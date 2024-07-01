«Вашингтон» активно начал межсезонье в НХЛ. О чём говорят большие обмены клуба?

Кажется, «столичные» твёрдо намерены попасть в плей-офф, а невыход будет расценен более критично, чем могло бы быть в этом году.

«Мы надеемся действовать агрессивно в ближайшие недели. Мы по-прежнему стремимся сделать больше как на рынке свободных агентов, так и на рынке обменов, постараемся улучшить наш состав», — на днях рассказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Эти слова прозвучали уже после крупного обмена с «Лос-Анджелесом» — «столичные» забрали у «королей» центрального нападающего Пьер-Люка Дюбуа, взамен отправив в Калифорнию голкипера Дарси Кемпера, который в прошлом сезоне вчистую проиграл конкуренцию более молодому и менее оплачиваемому Чарли Линдгрену.

А буквально на следующий день после заявления Маклеллана «Кэпиталз» провели ещё две довольно-таки громкие сделки — за выбор во втором раунде драфта-2025 у «Калгари» был приобретён Эндрю Манджапане, а ещё два драфт-пика были потрачены на вратаря «Вегаса» Логана Томпсона. Единственный игрок, не считая Кемпера, с которым «Вашингтон» расстался в последние дни — форвард Бек Маленстин, незадолго до начала драфта отправленный в «Баффало».

Уже можно говорить, что вылетевшие в первом раунде Кубка Стэнли представители столицы США усилились по сравнению с предыдущим сезоном — «Кэпс» закрыли вопрос с центральными нападающими для топ-6, который был одним из ключевых после паузы Никласа Бекстрёма и ухода Евгения Кузнецова, добавив к Дилану Строуму Дюбуа. На 26-летнем канадце, хоть он и провалил сезон в «Кингз», пока ещё рановато ставить крест, да и факт обмена в «Вашингтон» он, по его же словам, принял с большим восторгом — вероятно, хотя бы игра в команде, за которой он следил в детстве (?), сможет заставить его взяться за ум.

В лице Манджапане «Кэпиталз» приобрели отличное дополнение к вингерам ведущих звеньев, которым в итоге не стал Макс Пасиоретти. Вполне стоит ждать Эндрю даже в первом звене: тройка Овечкин — Строум — Манджапане на бумаге выглядит довольно перспективно, хотя и в связке с условным Дюбуа во втором сочетании Эндрю также может быть эффективен, при этом его присутствие именно там даст больший баланс команде. На сегодняшний день Манджапане — лучший выбор «Вашингтона» на фланг (причём на любой) — разумеется, после Александра Овечкина — да ещё и вполне неплохая опция для спецбригады меньшинства, что не менее важно в свете ухода ведущего пенальти-киллера «столичных» среди форвардов Маленстина.

Переход Логана Томпсона тоже можно назвать отличным для «Кэпиталз» — за относительно небольшую плату «Вашингтон» получил добротного вратаря на роль бэкапа Линдгрена (с потенциалом очень высокой конкуренции — Эдин Хилл не даст соврать), да ещё и с минимальным кэпхитом: $ 766 тыс. — ничто по сравнению с тем, что в прошлом сезоне «съедал» плотно осевший на скамейке Кемпер.

Но это точно не вся работа, которую «Кэпиталз» предстояло совершить в межсезонье — после помещения Бекстрёма в долгосрочный список травмированных у клуба есть чуть более $ 6 млн под потолком. Часть этой суммы уйдёт на продление отношений с ограниченно свободным агентом Коннором Макмайклом, которому было сделано квалификационное предложение, однако количество свободных денег может стать ещё больше — как минимум из-за неопределённости с Ти Джеем Оши, продолжающим испытывать проблемы со спиной. Не стоит исключать, что и он окажется в LTIR, а это будет означать высвобождение ещё $ 5,75 млн.

Ти Джей Оши Фото: Tom Brenner/AP Photo/ТАСС

«Вашингтон» планирует выйти на рынок свободных агентов в поисках высококлассного защитника, и Маклеллан в общении с прессой заявил, что это подписание может быть громким и дорогостоящим. Это явно подразумевает неизбежность обменов «на выход» — для такой сделки «столичным» точно потребуется с кем-нибудь расстаться, и весьма вероятно, что выбор падёт как раз на кого-то из игроков защиты, ведь прямо сейчас оборонительный корпус команды на односторонних контрактах насчитывает семь человек.

Болельщикам «Кэпиталз» стоит ждать ещё усиления и в атаку — здесь, в отличие от защитной линии, у клуба есть куда больше доступных опций в фарм-клубе, однако генеральный менеджер не стал исключать, что пополнить состав команда может и за счёт приглашения игрока со стороны.

О серьёзности намерений «Вашингтона» прошерстить рынок в поисках подходящих вариантов говорит тот факт, что весь управляющий состав клуба остался в Вегасе после окончания драфта — руководство во главе с Маклелланном не хочет тратить целый день на перелёт в период максимальной активности конкурентов в межсезонье.

Такие амбиции говорят, что в «Кэпиталз» твёрдо намерены построить команду-претендент на плей-офф. И если в прошлом сезоне попасть в Кубок Стэнли получилось во многом вопреки и буквально в самый последний момент, то на этот раз «столичные» хотят обойтись без нервотрёпки и взять инициативу в свои руки.