«Тампа» взбудоражила трансферный рынок НХЛ. Что означает обмен Сергачёва?

По состоянию на начало мая положение «Тампы» было в высшей степени печальным. В плей-офф команда показала, что её атака держится буквально на одном человеке — и когда Никиту Кучерова стали плотно прикрывать вдвоём, нападение «молний» проснулось буквально на одну игру. Глубины состава не наблюдалось: второе звено «Лайтнинг» во «Флориде» сошло бы за третье, и это даже после покупки Дюклера на дедлайне.

При этом пространства для манёвра оставалось не так много. Почти все лидеры команды уже подписали долгосрочные тяжёлые контракты. Резерв драфт-пиков и проспектов был вычищен — стандартная история для команд-претендентов, но в случае «Тампы» они разлетались совсем щедро. Обмен пяти выборов драфта на одного Жанно теперь точно занял место в истории худших трейдов современной НХЛ. В общем, «Тампа» шла по типичному для многих фаворитов пути постепенного угасания. Однако обмены, которые провернули «молнии» во второй день драфта, могут помочь им снова стать фаворитами без всяких оговорок.

Фактически первый обмен этого межсезонья провела как раз «Тампа», когда вернула из «Нэшвилла» Райана Макдону. Этот шаг остался незамеченным на фоне финальных стадий Кубка Стэнли, а зря. Именно приход Мактрака в 2018-м стал одним из фундаментальных шагов на пути к Кубку — а его уход нанёс сильнейший удар по защите «Лайтнинг», которая в этом году представляла собой совсем печальное зрелище. Конечно, это не идеальный шаг — всё-таки моложе и быстрее американец за два года не стал, а такие «ностальгические» трансферы получаются успешными через раз.

А вот вчерашний день принёс обмен, который никто не ждал. Вчера в отношении Михаила Сергачёва можно было прочитать, что для «Тампы» он вторым Хедманом не стал и на свои деньги не играл. Это всё-таки не до конца правда. Сезон-2022/2023 стал самым продуктивным для нижнекамского защитника со всех точек зрения — 64 очка, более 23 минут в среднем за матч. При этом Сергачёв много использовался и в большинстве, и в меньшинстве, а в равных составах провёл лишь на 19 секунд меньше в среднем за матч, чем Хедман. При этом этот сезон не был для хоккеиста контрактным, ведь стороны договорились о заключении массивной сделки ещё летом 2022-го. Конечно, многое изменили неудачное начало этого года и две тяжёлые травмы.

Михаил Сергачёв Фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Нужно понимать, что «Тампе» необходимо было не только место под потолком, но и какие-то активы для того, чтобы создать глубину. Однако «молнии» частично и по своей вине оказались в ситуации, когда они могли получить что-то нужное, продав что-то другое нужное. Вариантов в атаке у них не было совсем, там положение и так было аховым. Сергачёв в этом плане был чуть ли не единственным вариантом, который мог принести «Лайтнинг» большой куш — и, в принципе, «Тампа» не будет разочарована ценой.

Янис Мозер — второй по игровому времени защитник «Аризоны» в прошлом сезоне, который набрал 26 очков, практически не получая времени в большинстве (зато у него две передачи «4 на 5»). Функционально Сергачёва он не заменит — правда, прямо сейчас у «Тампы» вообще нет явной кандидатуры на место защитника для второй спецбригады, возможно, его найдут на рынке. Габаритный Конор Гики был выбран под 11-м номером на драфте-2022 — он вряд ли вырастет в креативного игрока, который будет тащить на себе всё звено, но может стать очень классным оборонительным центром для второго звена. Игроков такого плана в нынешней «Тампе» очень любят.

После обмена Сергачёва менеджмент «Тампы» исправил свою старую ошибку, отправив Жанно в «Лос-Анджелес». Пиков, правда, в ответ «молнии» получили лишь два, но, учитывая то, что Таннер с треском провалился в новом клубе и пропустил немало времени из-за травмы, получить второй и четвёртый раунд за игрока в такой форме — это скорее успех. Не стоит забывать, что хоккеист четвёртого звена получает $ 2,65 млн, так что свою ошибку Жюльен БрисБуа и его штаб исправили с максимально возможной выгодой, даже не удержав ни цента.

В настоящее время под потолком «молний» свободно $ 16,5 млн. Эта сумма уменьшится после подписания нового контракта с Мозером, который сейчас ограниченно свободный агент — но ожидается, что «Тампа» выкупит контракт Конора Шири, который прочно присел в запас в плей-офф. Швейцарец вполне может получить в новом клубе контракт на $ 4-4,5 млн в год, выкуп Шири сэкономит примерно $ 1,5 млн — и такие прикидки всё равно оставляют «молниям» под $ 14 млн на семь мест в составе.

Перед драфтом казалось, что основная цель менеджмента — продление контракта со Стэмкосом. Теперь денег хватит не только на Стэмкоса, но и на одну крупную рыбину. Правда, сам Стивен уже не торопится подписывать контракт с почти родной командой: в «Тампе» ему предложили $ 3 млн, но на восемь лет. Закладываться на 42 года — это всё-таки слишком рискованно, особенно когда на рынке тебе могут дать $ 4-5 млн, которые Стэмкос и просит. БрисБуа уже заявил, что 1 июля обе стороны рассмотрят возможные варианты — впрочем, это не означает, что дверь обратно для Стэмкоса закрыта. Известны случаи, когда на рынке игроки просто выслушивали предложения от других команд и выбирали старую.

Джейк Гюнцель Фото: ХК «Каролина Харрикейнз»

«Наше место под потолком, ситуация с налогообложением и возможность поиграть с классными партнёрами должны сделать «Тампу» желанным местом для свободных агентов, которые будут принимать решения 1 июля», — заявил БрисБуа прессе. Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, «молнии» нацелились на Джейка Гюнцеля, которого очень хотела продлить купившая снайпера на дедлайне «Каролина», но явно не смогла. Гюнцель даст возможность «молниям» создать полноценное второе звено без попыток навесить ролевиков на более сильных центров. Правда, сами мы не знаем, какая команда является приоритетом для Джейка — например, «Ванкувер» тоже расчистил место под потолком якобы ради американца.

Впрочем, даже без Гюнцеля у «Тампы» будет немало интересных вариантов — например, Джефф Скиннер, который показал, что может класть 40-50 шайб за сезон с классными партнёрами. «Тампа» годами и годами выживала в условиях, когда её давил безжалостный потолок зарплат, ухитрялась находить методы, которые кому-то казались мошенничеством, использовала все лазейки хоккейного законодательства и теперь наконец впервые за десятилетие получит возможность тратить деньги. И от этих трат зависит то, продлится ли жизнь «Тампы» как претендента на Кубок Стэнли, или угасание остановить не выйдет.