Русского форварда внезапно завалили деньгами в НХЛ. А в КХЛ едут два топовых легионера

В НХЛ открылся трансферный рынок, продолжается межсезонье и в КХЛ. 2 июля несколько сильных сделок было совершено клубами по обе стороны океана. Рассмотрим внимательнее топ-трансферы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», а также новый контракт Павла Бучневича с «Сент-Луисом».

Бучневичу переплатили? Не всё так однозначно

Итак, Павел Бучневич заключил новый договор с «Сент-Луисом». Следующий сезон россиянин отыграет за «блюзменов» ещё по старому контракту с кэпхитом $ 5,8 млн, а вот с сезона-2025/2026 финансовое положение форварда, которому исполнится 30 лет в следующем апреле, значительно улучшится.

«Сент-Луис» заключил с Бучневичем шестилетнее соглашение с кэпхитом $ 8 млн. При этом фактическая зарплата Павла будет варьироваться: $ 5 млн он получит в сезоне-2030/2031 (это последний год по контракту), а $ 11 млн — в чемпионате-2028/2029.

Полный расклад по новому контракту Бучневича: Стали известны подробности нового шестилетнего контракта Бучневича с «Сент-Луисом»

Понятно, что такой контракт – главный в карьере Бучневича – официально закрепляет за Павлом статус одной из главных звёзд клуба. С сезона-2025/2026 россиянин станет третьим по величине зарплаты хоккеистом «Блюз», лишь немного уступая Джордану Кайру и Роберту Томасу.

Переплатил ли «Сент-Луис»? Сейчас есть ощущение, что да. Статистика Бучневича в составе «Блюз» за три сезона неплоха, но идёт на убыль, Павел ни разу не становился лучшим бомбардиром далеко не самой звёздной команды по итогам сезона, а в последних двух регулярках Бучневич не затаскивал «блюзменов» в плей-офф. Безусловно, он очень качественный нападающий, уже весьма опытный на уровне НХЛ, однако не похож на лидера, вожака, каким в «Сент-Луисе» в своё время был тот же Владимир Тарасенко.

Павел Бучневич Фото: Jeff Roberson/AP/ТАСС

Впрочем, не будем забывать о реалиях современного рынка и том факте, что очереди из проверенных звёзд в «Сент-Луис» не наблюдается. Если посмотреть с этой точки зрения, то почему бы и не одарить щедрым авансом трудолюбивого и работоспособного нападающего, готового надолго связать свою карьеру с клубом? $ 8 млн кэпхита звучат солидно, но даже сейчас по этому показателю Бучневич не входит в топ-60 в НХЛ, а потолок в лиге ведь будет только подниматься.

Так что спешить с выводами о соотношении «цена-качество» касаемо нового контракта Бучневича точно не стоит. Павел ещё должен прогрессировать в НХЛ, а ответственность после заключения этой сделки может только положительно повлиять на развитие воспитанника череповецкого хоккея.

В «Ак Барс» едет канадец, способный стать одним из лучших центров в КХЛ

Переходим к российским делам и фиксируем, что в КХЛ в следующем сезоне появятся ещё два легионера с потенциалом стать большими звёздами лиги. Так, «Чемпионату» стало известно, что «Ак Барс» договорился об однолетнем контракте с канадским центрфорвардом Ником Петаном.

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История Петана не нова. К 29 годам нападающий не сумел закрепиться в НХЛ («Виннипег», «Торонто», «Ванкувер», «Миннесота»), при этом в АХЛ ему уже давно тесновато. В такой ситуации североамериканцы часто ищут варианты на российском рынке, и вот Петан едет в Татарстан.

Ник Петан Фото: ХК «Хартфорд Вулф Пэк»

Ник – негабаритный, но очень техничный, умный нападающий, способный сыграть и в центре, и на фланге. «Один из тех ребят, кто мог делать разницу в каждой смене», — вспоминал о Петане игравший против него по молодёжке Мэдисон Боуи. Скромные размеры, очевидно, помешали заиграть ему в НХЛ, но в КХЛ этот недостаток можно компенсировать быстротой ног, рук и принятия решений. Петана можно было ждать в «Автомобилисте», где подписался его давний друг Брендан Лайпсик, но в итоге канадец оказался в «Ак Барсе». В Казани как раз нуждаются в новых лидерах после ухода старой гвардии, и Петан наверняка будет наигрываться в ведущей тройке «барсов», какой бы она ни приняла окончательный вид.

А «Салават» подписал четвёртого легионера, формируя убойное нападение

«Салават Юлаев» уже официально объявил о подписании канадца Шелдона Ремпала. Тот похож на Петана и габаритами, и карьерной ситуацией – разрывает АХЛ, но в НХЛ закрепиться не может, поэтому на исходе третьего десятка лет едет в Россию.

Шелдон Ремпал (справа) Фото: Peter K. Afriyie/AP/ТАСС

Но Ремпал – ярко выраженный крайний нападающий и с правым хватом. Впрочем, центры-легионеры Уфе и не нужны, ведь в «Салавате» есть Александр Хмелевски и новичок Натан Тодд. Теперь же юлаевцы пополнили и линейку зарубежных вингеров: Ремпал присоединился к Джошуа Ливо. Таким образом, «Салават» сформировал две ударные легионерские связки, и если Хмелевски с Ливо удержат планку, а Тодд с Ремпалом оправдают ожидания, то нападение Уфы может стать одним из самых убойных в КХЛ.