«Проснулся и сказал: давай шокируем мир». Америка ошарашена сенсационным обменом Сергачёва

Вчера, 29 июня, в НХЛ произошёл один из самых крупных, громких и неожиданных обменов за последние годы. «Тампа» отправила двукратного обладателя Кубка Стэнли, одного из своих лидеров Михаила Сергачёва в новичка лиги «Юту». Взамен «молнии» получили нападающего Конора Гики, защитника Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024.

Эта сделка повергла в шок многих болельщиков, экспертов и журналистов как в России, так и в Северной Америке. Неудивительно — на такой обмен не было ни намёка!

Мы собрали главные комментарии о переходе Сергачёва в «Юту». Как от представителей команд, так и от североамериканской прессы. Как оценили обмен российского защитника?

«Было непросто сделать это. Слава «Юте» за это приобретение»

Генменеджер «Юты» Билл Армстронг оценил приобретение Сергачёва.

«Я проснулся сегодня утром после того, как поспал две минуты, и сказал: давайте шокируем мир.

Михаил Сергачёв — результативный игрок, имеющий победный опыт. На протяжении долгого времени он входит в число лучших оборонительных защитников НХЛ. Это элитный двусторонний защитник. Вы не можете побеждать в НХЛ без звёздного игрока обороны.

Мы рады приветствовать Михаила в нашем клубе. Теперь он будет нашим ведущим защитником на протяжении многих лет», — сказал Армстронг.

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи также высказался о переходе российского защитника.

«Конечно, это великолепно. Нам нужно было улучшить нашу защиту, и я думаю, что это шаг в правильном направлении, в этом нет никаких сомнений. Думаю, что это действительно хороший игрок. Без сомнения, теперь он наш защитник номер один. У него много различных умений, которые нам очень нравятся», — цитирует Туриньи пресс-служба клуба.

Михаил Сергачёв Фото: AP/TASS

А как же объяснил сенсационный обмен генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа?

«Мы отказались от 26-летнего защитника, номера один, двукратного обладателя Кубка Стэнли. Это нелегко сделать. Слава Биллу Армстронгу и его команде в «Юте» за приобретение такого великолепного молодого игрока.

Теперь у нас есть достаточно свободного места под потолком зарплат, чтобы улучшить нашу команду с помощью подписаний свободных агентов. И мы надеемся, что вновь обретённое пространство под потолком, наша благоприятная налоговая ситуация, возможность быть в конкурентоспособной команде и играть с некоторыми отличными игроками должны сделать нас привлекательным местом, когда свободным агентам придётся принимать решения о том, куда переходить.

Глядя на состав нашей обороны, кажется, что мы получим сильную команду, если мы перераспределим часть наших активов из обороны, чтобы улучшить нашу глубину в атаке. И это время года, во время драфта и открытия рынка свободных агентов, является одним из таких моментов. Речь всегда идёт о попытке создать максимально сильную команду», — объяснил БрисБуа.

Сам Сергачёв после обмена опубликовал пост в социальных сетях и высказался о своём переходе в «Юту».

«Я благодарен «Тампе» за всё, что у нас было вместе, за все взлёты и падения, и за потери 0-4 в первом раунде, и за два Кубка Стэнли! Спасибо организации за то, что предоставили мне всё необходимое для того, чтобы я показал себя наилучшим образом! Спасибо тренерам, я многому у вас научился. Спасибо медицинскому персоналу, я люблю вас, ребята, и огромное спасибо партнёрам, с которыми я играл, вы действительно сделали это время особенным!

Михаил Сергачёв Фото: AP/TASS

Я с гордостью называл себя игроком «Лайтнинг» и отдал этой команде абсолютно всё! Тампа всегда будет домом для меня и моей семьи! И спасибо вам, болельщикам, и городу Тампа! Я чувствовал вашу любовь и поддержку, и это сделало меня лучше! Всему приходит конец, но мы навсегда останемся чемпионами, и я люблю тебя, Тампа!» — написал Сергачёв.

