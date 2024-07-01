Сколько денег хоккеисты НХЛ получают за победу в Кубке Стэнли?

Зарплаты в НХЛ не являются каким-то секретом. Вся информация о суммах тех или иных соглашений обычно публикуется на соответствующих сайтах, а также инсайдерами на их страницах в соцсетях.

Но не все финансовые вопросы раскрыты до конца. Один из главных сохраняется. А именно: сколько хоккеисты получают за победу в самом престижном клубном хоккейном турнире в мире — Кубке Стэнли?

Как оказалось, не так уж и много. А если учесть все расходы, то и вовсе получаются копейки. Но обо всём по порядку.

The Athletic поговорило с хоккеистами НХЛ и разобралось, сколько обычно игроки получают за победу в Кубке Стэнли и сколько заработали парни из «Флориды».

«Получив шанс завоевать Кубок Стэнли, «Флорида» оказалась перед возможностью, которую нельзя купить за деньги.

«Это было то ещё путешествие, это уж точно», — сказал Кайл Окпосо накануне своего первого чемпионства в 17-м сезоне НХЛ.

«Я просто очень, очень счастлив оказаться в этой ситуации, особенно после того, как провёл пару тяжёлых лет в «Ванкувере», где выкупили мой контракт (прошлым летом), — добавил опытный защитник Оливер Экман-Ларссон. — Просто рад оказаться в таком положении с этой организацией и этой командой, с таким количеством особенных парней в раздевалке. Я просто пытаюсь жить сегодняшним днём, впитать всё и получить от этого удовольствие».

Помимо борьбы за возможность выгравировать свои имена на закруглённых серебряных краях Кубка Стэнли, для «Пантерз» на карту было поставлено нечто большее.

$ 2 758 125, если быть точным.

В этом разница между тем, сколько команда-победитель и проигравшая команда этого финала получат из фонда лиги для плей-офф.

Как именно эти деньги будут разделены и распределены, полностью зависит от группы лидеров каждой команды — и, похоже, это не тема для открытого обсуждения. Крайний нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко, ветеран НХЛ с 12-летним стажем и обладатель Кубка Стэнли 2019 года в составе «Сент-Луиса», сказал, что «понятия не имеет», как будет делиться банк.

Владимир Тарасенко Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

Сэм Райнхарт, заместитель представителя «Флориды» в исполнительном совете НХЛПА, также не стал много рассказывать о процессе, когда его спросили, как всё обычно работает.

«Я не думаю, что это действительно важно, — сказал Райнхарт. — Я думаю, что на кону стоит гораздо больше, чем пара долларов здесь или там».

НХЛПА договорилась об увеличении фонда для плей-офф, когда подписала меморандум о взаимопонимании с НХЛ в 2020 году. На данный момент его общая сумма составляет $ 22 млн, причём «пантеры» в очереди на получение $ 6 539 375 из этой суммы, поскольку им удалось выиграть Кубок Стэнли.

Стадия/Достижения Сумма призовых Обладатель Президентского трофея $ 859 375 Проигравшие в первом раунде $ 429 687,5 Проигравшие во втором раунде $ 859 375 Проигравшие в финале конференции $ 2 062 500 Финалист Кубка Стэнли $ 3 781 250 Обладатель Кубка Стэнли $ 6 539 375

Это составляет чуть более $ 242 тыс. на игрока, если учесть возможность разделения суммы на 27 равных долей. Именно эту цифру привёл главный тренер «Пантерз» Пол Морис, обращаясь к своей команде в раздевалке после того, как они выбили «Рейнджерс» в финале Восточной конференции.

«Вас 27 человек, — сказал Морис тем вечером. — Все важны. Я люблю каждого из вас».

После разговора с несколькими бывшими игроками о премиях в плей-офф стало ясно, что не существует единой формулы для разделения фонда. Некоторые команды в прошлом награждали определёнными частями игроков резерва, которые не принимали участия в матчах, или новичков, которые не провели в составе весь сезон. Один из бывших игроков НХЛ рассказал The Athletic, что его полностью исключили из списка и он не получил денег, несмотря на то что после года новичка он принял участие в нескольких матчах плей-офф.

Согласно многочисленным источникам, знакомым с процессом, НХЛПА позволяет руководству команды поступать так, как оно считает нужным.

Ясно одно: игроки, выигравшие Кубок Стэнли, получат немного меньше, чем чемпионы других профессиональных спортивных лиг Северной Америки.

Игроки «Канзас-Сити Чифс» (клуб по американскому футболу. — Прим. «Чемпионата») получили по $ 338 тыс. каждый после победы на Суперкубке 58 в феврале. Общая выплата после сезона составила $ 506 263, когда «Техас Рейнджерс» (бейсбольный клуб. — Прим. «Чемпионата») выиграл Мировую серию в прошлом году. А представители «Бостон Селтикс» (баскетбольный клуб. — Прим. «Чемпионата») претендуют чуть более чем на $ 800 тыс. каждый после победы над «Даллас Маверикс» в финале НБА.

Несмотря на то что непредвиденная прибыль в плей-офф хороша для игроков, которые не получали зарплату с апреля, она также необходима, с учётом дополнительных расходов, которые часто связаны с длительными забегами в плей-офф весной из-за того, что семьи и друзья хотят присутствовать на матчах.

Один недавний обладатель Кубка Стэнли подсчитал, что он получил $ 150 тыс. после того, как его команда подняла трофей.

«В результате у меня осталось всего около $ 25 тыс., если учесть все билеты и рейсы, за которые мне пришлось заплатить», — сказал он».