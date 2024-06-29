Что вообще происходит?! «Тампа» сенсационно отдала русскую звезду новичку НХЛ

Второй день драфта НХЛ — 2024 получился продуктивным для россиян с самого начала — уже под 33-м номером «Сан-Хосе» выбрал нападающего системы «Динамо» Игоря Чернышова, затем под 38-м номером «Колорадо» взял себе обладателя Кубка Гагарина Илью Набокова, который стал первым голкипером, выбранным по ходу этой ярмарки, а спустя минуту…

ЧТО. ВООБЩЕ. ПРОИСХОДИТ?! Абсолютно сенсационный обмен затмил все дальнейшие выборы клубов, поскольку российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, который был одним из лидеров обороны команды и важной частью «Лайтнинг» во время завоевания двух Кубков Стэнли, в результате сделки пополнил состав новичка НХЛ «Юты»!

Этот переход действительно можно назвать шокирующим, ведь Михаил на протяжении последних лет виделся главным сменщиком Виктора Хедмана в качестве главного защитника команды в будущем. С момента обмена из «Монреаля» накануне сезона-2017/2018, ставшего абсолютным успехом для «молний», Сергачёв спрогрессировал до одного из лучших оборонцев лиги — обмены такого калибра совершаются в НХЛ далеко не каждый день.

За время в «Тампе» уроженец Нижнекамска провёл 471 матч в регулярных чемпионатах, где набрал 257 (48+209) очков, а также отыграл 100 встреч в плей-офф и, как уже было сказано, дважды помог «Лайтнинг» добраться до трофея. Последний сезон во Флориде, правда, получился для Сергачёва кошмарным — защитник вышел на лёд всего 34 раза, закончил регулярку с худшим в карьере показателем полезности «-16» и пропустил бо́льшую часть гладкого чемпионата из-за ужасных травм.

В обратном направлении последовали нападающий Конор Гики и защитник Янис Мозер, а также выбор во втором раунде драфта-2025 и 199-й выбор на драфте-2024. Швейцарского игрока обороны едва ли возможно назвать адекватной заменой Сергачёву, однако это вполне добротный игрок, который точно может быть полезен «Тампе». Его, правда, ещё предстоит сохранить — у Мозера подошёл к концу контракт новичка, и сейчас защитник находится в статусе ограниченно свободного агента. Гики же вряд ли в ближайшее время стоит ждать в НХЛ — за плечами 20-летнего форварда всего две игры в АХЛ в прошедшем сезоне, а бо́льшую часть времени он провёл в юниорских лигах.

На первый взгляд может показаться, что боссы «Тампы» сошли с ума — кому в голову придёт менять одного из ключевых игроков команды на хоккеистов, которые точно не не являются усилением (по сравнению с ушедшим), да ещё и на два драфт-пика, ни один из которых не является выбором в первом раунде?

Ответ достаточно прост — видимо, в «Лайтнинг» сделали очень тяжёлый выбор в пользу сохранения капитана Стивена Стэмкоса, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом. Вчера агент канадца сообщил, что его клиент должен выйти на рынок: стороны не могли договориться по финансовым условиям, а наличие под потолком у «Тампы» всего $ 5,3 млн очень сильно сковывало возможности клуба — предложить своему лидеру контракт с хорошим кэпхитом было просто невозможно.

Поэтому расставание с Сергачёвым можно назвать вынужденным — россиянин получает $ 8,5 в год, и его обмен дал «молниям» гораздо больше пространства для дальнейших переговоров со Стэмкосом, которые, очевидно, в ближайшее время будут проведены уже на новых условиях, ведь теперь у «Лайтнинг», которые ещё и отдали «Лос-Анджелесу» Таннера Жанно, есть $ 16,5 млн в запасе. Этот ход оказался для «Тампы» очень своевременным, ведь уже через пару дней в договоре Михаила вступит в силу запрет на обмен.

Также «продажа» Сергачёва открывает дверь для продления соглашения со всё тем же Хедманом, для которого предстоящий сезон будет последним по текущему договору. Инсайдеры сообщают, что о новом контракте шведа с «Лайтнинг» будет объявлено уже в понедельник.

Михаил же стал первым защитником, которого подписала «Юта», а уже несколько минут спустя к нему присоединился Джон Марино, которого вместе со 153-м выбором на этом драфте новички НХЛ получили от «Нью-Джерси». К «дьяволам» же отправились 49-й пик текущего драфта, который они потратили на российского голкипера Михаила Егорова, и выбор во втором раунде следующего.

Сергачёва же теперь ожидает новый старт — теперь уже, скорее всего, в качестве безоговорочно первого защитника «Юты».