«Ты поможешь нам выиграть кубок»

Журналист Джо Смит, долгое время освещавший жизнь вокруг «Тампы», кратко прокомментировал обмен: «Думаю, фанаты «Юты» полюбят Сергачёва».

Обозреватель из Филадельфии Чарли О’Коннор процитировал ту мысль, которая появилась в головах многих болельщиков: «Ого! Сергачёв в «Юте»! Вот вам и большая сделка».

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен оценил важность перехода топ-игрока для нового клуба.

«Юта» ускорила процесс создания команды, укрепив свою оборонительную часть благодаря двум субботним сделкам, включая блокбастер, который привёл Михаила Сергачёва на новейший рынок НХЛ.

Сергачёв — большая находка для «Юты», признанный топ-защитник, которого не было у команды, ранее известной как «Аризона Койотс», с тех пор как Оливер Экман-Ларссон находился в расцвете в 2010-х», — написал Розен.

Обозреватель The Hockey News Майкл Трайкос рассказал о телефонном разговоре генменеджера «Юты» с одним из новичков клуба. Можно предположить, что этим хоккеистом был именно российский защитник.

«Через несколько мгновений после приобретения пары защитников во второй день драфта НХЛ генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг разговаривал по телефону с одним из своих новых игроков, рассказывая ему, чего ожидать от недавно переехавшей команды.

«Тебе понравятся здешние ребята, — сказал Армстронг. — Ты поможешь нам выиграть кубок».

Когда именно это будет, пока неизвестно», — написал Трайкос.

«Тампа» может выглядеть совсем иначе без двух любимцев фанатов»

Журналист Tampa Bay Times Эдуардо А. Энчина разобрал обмен Сергачёва.

«В субботу «Лайтнинг» внезапно попрощались с ещё одной частью своего чемпионского ядра, которая, как ожидалось, будет «молнией» в следующее десятилетие. Эта сделка предоставила генеральному менеджеру Жюльену БрисБуа гибкость в вопросе потолка зарплат, которой он жаждал годами, чтобы сохранить статус «Тампы» как претендента на кубок.

Но на данный момент эти освободившиеся деньги не предназначены для Стивена Стэмкоса. Капитан «Лайтнинг», похоже, отправляется на рынок свободных агентов.

БрисБуа сделал шокирующий обмен, отдав 26-летнего многообещающего защитника-суперзвезду Михаила Сергачёва в хоккейный клуб «Юта» во второй день драфта НХЛ в Лас-Вегасе.

Ещё больший шок случился позже в тот же день. БрисБуа сказал, что даже после того, как он освободил $ 11,15 млн под потолком за счёт обменов Сергачёва и нападающего Таннера Жанно, он снова обратился к агенту Стэмкоса, Дону Михану, но не сделал Стэмкосу лучшего предложения.

В ближайшие пару дней состав может выглядеть совсем иначе без двух любимцев фанатов франшизы — Сергачёва и Стэмкоса.

Возможно, «Тампа» на сегодняшний день не стала лучше как команда, но она стала моложе. А БрисБуа теперь становится крупным игроком на рынке свободных агентов. Место под потолком «Лайтнинг» увеличилось до $ 16,5 млн, так что они могут побороться за некоторых из лучших свободных агентов этого года или изучить торговые предложения от команд, ограниченных лимитом в $ 88 млн и имеющих необходимость «скинуть» контракты.

Тем не менее тот факт, что Сергачёв оказался тем игроком, которого нужно было обменять, стал шоком. «Лайтнинг» рассматривали его как часть своего долгосрочного будущего, подписав с ним новый контракт на восемь лет в межсезонье 2022 года, чтобы удержать его под крылом до сезона-2030/2031, что сделало его самым высокооплачиваемым защитником в команде. Он выиграл свой второй Кубок Стэнли всего через несколько дней после своего 23-летия и учился под руководством Хедмана и Макдоны.

