Гусев тренируется с «Нью-Джерси», «Питтсбург» пригласил Тарасенко. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 2 июля 2024 года.

Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси»

Нападающий Никита Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси», сообщает журналист «Дэвилз» Джеймс Николс на своей странице в социальной сети. Ранее сообщалось, что российский форвард планирует подписать контракт с одним из клубов НХЛ. Гусев уже выступал за «Нью-Джерси» с 2019 по 2021 год.

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков. Гусев был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.

«Тампа-Бэй» подписала с Хедманом контракт на общую сумму $ 32 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала с защитником Виктором Хедманом четырёхлетний контракт на общую сумму $ 32 млн с кэпхитом $ 8 млн в год, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт будет действовать с сезона-2025/2026 и продлится до сезона-2028/2029.

33-летний Хедман сделал 63 передачи и набрал 76 очков в 78 матчах сезона-2023/2024. Шведский защитник набрал 31 очко в большинстве и завершил сезон с показателем полезности «+18». Он занял четвёртое место среди всех защитников НХЛ по результативным передачам, пятое по очкам, шестое по очкам в большинстве и восьмое – по среднему времени на льду (24.48). Хедман лидировал среди всех хоккеистов «Лайтнинг» по среднему игровому времени на льду, занимая второе место по передачам и четвёртое как по очкам, так и по очкам в большинстве.

Хедман за карьеру провёл 1052 матча в НХЛ и набрал 728 (156+572) очков с показателем полезности «+175».

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Стал известен сменщик Сергея Бобровского во «Флориде» на следующий сезон НХЛ

«Флорида» заключила с голкипером Крисом Дриджером однолетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Голкипер уже выступал за «Пантерз» с 2019 по 2021 год. 30-летний Дриджер участвовал в двух играх за «Сиэтл Кракен» в сезоне-2023/2024. Он также сыграл 39 матчей регулярного сезона Американской хоккейной лиги за «Коачеллу», отражая 91,7% процентов бросков.

Дриджер за свою карьеру принял участие в 67 матчах регулярного сезона НХЛ за «Оттаву Сенаторз» (с 2014 по 2017 год), «Флориду Пантерз» (с 2019 по 2021 год) и «Сиэтл Кракен» (с 2021 по 2024 год). Голкипер одержал 31 победу с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,45. Напомним, в прошедшем сезоне «Флорида» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

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«Питтсбург» сделал контрактное предложение Владимиру Тарасенко

Нападающий Владимир Тарасенко может перейти в «Питтсбург». Журналист «Пингвинз» Джош Йох в своей соцсети сообщил, что клуб сделал контрактное предложение россиянину, которым интересуются ещё несколько клубов. Под потолком зарплат у «Питтсбурга» есть ещё $ 4,3 млн. Ранее Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды» и по окончании сезона оказался неограниченно свободным агентом.

32-летний Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/«Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/«Вегас Голден Найтс»).

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«Барыс» заключил контракт с Дамиром Жафяровым

«Барыс» заключил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один сезон. Напомним, 30-летний форвард покинул «Авангард» по окончании контракта в конце прошлого чемпионата. По ходу сезона Жафяров перешёл из «Ак Барса» в «Авангард». За омский клуб в регулярке форвард провёл 25 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Жафяров принял участие в 12 матчах, где отметился четырьмя результативными передачами.

Всего в КХЛ Жафяров провёл 642 матча, в которых набрал 332 очка — забросил 133 шайбы и отдал 199 результативных передач. Нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Сибирь», «Адмирал», «Торпедо», СКА, «Ак Барс» и «Авангард».