Они станут звёздами лиги? Кого из выбранных на драфте россиян стоит ждать в НХЛ

В Лас-Вегасе завершился драфт новичков НХЛ — 2024, который получился довольно-таки неплохим для российских хоккеистов. Клубы главной хоккейной лиги мира закрепили за собой права на 26 наших соотечественников. Вопрос в том, какие перспективы ожидают каждого из них — станет ли кто-нибудь из них звездой лиги?

Первый раунд

Главный российский проспект уже завершившегося драфта Иван Демидов вполне спокойно мог уйти и под вторым номером, однако вместо него «Чикаго» остановил свой выбор на белорусском защитнике Артёме Левшунове. Демидова же пятым выбором задрафтовал «Монреаль», который в предыдущий раз обращал внимание на нашего игрока восемь лет назад, когда в 2016 году получил права на Михаила Сергачёва.

Демидов имеет все шансы сразу же заскочить в основу «Канадиенс», но сделать это он сможет не раньше следующего года — ещё один сезон он должен отработать в системе СКА. Учитывая недавнюю историю с отъездом Матвея Мичкова в «Филадельфию», можно предположить, что и Иван вскоре предпочтёт перебраться за океан — правда, уже без расторжения трудового договора. Потенциал у Демидова очень серьёзный, а в «Монреале», похоже, очень сильно рассчитывают на нападающего — настолько, что, по слухам, запустили дезинформационную кампанию, чтобы охладить интерес клубов с правом раннего выбора и забрать талантливого игрока себе. Подождать его всего один год, полагаю, там смогут.

Под 10-м номером «Нью-Джерси» выбрал Антона Силаева, который мощно ворвался в основу «Торпедо» в прошедшем сезоне. Габаритный защитник уже неплохо показывает себя во взрослом хоккее в свои 18 лет и в следующие два года должен продолжать расти именно в Нижнем Новгороде — столько ещё продлится его соглашение с командой Игоря Ларионова. Сам Антон заявлял в интервью, что не торопится уезжать — в «Торпедо» у него есть отличный шанс заматереть и приехать в состав «Дэвилз» уже готовым состоявшимся игроком.

Оказавшийся в выбиравшем 22-м «Нэшвилле» Егор Сурин был одним из самых ярких игроков прошлого сезона МХЛ, который внёс огромный вклад в проход «Локо» в финал Кубка Харламова. Крепкий нападающий вполне может освежить нападение «Предаторз» в ближайшие годы, но сначала ему нужно попробовать себя на взрослом уровне в полной степени — пока на счету Егора всего три матча в КХЛ. Вероятно, Сурина будут ближе подпускать к основе уже в следующей регулярке, а по окончании сезона-2025/2026, который станет для него последним по действующему контракту, точно будет понятно, есть ли у него перспективы здесь и сейчас усилить «хищников» или же придётся пройти закалку в фарм-клубе. Опять же, если он предпочтёт уехать.

В неожиданно высоком выборе Матвея Гридина под 28-м номером, кажется, есть заслуга игровой прописки — в отличие от предыдущей тройки, нападающий выступает в североамериканском хоккее, а значит, скауты гораздо лучше осведомлены о его способностях. В следующем сезоне ждать его в НХЛ или даже в АХЛ не стоит — Матвей будет играть в NCAA за университет Мичигана.

Егор Сурин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Второй раунд

Ушедший под 33-м номером Игорь Чернышов мог бы попытать счастья в «Сан-Хосе» уже сейчас — конкуренция там далеко не такая страшная, поэтому даже с небольшими опытом и результативностью на взрослом уровне у форварда наверняка появились бы шансы пробиться в основу. Конечно, сначала пройдя через фарм-клуб. Но раньше, чем через год, сделать этого не получится.

Также через год уехать за океан сможет и самый ценный игрок Кубка Гагарина — 2024 Илья Набоков, которого под 38-м номером забрал «Колорадо». У «Эвеланш» есть определённая проблема с вратарями — первый выбор Джареда Беднара Александр Георгиев не всегда показывает ту игру, которая нужна команде с амбициями «лавин», а за его спиной достойного стража ворот тоже нет, хотя определёнными успехами в этом сезоне мог похвастаться Юстус Аннунен. С учётом того, что в «Колорадо» явно хотят найти надёжного вратаря на долгие годы, в следующем году в команде вполне могут предоставить Набокову шанс сразу же оказаться как минимум в топ-2 голкиперов клуба.

Пока сложно понять, чего ждать от выбранного под 49-м номером Михаила Егорова — вратарь имел не лучшую статистику в американской студенческой лиге в прошлом сезоне, но при этом и играл он за абсолютно худшую команду. В этом году он переходит в Бостонский университет — посмотрим, как Михаил проявит себя там. Да и «Нью-Джерси», который уже не первый год ищет вратаря, также будет наблюдать за его успехами с огромным интересом.

Сразу после Егорова «Каролина» забрала Никиту Артамонова, которому перед отъездом ещё точно необходимо будет окрепнуть. На это у него будет два года — контракт форварда с «Торпедо» действует до конца сезона-2025/2026.

Третий раунд

В паре Кирилл Зарубин — Матвей Шуравин сложно определить более явного кандидата на отъезд в НХЛ — пока что оба игрока звёзд с неба не хватают, хотя последний уже успел поиграть за основу ЦСКА. Вероятно, большие габариты и опыт игры на взрослом уровне позволят Матвею попробовать пробиться во «Флориду».

Четвёртый раунд

А вот у Дмитрия Гамзина, кажется, шансы куда лучше, чем у его коллеги Зарубина — голкипер ЦСКА отлично вошёл в КХЛ и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Ещё один сезон, который может стать для него последним в России, покажет, готов ли Дмитрий покорять новые вершины. Но можно с уверенностью сказать, что в «Айлендерс» его ждут — возможно, он станет преемником Семёна Варламова, который потихоньку приближается к завершению карьеры?

Жёсткий защитник Александр Сиряцкий пока же не имеет таких перспектив, как тот же Гамзин — для начала было бы неплохо пробиться в основу «Металлурга», а уже потом говорить о возможностях отъезда.

Пятый раунд

В этом раунде «Колорадо» взял ещё одного российского вратаря Ивана Юнина, а «Торонто» забрал сразу двух россиян — форварда Александра Плесовских и голкипера Тимофея Обвинцева. Перспективы всей троицы в ближайшее время оказаться за океаном, мягко говоря, туманны — Юнину предстоит каким-то образом обойти Набокова, а Плесовских и Обвинцеву — надеяться на счастливый билет.

Шестой и седьмой раунды

Здесь разгулялась «Каролина», взявшая сразу четверых россиян — защитники Тимур Кол и Роман Шохрин, а также форварды Фёдор Абрамов и Михаил Крутов присоединились к и без того огромному пулу российских проспектов «Харрикейнз», которых в шутку уже называют Russians. Будет интересно посмотреть, сможет ли хоть кто-нибудь из них стать «ураганом», но пока особых перспектив не видно — разве что Крутов, неплохо проявляющий себя в «Чайке», сможет выйти на новый уровень.

Среди тех, кому «не повезло» попасть не в «Каролину», выделяется нападающий Матвей Короткий, который был пусть и не самой яркой, но заметной фигурой в чемпионском «СКА-1946» — его задрафтовал «Сент-Луис».