Вступая в межсезонье, БрисБуа сказал, что его миссия — наряду с переподписанием Стэмкоса — заключалась в улучшении защиты после того, как «Лайтнинг» заняли 22-е место по количеству пропущенных шайб. Он совершил обмен, чтобы вернуть Макдону, и хвастался, что у него есть четвёрка защитников для первых звеньев, состоящая из Виктора Хедмана, Макдоны, Сергачёва и Эрика Чернака.

Михаил Сергачёв Фото: AP/TASS

Но БрисБуа сказал, что ранее в этом месяце — когда переговоры со Стэмкосом зашли в тупик — его сотрудники начали прощупывать почву относительно сделок и внимательно присмотрелись к рынку свободных агентов, в который они раньше не могли глубоко вникнуть. Они решили заняться модернизацией группы нападающих, вероятно, сосредоточив внимание на лучших доступных двусторонних форвардах», — написал Энчина.

«Сергачёв теперь является номером 1 в «Юте»

Обозреватель Дом Лущишин намекнул на светлое будущее «Юты» после этого обмена.

«Михаил Сергачёв и Джон Марино: добро пожаловать в «Юту».

«Юта»: добро пожаловать в плей-офф», — написал Лущишин.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман не лучшим образом оценила сделку для «Тампы».

«У «Юты» не было ни одного подписанного защитника НХЛ на следующий сезон, так что было много возможностей произвести фурор с помощью крупных контрактов свободным агентам или обменов.

Сергачёв приезжает в «Юту», готовясь провести второй год по восьмилетнему контракту с кэпхитом в $ 8,5 млн. Большой вопрос в том, как он справится с трудностями. Это было его задачей в сезоне-2022/2023, когда «Лайтнинг» обменяли Райана Макдону, и в конечном итоге Виктору Херману пришлось взять на себя часть нагрузки, когда Сергачёв, казалось, испытывал трудности. Но эта корректировка в середине сезона позволила Михаилу проявить себя в атаке и использовать свои сильные стороны. Проблема в том, что «Лайтнинг» (и, по сути, остальная часть лиги) не успели ещё раз взглянуть на то, как Сергачёв сможет выдержать такие минуты в сезоне-2023/2024, потому что травмы не позволяли ему играть почти весь сезон.

Но, возможно, «Юте» он не понадобится для этой роли, потому что у них нет Хедмана. В нынешнем виде, с их ограниченно свободными агентами, приобретениями и даже списком проспектов, Сергачёв теперь является номером 1 в «Юте». Таким образом, они могут максимизировать его время на льду так, как не смогла «Тампа».

Приобретение Сергачёва тем более интересно, если принять во внимание следующий шаг «Юты» — появление правши Марино.

Мы не можем поставить «Тампе-Бэй» неполную оценку — именно так работают эти оценки, — но сложно судить об этом в целом, пока мы не увидим, что «Лайтнинг» делают с этим пространством под потолком. Достаточно ли этого для продления Стэмкоса? Если нет, то поможет ли это команде взять ещё одного топ-снайпера на рынке свободных агентов? Если менеджменту не удастся сделать что-то стоящее с освободившимся местом, обмен Сергачёва не устареет.

Оценка «Юте»: 5-.

Оценка «Тампе»: 3+», — заключила Голдман.

«Цена, которую «Тампа» платит за столь агрессивное стремление сохранить единство своего ядра так долго»

Журналист The Athletic Эрик Духачек подробно разобрал причины обмена Сергачёва.

«Как бы внимательно вы ни изучали рынок, вы, вероятно, не смогли найти никаких упоминаний о потенциальном обмене Сергачёва — ни в один из клубов, не говоря уже о ХК «Юта». Сергачёв казался ключевым игроком «Лайтнинг», которые не отступают от своей цели — ежегодно бороться за Кубок Стэнли. Михаил не совсем уровень Никиты Кучерова — Брейдена Пойнта — Андрея Василевского, но близок к нему.

Что ж, это отправная точка: как быстро всё может измениться в НХЛ и насколько по-другому всё будет в «Юте» с новым владельцем. Внезапно они не продают. Они покупают. А в субботу они отправились на охоту на крупную дичь.

