорию, вызывающую кринж, но в этом году во время разговора со звездой «Тампы» Никитой Кучеровым шоу не просто отклонилось от курса — оно резко свернуло в сторону и пересекло несколько полос движения, чтобы вызвать кринж.

Ведущим в этом году был Мэтт Френд. Если вы не уверены, что знаете, кто это, не бойтесь: многие люди спрашивали то же самое. Он комик и импрессионист, популярный в социальных сетях, поэтому, видимо, в лиге подумали: «Этот парень найдёт общий язык с молодёжью. Непохоже, чтобы он собирался надевать бороду, которая дрянно выглядит, и подделывать плохой русский акцент, разговаривая с русскими игроками или что-то в этом роде».

Они были неправы насчёт обеих частей.

Мэтт Френд Фото: Ethan Miller/Getty Images

Во время шоу Френд бочком подошёл к Кучерову, который сидел рядом с женой и ждал результатов: выиграет ли он «Харт Трофи» (не выиграл).

«Как дела, чувак? Ты себя хорошо чувствуешь? Ты выглядишь как дерьмо номер один. Каково это, чувак?» — Френд сказал, что это якобы было впечатлением от самого Куча.

Он направил микрофон на Кучерова, который только пробормотал что-то неразборчивое.

«Всё равно по какой-то причине на YouTube ты звучишь больше по-русски…» — сказал Френд.

*Сверчки*

Послушайте… это непохоже на лёгкое проведение церемонии награждения, но, возможно, не стоит пытаться поговорить с парнем, который, как известно, не подыгрывает каким угодно вещам.

Помните конкурс мастерства на Матче звёзд, который прошёл четыре месяца назад? Парень едва удосужился принять участие в конкурсе навыков.

Судя по всему, Мэтт Френд попытался поговорить с таким парнем…

«Это будет твой второй «Харт Трофи, — сказал он, без сомнения, вспотев под своей искусственной бородой, зная, что надо было довести шоу до конца — живым или мёртвым. — Ты помнишь, куда положил первый или что ты сделал с ним?»

«Да, он у меня дома», — сказал Куч, пожав плечами.

«Столько энтузиазма от Кучерова! — сказал Френд в камеру, прежде чем указать на галёрку. — Им там наверху нравится».

А так ли это было на самом деле? Или тот звук, который мы услышали, был леденящей дрожью?

Поверьте, я знаю, что комедия — это сложно, но… вам следует сначала проверить шутки, прежде чем озвучивать их.

Однако хотите верьте, хотите нет, но самый неприятный момент был оставлен напоследок.

Френд спросил форварда «Лайтнинг», каковы его прогнозы на следующий сезон.

«Э… попробую выиграть Кубок», — ответил Кучеров.

«Это такой потрясающий совет для хоккеистов, чувак. Ва-ва-ви-ва», — сказал Френд.

Да, вы правильно услышали. Это была любимая фраза Бората «ва-ва-ви-ва» (герой одноимённого фильма, известного вызывающим юмором. — Прим. «Чемпионата») в 2024 году по нашему календарю, когда он разговаривал с парнем из России, а не из Казахстана.

Никита Кучеров Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Я думаю, что Кучеров наверняка мог бы повести себя лучше, но это улица с двусторонним движением. Этот эпизод был настолько агрессивно ужасным, что заставит парня, который уже не заинтересован в участии в этом действии, ещё больше замолчать.

Будем надеяться, что это поучительный опыт для НХЛ и тех, кто будет выбирать ведущего в следующем году. Может быть, стоит немного больше подумать и более разумно выбирать», — говорится в статье.

Что ж, очевидно, всё пошло не так, как Френд ожидал. Но тут также не всё так однозначно.

С одной стороны, очевидно, если никто не смеётся, всё очень плохо. Основной показатель юмора — это реакция публики. Её не было. Значит, Френд не справился.

С другой — понятно, что комик не пытался оскорбить русскую культуру или что бы то ни было ещё. Русский акцент в Северной Америке — это своего рода мем, лишённый негативного подтекста. Кому-то русский акцент очень нравится. Так что по меньшей мере странно обвинять его в русофобии или неуважении к нашей культуре.

Тем более он подготовился именно к разговору с Кучем. Его фраза про «номер один» — явная отсылка на цитату Никиты после завоевания Кубка Стэнли — 2021. Так что Френд пришёл на выступление не импровизировать. Хотя, вероятно, в общем шутки комика были не так хороши.

Впрочем, юмор — это дело субъективное. Юмор должен быть острым, он должен провоцировать. В пародии Френда понятно, на чём он хотел сыграть. Просто представьте: американский весельчак с сильным русским акцентом говорит с хмурой молчаливой российской звездой — будто бы олицетворением стереотипного русского. Это даже звучит забавно! В лучших обстоятельствах это могло бы быть просто уморительно.

Проблема, как кажется, была не столько в комике.

Отмечаемая тяжёлая атмосфера на всей церемонии — это то, что один человек исправить неспособен. Френд устроил забавную пародию, которая могла бы зайти, если б аудитория была больше расположена к шуткам. Да и выбранный собеседник не мог помочь ситуации.

Для юмора зачастую важна и правильная атмосфера. Френд не был главным действующим лицом, он не был стендапером, ради которого туда пришли люди. Он не мог вытянуть это на себе. Может быть, в итоге и сами шутки не были особо смешными, но даже самые смешные шутки в такой ситуации вряд ли бы разрядили обстановку.

Так что здесь, пожалуй, ни Кучеров, ни Френд не заслуживают обвинений в свой адрес из-за всей ситуации. Тут вопрос скорее в целом к НХЛ и конкретно к организаторам церемонии, почему не удалось создать правильную атмосферу для шоу.

Хочется надеяться, что в следующем году мероприятие пройдёт без скандалов. А выдающийся и вредный Кучеров уйдёт не с волной критики и хмурым лицом, а с парой личных наград и хоть какой-то улыбкой.