Задоров разбогатеет, Мичков станет мессией. 7 сделок с русскими в окно трансферов НХЛ

Самсонов перешёл в клуб-претендент на Кубок Стэнли, Куликов продешевил, но остался в приятном месте.

1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов. В первый же день команды произвели несколько крутых сделок — и часть из них была с участием российских хоккеистов.

Кто из россиян сменил клубную прописку? Кто продлил контракт? Мы собрали все семь сделок с участием российских хоккеистов.

Дмитрий Куликов продлил контракт с «Флоридой»

Дмитрий Куликов Фото: Rhona Wise/AP Photo/ТАСС

Российский защитник, новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли остаётся в «Пантерз». Куликов подписал с «Флоридой» новый контракт на четыре года. 33-летний защитник за сезон будет получать $ 1,15 млн. Общая сумма сделки составит $ 4,6 млн.

Скорее всего, этот контракт станет последним в карьере Куликова. В целом Дмитрий мог рассчитывать на более выгодную сделку в другом клубе, но решил остаться там, где ему, видимо, более чем комфортно.

Защитник провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/2024, набрав 20 (1+19) очков. В плей-офф Куликов отыграл ещё 24 встречи, в которых отдал две результативные передачи, с показателем полезности «-1». Именно Дмитрий совершил ключевой сейв в седьмом матче финала, после чего «Флорида» забила победный гол.

Яков Тренин перешёл в «Миннесоту»

Яков Тренин Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

В «Колорадо» стало на одного россиянина меньше. Тренин провёл всего три месяца в «лавинах». А теперь стал «дикарём». Нападающий подписал контракт с «Миннесотой» на четыре года. Кэпхит составит $ 3,5 млн, общая сумма сделки — $ 14 млн.

Есть ощущение, что 26-летнему нападающему точно дадут немало шансов. «Уайлд» нуждаются в хороших форвардах для нижних звеньев, так что Яков может наконец найти клуб для себя. Да и Кирилл Капризов наверняка поможет адаптироваться соотечественнику.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Тренин отыграл 76 матчей, записав на свой счёт 17 (12+5) очков. В плей-офф нападающий провёл ещё 10 матчей и забил один гол.

Никита Задоров стал игроком «Бостона»

Никита Задоров Фото: ETHAN CAIRNS/AP Photo/ТАСС

Как бы иронично это ни звучало, Задоров стал «мишкой». Российский защитник подписал долгосрочный контракт с «Бостоном» — на шесть лет, кэпхит — $ 5 млн. Всего Задоров заработает $ 30 млн.

Никита из одного топ-клуба перешёл в другой. Очевидно, что он намерен выиграть Кубок Стэнли в ближайшие годы. В «Бостоне» российских защитников в последнее время любят, так что нет сомнений, что Задоров станет основным игроком обороны.

В завершившемся регулярном чемпионате Никита, выступая за «Калгари» и «Ванкувер», провёл 75 матчей, забив шесть голов и отдав 14 результативных передач. В плей-офф 29-летний хоккеист неожиданно раскрылся и потащил «Кэнакс» за собой. Задоров сыграл 13 встреч, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3».

Илья Любушкин перешёл в «Даллас»

Илья Любушкин Фото: Frank Gunn/AP Photo/ТАСС

Российский защитник получил солидный контракт от «звёзд». Любушкин принял решение покинуть «Торонто» и согласился на предложение «Старз». Ближайшие три года Илья проведёт в «Далласе». Защитник будет получать $ 3,25 млн за сезон, общая сумма сделки составит $ 9,75 млн.

Любушкин хорошо проявил себя в «Торонто». Возможно, даже лучше, чем многие ожидали. Однако этого не хватило, чтобы помочь «кленовым листьям» преодолеть барьер первого раунда. В «Далласе» 30-летний защитник точно получит достаточно времени, особенно если учесть частичную перестройку в команде.

В прошедшей регулярке Любушкин, перейдя по ходу сезона из «Анахайма», провёл за «Торонто» 19 матчей, отдав четыре ассиста. В семи встречах плей-офф Илья отметился тремя результативными передачами.

Илья Самсонов подписал контракт с «Вегасом»

Илья Самсонов Фото: Frank Gunn/AP Photo/ТАСС

«Торонто» резко лишилось сразу двух российских хоккеистов. Вслед за Любушкиным стан «кленовых листьев» покинул Илья Самсонов. 27-летний голкипер подписал соглашение с чемпионом НХЛ — 2023 «Вегасом».

«Голден Найтс» предложили вратарю контракт-мостик сроком всего на один сезон. Сумма сделки составит $ 1,8 млн. Возможно, в «Вегасе» не особо верят в Самсонова, что неудивительно после провалов и нестабильной игры Ильи в ходе последнего сезона, но после обмена Логана Томпсона в «Вашингтон» закрывать позицию было необходимо. В целом «рыцари» особо ничем не рискуют. А для Самсонова это отличнейшая возможность наконец проявить себя. Клуб наверняка будет одним из претендентов на Кубок Стэнли в следующем сезоне.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Илья принял участие в 40 матчах, одержав 23 победы и оформив три шат-аута при коэффициенте надёжности 3,13 и 89% отражённых бросков. В плей-офф голкипер провёл пять встреч, записав на свой счёт лишь одну победу, при коэффициенте надёжности 3,01 и 89,6% отражённых бросков.

Павел Дорофеев продолжит карьеру в «Вегасе»

«Вегас» продолжает укреплять ряды российскими хоккеистами. «Рыцари» сохранили Павла Дорофеева. С 23-летним нападающим подписан контракт на два года с кэпхитом $ 1,835 млн. Общая сумма сделки составит $ 3,67 млн.

Дорофеев хорошо проявляет себя в НХЛ. В завершившемся сезоне форвард наконец закрепился в составе и начал играть важную роль для «Вегаса». До лидерских позиций ещё, конечно, далеко, но в «Голден Найтс» верят в Павла, а Павел платит за доверие своим качественным развитием. Так что, возможно, новый контракт – уже не контракт-мостик – поможет Дорофееву продолжить своё поступательное развитие и дорасти до лидера клуба.

В сезоне-2023/2024 нападающий сыграл за «Вегас» 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач при показателе полезности «+8». В плей-офф Павел провёл одну встречу, не набрав очков.

Матвей Мичков официально подписал контракт с «Филадельфией»

Матвей Мичков Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Теперь уж точно можно говорить о завершении длительной саги. Мичков заключил соглашение с «лётчиками», так что ближайший сезон мы точно будем наблюдать за ним в НХЛ.

Российский нападающий подписал контракт новичка на три года. Кэпхит составит $ 950 тыс., при этом с учётом бонусов эта сумма может подняться аж до $ 4,45 млн за год. Так что фиксированно и точно Мичков суммарно заработает $ 2,85 млн. При выполнении всех условий относительно бонусов Матвей получит $ 13,35 млн.

Очевидно, что 19-летний форвард станет важнейшей частью перестраивающейся «Филадельфии». Мичков дадут достаточно времени и возможностей, чтобы ошибаться и расти. Так что у него будут все шансы стать лидером «лётчиков» уже в новом сезоне.

Завершившийся чемпионат россиянин провёл в Континентальной хоккейной лиге, выступая на правах аренды за «Сочи». Мичков сыграл 47 матчей регулярки, забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.