В лице Сергачёва «Юта» получает игрока, который закрывает каждую потребность клуба, кроме той, что отвечает за прочность. Он был настоящим номером 2 в «Тампе», и это только потому, что у «Лайтнинг» был настоящий номер 1 в лице Виктора Хедмана, постоянного кандидата на «Норрис Трофи». Был случай, два года назад, когда «Лайтнинг» поставили Сергачёва в первую спецбригаду большинства, и именно так он стал лучшим бомбардиром команды среди защитников, набрав 64 очка (следующим был Хедман с 49 баллами). Прошлый год прошёл не так хорошо. Он сыграл всего 34 матча и набрал всего 19 очков. Это был трудный год: в феврале он сломал ногу, и в своей первой встрече его увезли со льда на носилках после того, как ранее пропустил 17 матчей из-за травмы нижней части тела. В каком-то смысле «Тампа» так и не оправилась от длительного отсутствия Сергачёва.

Теперь, конечно, «молниям» придётся обходиться без него. Но в следующие семь лет им приходилось бы платить Михаилу $ 8,5 млн ежегодно, что вполне разумно для игрока его послужного списка и возраста (26 лет). Однако «Тампа» просто не могла себе этого позволить. Таким образом, то, что он был доступен для обмена, способствовало масштабному обновлению защиты «Юты», в которой ранее в качестве номинального номера 1 был только полезный Шон Дурзи. Добавив Сергачёва, а затем и Джона Марино после отдельной сделки с «Нью-Джерси», «Юта» сделала свою защитную линию глубже, опытнее и просто лучше. Если цель «Юты» — наконец-то побороться за место в плей-офф после многих лет скитаний по диким местам НХЛ, эти два хода дадут им шанс сделать это.

Но «Тампа» тоже получила то, что ей было нужно, расчистив пространство под потолком зарплат так, как если бы они использовали снегоочиститель. Таннер Жанно — приобретение, погоня за которым стала слишком агрессивной («молнии» отдали целых пять пиков «Нэшвиллу», чтобы заполучить его), — было, пожалуй, самой большой ошибкой, которую «Лайтнинг» когда-либо совершали, чтобы остаться в режиме «выиграть сейчас». Теперь он игрок «Лос-Анджелеса».

Между тем Мозер всего на два года моложе Сергачёва и является ограниченно свободным агентом, завершается его контракт новичка. Он не будет делать то, что делает Сергачёв, но в прошлом году он был вторым в «Аризоне» по времени на льду, сразу после Дурзи, и, похоже, у него всё ещё есть потенциал для роста. Плюс, что самое главное, он обойдётся дёшево, по крайней мере, в ближайшем будущем.

В целом во второй день драфта две команды сделали по две сделки каждая, причём первая настолько смелая, что о ней будут говорить хоккейные фанаты всё лето и весь сезон. Мы все хотели бы видеть больше таких обменов, которые теоретически помогут обеим командам лучше приспособиться к своим траекториям развития.

Михаил Сергачёв Фото: AP/TASS

Необходимость обменять Сергачёва — это цена, которую «Тампа» платит за столь агрессивное стремление сохранить единство своего ядра так долго, как они это делали. Наконец у вас закончились варианты. В НХЛ наверняка будут немного злорадствовать, когда осознают тот факт, что «Лайтнинг» пришлось отказаться от такой ключевой фигуры. Но это также даёт клубу передышку — и потенциально поможет вернуться к разговору о переподписании Стивена Стэмкоса.

И если сбережений «Тампы» недостаточно, чтобы удержать Стэмкоса, то они могли бы использовать освободившиеся деньги, чтобы потенциально участвовать в торгах по Джейку Гюнцелю или любому другому свободному агенту из списка лучших, который может выйти на рынок 1 июля.

Короче говоря, это один из редких случаев, когда мы можем скрепя сердце восхищаться тем, что обе команды сделали, чтобы помочь себе.

Оценка «Юте»: 5+.

Оценка «Тампе»: 5», — написал Духачек.