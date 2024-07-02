Банда Квартальнова становится всё мощнее. «Динамо» собирается провести лучший сезон в КХЛ?

Во время открытия рынка свободных агентов в НХЛ «Нэшвилл» сделал серьёзную заявку на то, чтобы из команды-середняка, в статусе которого «хищники» находились на протяжении последних нескольких сезонов, превратиться в потенциального претендента на Кубок Стэнли или хотя бы в коллектив, который способен забраться в плей-офф дальше второго раунда.

В КХЛ такая команда тоже нашлась — это минское «Динамо». Хоть «зубры» и не взрывали информационное пространство громкими переходами с первых же дней межсезонья, их трансферная активность в последнее время заставляет предположить, что в столице Беларуси собираются сделать заявку на лучший сезон в истории клуба в лиге.

Особняком здесь, конечно, стоит обмен Вадима Шипачёва из «Ак Барса». Кто-то, конечно, может сказать, что 37-летний нападающий уже давно не тот, но даже «не в том» состоянии он закончил предыдущий сезон в качестве лучшего бомбардира и ассистента казанского клуба, а из нынешнего состава «Динамо» его на два результативных действия опередил лишь Сэм Энас.

Шипачёв в первую очередь является усилением для регулярного сезона — динамовцы уже много лет не поднимались выше седьмого места в Западной конференции, что преимущественно и влияет на их ранний отпуск. С таким опытным игроком в составе, который может помочь развиться тому же Виталию Пинчуку, чей стремительный прогресс в прошлом сезоне был испорчен травмами, шансов оказаться в таблице выше уже привычных «низов» кубковой восьмёрки у белорусского клуба должно быть побольше.

Ещё один довольно-таки громкий трансфер — переход Диллона Дюбе. В России и Беларуси в первую очередь обратили внимание на его скандальное прошлое — на родине форвард вместе с ещё несколькими игроками «золотой» канадской молодёжки образца 2018 года (в которой, к слову, Дюбе был капитаном) был обвинён в изнасиловании, что вынудило его взять бессрочный отпуск в НХЛ. Хотя после историй с Гальченюком, Миллером и недавно перешедшим в «Спартак» Ружичкой, казалось бы, уже пора перестать удивляться приобретениям игроков с сомнительной репутацией.

Но стоит всё-таки поговорить об игровых качествах Диллона, который до злополучного прошлого сезона стабильно прогрессировал в «Калгари» — регулярка-2022/2023 стала первой, в которой он провёл все 82 матча, да ещё и набрал рекордные для себя 45 (18+27) очков. Это далеко не элитная статистика, но игроки даже с такими показателями за океаном в КХЛ являются крайне редким товаром. Тем более что Дюбе через пару недель исполнится всего 26 — у него ещё много времени, чтобы раскрыть свой потенциал, и в месте, где ему дали шанс перезагрузить карьеру, это вполне может произойти уже в следующем сезоне.

В Минске могут рассчитывать на хороший кистевой канадца и его умение вовремя оказаться в нужном месте — Дюбе может завершить эпизод самостоятельно, грамотно сыграть около ворот, да и видением площадки он также не обделён. Болельщики «огоньков» год назад ждали прорыва от Диллона в уже завершившемся сезоне, но у него, как и у всего «Калгари», дело не пошло с самого начала, а затем случился тот скандал, который оставил хоккеиста вне игры до сегодняшнего дня.

Вообще, в распоряжении Дмитрия Квартальнова оказывается довольно неплохая топ-9 — помимо новичков Шипачёва и Дюбе, а также уже имевшихся в составе Энаса, Фритца Волкова, Горбунова и Пинчука, в команде будет вернувшийся из-за океана Илья Усов, несколько лет назад неплохо заходивший во взрослый хоккей именно в свитере «зубров». Добавьте к этому прогрессирующую молодёжь в лице Мороза и Сотишвили – и получите крепкий состав, который будет способен побороться за самую высокую позицию в регулярке с 2017 года, когда «Динамо» закончило на пятой строчке.

Конечно, не без помощи обороны, которая тоже стала мощнее — в команду из родного города вернулся Кристиан Хенкель, был подписан габаритный (191/98) Брэди Лайл. А за креатив на синей линии должны отвечать два бывших энхаэловца Ксавье Уэлле и Джордан Гросс, признанный лучшим защитником АХЛ в сезоне-2021/2022. В общем, на бумаге банда довольно неплохая, хотя однозначно говорить, что у неё получится проявить себя в КХЛ, пока, конечно же, очень рано.

Джордан Гросс Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Единственная позиция, которая у минчан пока проседает — вратарская. За спиной перешедшего из «Спартака» Андрея Кареева есть два молодых голкипера, чей совокупный опыт в КХЛ насчитывает всего семь матчей. Время усилить последний рубеж у белорусской команды ещё есть, тем более что в Минске вряд ли откажутся от намерения вернуть Алексея Колосова при любой удобной возможности.

Если же и вратарский корпус «Динамо» станет прочнее, то тогда точно впору будет ожидать от «зубров» большого прогресса в предстоящем сезоне — даже несмотря на поражение в первом раунде прошедшего плей-офф, команда Дмитрия Квартальнова показала, что потенциал у неё есть.