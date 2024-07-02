В КХЛ едет скандальный канадец, «Флорида» теряет чемпионов. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 1 июля 2024 года.

Минское «Динамо» достигло договорённости о контракте с бывшим форвардом НХЛ Диллоном Дюбе

Минское «Динамо» достигло договорённости о контракте с бывшим форвардом НХЛ Диллоном Дюбе, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Ранее канадский форвард был обвинён в изнасиловании и получил бессрочный отпуск в своём последнем клубе в НХЛ — «Калгари Флэймз».

Суд над пятью экс-хоккеистами молодёжной сборной Канады 2018 года начнётся не раньше апреля 2025 года.

В минувшем сезоне НХЛ Дюбе принял участие в 43 матчах за «Калгари», в которых отметился 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности «-13».

Дюбе играл за молодёжную сборную Канады на двух молодёжных чемпионатах мира: на МЧМ-2017 стал обладателем серебряных медалей, а на МЧМ-2018 стал чемпионом мира в составе своей сборной, будучи капитаном команды.

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Матвей Мичков подписал контракт с «Филадельфией»

Российский нападающий Матвей Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

Напомним, Мичков перешёл в СКА в 2020 году. Нападающий прошёл все ступени клубной системы, в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Мичков — первый хоккеист 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ.

Он становился вице-чемпионом и самым ценным игроком ЮЧМ-2021, лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В ноябре 2021 года дебютировал в сборной России — стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды, а чуть позднее – и самым молодым автором гола в истории сборных СССР и России.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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Голкипер Илья Самсонов перешёл из «Торонто» в «Вегас»

Российский вратарь Илья Самсонов покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и стал игроком «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил NHL Network в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение «Вегаса» с вратарём рассчитано на один год.

27-летний Самсонов выступал за «Торонто» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 40 встречах, одержал 23 победы и оформил три «сухих» матча. Коэффициент надёжности вратаря составил 3,13, а процент отражённых бросков – 89.0. В плей-офф на счету игрока пять матчей, один победный, с коэффициентом надёжности 3,01 и 89,6% отражённых бросков.

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в семи матчах в серии первого раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз».

Стэмкос подписал контракт с «Нэшвиллом» на $ 36 млн

Бывший нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подписал контракт с «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщил инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение с клубом рассчитано на четыре года с кэпхитом $ 8 млн.

34-летний Стэмкос выступал в составе «Тампы» на протяжении всей карьеры в НХЛ (с 2008 года). Нападающий провёл за клуб 1082 матча, в которых забросил 555 шайб и отдал 582 голевые передачи, набрав в общем 1137 баллов за результативность. Дважды вместе с «Лайтнинг» становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Ранее Стэмкос опубликовал пост на своей странице в социальной сети, где попрощался с «Тампой». Его контракт с клубом истёк сегодня, 1 июля.

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Никита Задоров подписал контракт с «Бостоном» на $ 30 млн

Российский защитник Никита Задоров заключил соглашение с хоккейным клубом «Бостон Брюинз». Об этом сообщил инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение с клубом рассчитано на шесть лет с кэпхитом $ 5 млн.

1 июля завершился контракт защитника с «Ванкувер Кэнакс», и он вышел на рынок свободных агентов.

В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.

Джейк Гюнцель заключил соглашение с «Тампой» на семь лет и $ 63 млн

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал контракт с нападающим Джейком Гюнцелем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на семь лет, кэпхит Гюнцеля составит $ 9 млн. Общая сумма сделки — $ 63 млн.

Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети, выплаты будут распределены так:

1-й и 2-й годы — $ 1 млн;

3-й — $ 3 957 895;

4-й, 5-й, 6-й и 7-й — $ 1 млн.

Ежегодные бонусы:

1-й год — $ 12 263 157;

2-й — $ 8 947 368;

3-й — $ 4 млн;

4-й, 5-й, 6-й и 7-й — $ 6 957 895.

29-летний Гюнцель является обладателем Кубка Стэнли — 2017 в составе «Питтсбург Пингвинз». В марте 2024 года был обменян в «Каролину Харрикейнз». Всего в прошедшем регулярном чемпионате Гюнцель провёл 30 встреч, в которых набрал 25 (8+17) очков.

В плей-офф форвард сыграл 11 матчей, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач, набрав в общей сложности девять очков.

Напомним, 30 июня «Каролина» обменяла права на Гюнцеля в «Тампу» на выбор в третьем раунде драфта НХЛ — 2025.

Стала известна зарплата Сэма Райнхарта по новому восьмилетнему контракту с «Флоридой»

Инсайдер НХЛ Боб Маккензи назвал зарплату нападающего Сэма Райнхарта по новому восьмилетнему контракту с «Флоридой». За сезон лучший снайпер «Пантерз» прошедшего сезона получит $ 8,625 млн.

28-летний нападающий в прошлом сезоне стал лучшим снайпером «Флориды» в регулярном чемпионате, забросив 57 шайб за 82 игры. Райнхарт за 82 матча регулярки набрал 94 (57+37) очка, что стало для него личным рекордом. В плей-офф на счету нападающего 16 (10+6) очков в 24 матчах. На протяжении большей части сезона Райнхарт был партнёром по звену капитана Александра Баркова.

Всего в НХЛ на счету Райнхарта 538 (255+283) очков в 696 матчах регулярки и 33 (21+12) очка в 55 матчах плей-офф.

Напомним, «Флорида» в семи матчах обыграла «Эдмонтон» и впервые в истории клуба стала обладателем Кубка Стэнли.

Второй вратарь «Флориды» Столарз перешёл в «Торонто»

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с вратарём Энтони Столарзом. Об этом сообщает NHL Network в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение с клубом будет действовать до 2026 года, кэпхит голкипера составит $ 2,5 млн.

В прошедшем сезоне Столарз выступал в качестве второго номера во «Флориде Пантерз». Всего на его счету 27 матчей в регулярном чемпионате — 2023/2024, 16 побед, две «сухие» встречи, коэффициент надёжности 2,03 и 92,5% отражённых бросков. В плей-офф Столарз вышел один раз, в четвёртом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз», после того как основной голкипер Сергей Бобровский пропустил пять шайб за 25 минут.

Вместе с «Пантерз» Столарз стал обладателем Кубка Стэнли — 2024.