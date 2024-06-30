Кто подпишет Тарасенко? Стэмкос уйдёт из «Тампы»? Открытие трансферного рынка в НХЛ, LIVE

1 июля в Северной Америке открывается рынок свободных агентов НХЛ. Начнётся пора сделок с хоккеистами, у которых закончились контракты, а также разнообразных обменов. От движений в открывшееся трансферное окно зависит и селекция команд КХЛ, многие из которых ведут легионеров из-за океана и вскоре получат ясность по их будущему в Америке.
Словом, будет как всегда интересно. А за всеми сделками можно следить в традиционной онлайн-трансляции «Чемпионата».
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«Торонто Мэйпл Лифс» обменял права на защитника «Даллас Старз» Криса Танева. «Старз» получили нападающего Макса Эллиса и выбор на драфте в седьмом раунде 2026 года. У Танева ещё нет контракта в этом сезоне, и с 1 июля он станет неограниченно свободным агентом, если сделка не будет заключена. Защитник является уроженцем Торонто.
Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» обменял нападающего Александера Хольца и вратаря Акиру Шмидта в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В результате сделки «Дэвилз» получили нападающего Пола Коттера и выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2025.
«Баффало» выкупит остаток контракта Джеффа Скиннера
Мучения Джеффа Скиннера закончены?
Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс объявил, что команда выкупит оставшуюся часть контракта нападающего Джеффа Скиннера. У 32-летнего нападающего оставалось три года до окончания контракта с кэпхитом $ 9 млн.
Скиннер провёл последние шесть сезонов в «Баффало» и забил в общей сложности 153 гола, включая 40 голов за первый год в команде. В прошедшем сезоне канадский форвард провёл свой 1000-й матч в НХХ и стал 11-м в списке самых молодых игроков в момент достижения отметки в 1000 матчей в НХЛ. В прошлом сезоне Скиннер набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах.
«Сент-Луис» обменял форварда Кевина Хейза в «Питтсбург».
«Тампа» продолжила разгружать платёжку (под новый контракт Стэмкосу?) обменом форварда Таннера Жанно на два пика драфта в «Лос-Анджелес».
Активность на трансферном рынке проявляет и «Вашингтон». Не так давно «столичные» заполучили Пьера-Люка Дюбуа.
А вчера игроком «Кэпиталз» стал голкипер Логан Томпсон из «Вегаса»
«Тампа» внезапно обменяла Сергачёва в «Юту»
Один из самых громких и при этом неожиданных обменов уже случился. Лидер обороны «Тампы» Михаил Сергачёв был внезапно обменян в «Юту».