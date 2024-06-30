Всё о старте межсезонья за океаном.

Кто подпишет Тарасенко? Стэмкос уйдёт из «Тампы»? Открытие трансферного рынка в НХЛ, LIVE

1 июля в Северной Америке открывается рынок свободных агентов НХЛ. Начнётся пора сделок с хоккеистами, у которых закончились контракты, а также разнообразных обменов. От движений в открывшееся трансферное окно зависит и селекция команд КХЛ, многие из которых ведут легионеров из-за океана и вскоре получат ясность по их будущему в Америке.

Словом, будет как всегда интересно. А за всеми сделками можно следить в традиционной онлайн-трансляции «Чемпионата».

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