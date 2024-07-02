В НХЛ появилась новая сила? «Нэшвилл» — главная сенсация трансферного рынка

Вчера в 19 часов мск в НХЛ открылся рынок свободных агентов. Как только это произошло, многих начал удивлять «Нэшвилл». Сообщалось, что команду пополнят Стивен Стэмкос, Джонатан Маршессо, Брэди Шей и Чандлер Стивенсон. Последний до логова «хищников» не доехал, подписавшись на внушительную сумму в «Сиэтле», но менее впечатляющей работа генменеджера Барри Тротца от этого не стала. Это оказалось возможным в том числе и благодаря тому, что у «Нэшвилла» было большое пространство под потолком зарплат, которое будто для этого момента и хранилось.

Стивен Стэмкос, который всю карьеру провёл в «Тампе», был выбран под первым номером на драфте и выиграл два Кубка Стэнли в составе «молний», подписал контракт на четыре года с кэпхитом $ 8 млн.

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Джонатан Маршессо, ещё год назад выигрывавший Кубок Стэнли с «Вегасом» и становившийся самым ценным хоккеистом плей-офф, подписал контракт на пять лет с кэпхитом $ 5,5 млн.

Брэди Шей, который в прошлом сезоне был одним из ведущих защитников «Каролины», набрал 56 очков в регулярке, а в плей-офф стал играть в первой спецбригаде большинства, подписал главный контракт в жизни. Семь лет с кэпхитом $ 7 млн.

Также Барри Тротц закрыл позицию второго вратаря, подписав контракт со Скоттом Уэджвудом. После этого стало ясно, что перспективы Ярослава Аскарова заиграть в основе почти нулевые. Ещё после продления Юусе Сароса на восемь лет с кэпхитом $ 7,72 млн инсайдеры сообщали, что «Нэшвилл» получил много звонков по Аскарову. Вполне вероятно, что обмен россиянина произойдёт в самое ближайшее время, несмотря на то что разговоры немного подутихли.

Был продлён защитник Александр Каррье, а также подписаны контракты с Винни Хинострозой, Джейком Луччини и Ником Бланкенбургом.

Прежде чем обсудить перспективы «Нэшвилла» после новой сборки, нужно вспомнить предыдущий сезон и межсезонье.

Как прошёл предыдущий сезон

Ровно год назад в должность генерального менеджера вступил Барри Тротц, который сразу решил начать чистку, выкупив контракты Мэтта Дюшейна и Райана Джохансена. Решение не было понято многими, но один вывод напрашивался сам собой – команда уходит в перестройку, пусть и не особо болезненную и долгую. Но без подписаний «Предаторз» не обошлись: состав пополнили О'Райлли, Нюквист, Шенн. По поводу целесообразности подписания первого вопросов не было, а вот в Густава Нюквиста верилось с трудом. Также к составу всё больше начала привлекаться молодая поросль: Евангелиста, Парссинен, Томасино.

Райан О'Райлли Фото: George Walker IV/AP Photo/ТАСС

От «Нэшвилла» никто ничего не ждал, но команда играла спокойно в свою силу, балансируя на границе зоны плей-офф, а вот в феврале и марте попёрло – «хищники» набирали очки в 18 матчах подряд, благодаря чему уверенно вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. 50-летний Эндрю Брюнетт поставил команде современный рисунок игры, который заточен больше на атаку, нежели на оборону. Да, в плей-офф мы этого не увидели, так как они с тренером «Ванкувера» Токкетом начали играть в тактические шахматы, заставив плеваться не одного зрителя, но «Нэшвилл» имел большие шансы пройти дальше. Однако Колтон Сиссонс, промахнувшийся по абсолютно пустым воротам в концовке четвёртого матча серии, помножил все усилия на ноль.

Примерный макет состава

Вратари:

Сарос — Уэджвуд

Защитники:

Фаббро — Йоси

Шенн — Шей

Каррье — Лозон

Нападающие:

Нюквист — О'Райлли — Форсберг

Маршессо — Стэмкос — Евангелиста

Парссинен — Янковски — Сиссонс

Смит — Новак — Маккэррон

Да, у Парссинена на данный момент нет действующего контракта с клубом, но, кажется, это только дело времени. Ещё держим в уме защитника Райана Уфко, который хорошо себя проявил в плей-офф АХЛ и в следующем сезоне может попробовать пробиться в основу. Также можно ждать в следующем сезоне двух нападающих: Закари Л’Ерë и Фёдора Свечкова. Оба нападающих отлично провели предыдущий сезон, что увеличивает их шансы на попадание в основу.

Теперь перейдём непосредственно к составу. У «Нэшвилла» выстраивается одна из сильнейших вратарских бригад в лиге с 29-летним Саросом, выходящим на пик, а также с Уэствудом, который зарекомендовал себя добротным бэкапом, сидя за спиной у Эттингера в «Далласе».

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В защитной линии всё выглядит если не впечатляюще, то вполне добротно. Франчайз-игрок Роман Йоси на месте и продолжает быть главной силой нынешнего «Нэшвилла» как по духу, так и по игре. Вторую пару на себя возьмёт Брэди Шей, который был одним из самых важнейших винтиков в системе Бриндамора в «Каролине». Есть предположение, что Брюнетт развяжет руки Брэди, а ему это только пойдёт на пользу. Фаббро и Шенн станут отличными партнёрами для них. Главное, чтобы Люк не пошёл на спад, вероятность чего всё-таки существует. Третья пара звёзд с неба хватать не будет (она и не должна), но пока выглядит крепко.

На самом деле, в топ-6 нападения одна позиция кажется шаткой. Речь о Густаве Нюквисте, который провёл впечатляющий сезон, но то был единственный сезон в карьере, когда он приблизился к показателю «очко за игру». Насчёт потенциальной сыгранности второго сочетания вопросы могут возникнуть, однако пока это выглядит как максимально сбалансированное сочетание, где есть мастерство, умение играть в обороне, опыт и молодецкая удаль в лице быстро растущего Евангелисты. Боттом-6 будет претерпевать изменения, скорее всего, даже будут ещё подписания на рынке свободных агентов. Не забываем, что «Нэшвилл» настроился выудить что-то интересное за Ярослава Аскарова, которому не находится места. И вряд ли это будут драфт-пики.

Густав Нюквист Фото: George Walker IV/AP Photo/ТАСС

Перспективы команды

Как всё сложится, естественно, неясно. Но на бумаге состав «Нэшвилла» выглядит умелым и сбалансированным, что является самым важным в построении команды, которая будет претендовать на высокие места. Пока единственное место, к которому при желании могут возникнуть вопросы, это боттом. Но это проблема абсолютно решаемая; игроков, которые закроют эти позиции найти легче, чем мастеров в топ-6. Даже на том же дедлайне. Не забываем, опять же, о молодых хоккеистах, которые будут привлекаться к основе. Кто-то точно должен выстрелить.

Многие западные команды НХЛ сейчас отлично усиливаются и будут составлять конкуренцию «Нэшвиллу», но пока можно дать прогноз, что эта команда минимум на второй раунд плей-офф. И это не аванс или бравада. «Предаторз» точно станут новой силой на Западе.