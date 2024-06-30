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Открытие трансферного рынка в НХЛ — 2024: трансляция, все сделки, обмены и переходы, будущее российских хоккеистов

Кто подпишет Тарасенко? Стэмкос уйдёт из «Тампы»? Открытие трансферного рынка в НХЛ, LIVE
Денис Лутченко Егор Торишный
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Открытие трансферного рынка в НХЛ. LIVE
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Всё о старте межсезонья за океаном.

1 июля в Северной Америке открывается рынок свободных агентов НХЛ. Начнётся пора сделок с хоккеистами, у которых закончились контракты, а также разнообразных обменов. От движений в открывшееся трансферное окно зависит и селекция команд КХЛ, многие из которых ведут легионеров из-за океана и вскоре получат ясность по их будущему в Америке.

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Легенды лиги и автор чемпионского гола. Топ-10 главных неограниченно свободных агентов НХЛ

Словом, будет как всегда интересно. А за всеми сделками можно следить в традиционной онлайн-трансляции «Чемпионата».

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«Баффало» выкупит остаток контракта Джеффа Скиннера «Тампа» внезапно обменяла Сергачёва в «Юту»
Live Лев Лукин

«Торонто Мэйпл Лифс» обменял права на защитника «Даллас Старз» Криса Танева. «Старз» получили нападающего Макса Эллиса и выбор на драфте в седьмом раунде 2026 года. У Танева ещё нет контракта в этом сезоне, и с 1 июля он станет неограниченно свободным агентом, если сделка не будет заключена. Защитник является уроженцем Торонто.

15:24 Лев Лукин

Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» обменял нападающего Александера Хольца и вратаря Акиру Шмидта в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В результате сделки «Дэвилз» получили нападающего Пола Коттера и выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2025.

15:20 Лев Лукин

«Баффало» выкупит остаток контракта Джеффа Скиннера

Мучения Джеффа Скиннера закончены?

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс объявил, что команда выкупит оставшуюся часть контракта нападающего Джеффа Скиннера. У 32-летнего нападающего оставалось три года до окончания контракта с кэпхитом $ 9 млн.

Скиннер провёл последние шесть сезонов в «Баффало» и забил в общей сложности 153 гола, включая 40 голов за первый год в команде. В прошедшем сезоне канадский форвард провёл свой 1000-й матч в НХХ и стал 11-м в списке самых молодых игроков в момент достижения отметки в 1000 матчей в НХЛ. В прошлом сезоне Скиннер набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах.

15:19 Лев Лукин

«Сент-Луис» обменял форварда Кевина Хейза в «Питтсбург».

15:18 Лев Лукин

«Тампа» продолжила разгружать платёжку (под новый контракт Стэмкосу?) обменом форварда Таннера Жанно на два пика драфта в «Лос-Анджелес».

15:09 Лев Лукин

Активность на трансферном рынке проявляет и «Вашингтон». Не так давно «столичные» заполучили Пьера-Люка Дюбуа.

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15:07 Лев Лукин

«Тампа» внезапно обменяла Сергачёва в «Юту»

Один из самых громких и при этом неожиданных обменов уже случился. Лидер обороны «Тампы» Михаил Сергачёв был внезапно обменян в «Юту».

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