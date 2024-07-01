Бобровский с флагом России, фанат «Кузни» в толпе. Как прошёл чемпионский парад «Флориды»

Доля современного хоккеиста, играющего в НХЛ, нелегка и изнурительна: с октября по конец апреля (минимум) тебе надо сыграть 82 игры с небольшими паузами. А до финальной цели в виде Кубка Стэнли доходят единицы в процентном соотношении. Именно после завоевания трофея одной из команд мы как обыватели получаем самые весёлые истории. Наверняка же все помнят купание в фонтане Александра Овечкина, который долго шёл к самой заветной цели, а после её достижения пошёл вразнос. Или Никиту Кучерова, который известен своим закрытым характером, но после завоевания кубка выдаёт интересные перформансы: будь то пребывание на пресс-конференции по пояс голым с банкой пенного напитка или звонкие слова о справедливости вручения личных наград.

По славной хоккейной традиции празднование не ограничивается конфетти на ледовой площадке в победный вечер, а плавно перетекает в заполнение кубка шампанским или другим алкогольным напитком. Через несколько дней после триумфа команда-чемпион устраивает парад, на который может прийти каждый желающий и разделить радость с теми, за кого болеет годами, а то и десятилетиями.

Как вы поняли, победа «Флориды» исключением не стала и сопровождалась она тем же самым. Давайте посмотрим, что было на чемпионском параде «Пантерз», который скучным и обыденным точно не выдался.

За день до парада стало известно, что автор победной шайбы в седьмом матче Сэм Райнхарт не будет присутствовать на торжестве: «Приветствую фанатов «Пантерз»! Что это была за неделя! Лучшая в моей жизни.

Мы праздновали победу все вместе, нам это определённо понравилось. Хочу затронуть тему завтрашнего парада, на котором я не смогу поприсутствовать по причине того, что мой лучший друг женится. Я не могу это пропустить и должен быть там. Мысленно я буду с вами».

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В последнее время в южном штате, в котором базируется команда, погода не радует местных жителей. Так, например, на третий матч финальной серии «Флорида» улетела с запозданием, так как в Санрайзе бушевал шторм. Здесь обошлось без него, но обильный ливень, накрывший город, мог поставить под вопрос празднование. Однако этого не произошло: болельщики и игроки так долго ждали Кубка Стэнли, что не испугались стихии и отправились на улицу.

Но лился на улицах Санрайза не только дождь, но и пиво с шампанским. Есть сомнения, что хоть один человек на площади пришёл домой чистым.

Чемпионский парад «Флориды» Фото: Соцсети «Флориды»

В Австралии есть слегка эксцентричная традиция после триумфа пить какой-либо напиток из кроссовок. Прославил её боец UFC Тай Туиваса, который после каждого победного боя идёт в зал, берёт чужую кроссовку, наполняет её пивом и выпивает на глазах у зрителей. Как ей вдохновились Александр Барков и Антон Лунделль, непонятно, но, под рёв смотрящих, финны синхронно сделали это. И были вполне довольны и счастливы.

Традиции из смешанных единоборств поддержал и Мэттью Ткачук, только в более классическом варианте. Лидер «Пантерз» разгуливал с сигарой в зубах, а на талии красовался чемпионский пояс, который всегда вручают за победу в титульном бою. Что это за пояс, российские болельщики могли увидеть ещё два года назад, когда «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, а счастливый Валерий Ничушкин стоял в нём и позировал. Хорошо бы вставить, конечно, фотографию, но она бы не прошла цензуру, так как на россиянине кроме этого пояса ничего больше не было.

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Роберто Луонго, не взявший кубок в период игровой карьеры, ещё в седьмом матче заряжал команду при помощи огромного барабана, по которому он неистово долбил в ритм. Вчера он делал то же самое и на параде, заряжая толпу не хлебом, так зрелищем.

Райан Ломберг главным героем «Флориды» не был и вряд ли когда-то станет, так как выполняет черновую работу, которая часто остаётся за кадром. Но свою порцию славы он решил отведать на параде, где в буквальном смысле пошёл по рукам, упав в объятия толпы, которая аккуратно передавала его рядом стоящим. Хорошо, что не получилось, как с Талгатом Жайлауовым, которого, в своё время, уронили фанаты «Барыса», нанеся казахстанскому нападающему травму.

Пол Морис, который в этом году был самым медийным тренером лиги, не стесняясь в выражениях, вновь дал повод о себе поговорить. Канадский тренер пришёл на парад в футболке с логотипом «Пантерз». Лишь с одним нюансом: вместо пантеры на ней были его коты, отчего публика как на месте, так и в социальных сетях немало умилилась.

На идущем Чемпионате Европы мы могли увидеть, на что готовы фанатичные болельщики ради фотографии с кумиром. В особенности это касалось, конечно, Криштиану Роналду: кто-то просто выбегал на поле, чтобы прикоснуться к одному из лучших спортсменов XXI века, а кто-то даже прыгал с трибун. Здесь же обошлось без таких эксцессов: один болельщик кинул телефон Дмитрию Куликову, чтобы тот сделал селфи, пропитанное победой. Вряд ли он думал тогда о том, что в такую погоду его телефон мог кануть в неизвестность.

Главный момент вчерашнего парада, по крайней мере, для российских фанатов – Сергей Бобровский, укутанный в российский триколор. Главный герой нынешней «Флориды» взбудоражил медиаполе, но не только этим. Подойдя к микрофону, Сергей получил долю оваций и скандирований фамилии, а после сказал пронзительную речь: «1 июля 2019 года я заключил соглашение с «Флоридой Пантерз». В моём первом интервью они спросили меня: зачем я пришёл во «Флориду»? Мой ответ был: потому что я хочу выиграть Кубок Стэнли, и я сделаю это здесь! И вот, пять лет спустя, мы отмечаем величайшую победу в истории франшизы. Вместе с вами, ребята!»

Смотря видеозапись речи Бобровского, можно было заметить довольно-таки любопытный факт: в толпе находился человек с джерси новокузнецкого «Металлурга». С ВХЛ прямиком отправились на чемпионский парад команды НХЛ.

Правда, вызвал небольшое недоумение просмотр социальных сетей «Флориды», где ни одной фотографии или видео с участием Бобровского на параде нет. Хотя финнам «Пантерз», также окутанным во флаг своей стороны внимание было уделено. Причём, немалое. Имеет место политическая конъюнктура? Вероятно, да, потому что объяснить по-другому это сложно.