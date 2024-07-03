«Это не шок». Контракты троих россиян — в рейтинге худших в НХЛ на Западе

Наши коллеги из The Athletic продолжают тему контрактов. Ранее они уже подсчитали эффективность договоров хоккеистов из клубов Восточной конференции, составив топ худших в каждом из них. На этот раз североамериканские журналисты выпустили рейтинг соглашений команд с Запада. В свежий топ, как и в предыдущий, вновь попали российские хоккеисты.
Кто же оказался в рейтинге худших контрактов команд Западной конференции и почему туда попали россияне?
Правила
Напомним правила, которых придерживался обозреватель The Athletic Харман Дайал при составлении рейтинга*:
«В качестве мерки мы использовали комплексный показатель производительности, который учитывает такие факторы, как количество очков, ведение игры, влияние на игру в защите, заработанные удаления, блокированные броски, вбрасывания, эффективность игры в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — сколько должен стоить вклад этого игрока, — и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.
Хоккеист не является «плохим», если он попадает в один из рейтингов неэффективности. Это просто означает, что он не вполне оправдал свой кэпхит в сезоне-2023/2024, по крайней мере, со статистической точки зрения. На протяжении всего рейтинга вы увидите множество высококлассных хоккеистов НХЛ, многие из которых действительно играли очень хорошо в этом сезоне.
Мы будем выявлять только тех игроков, которые сыграли хуже своего кэпхита как минимум на $ 1 млн. Рейтинг хоккеистов будет рассчитываться пропорционально 82 матчам, на случай если они пропустили какое-то время из-за травм.
Вратари анализироваться не будут.
Здесь, как и в любом статистическом показателе, есть «слепые места» — рейтинг неидеален. Имея это в виду, я составлял первоначальный список игроков для каждой команды, но иногда по своему усмотрению удалял хоккеиста из топа «неэффективных» контрактов, если чувствовал, что существует очевидный недостаток / «слепое место» в оценке со стороны модели.
Игроки, которые провели более половины сезона с травмами (например, Тревор Зеграс), в списке долгосрочно травмированных или программе помощи НХЛ, не были включены в топ.
Также в список не попали хоккеисты, сменившие команду в середине сезона», — написал журналист.
*поскольку Дайал использовал модель другого журналиста The Athletic Дома Лущищина — сложную систему подсчёта, мы упростили некоторые моменты, чтобы было легче разобраться в правилах.
«Чикаго»
Российский защитник Никита Зайцев попал в топ-3 игроков с худшими контрактами в стане «чёрных ястребов». Неудивительно, что после такого сезона хоккеист обороны вроде как собирается переехать в КХЛ.
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Тайлер Джонсон
|$ 5 млн
|0 (неограниченно свободный агент)
|Сет Джонс
|$ 9,5 млн
|6
|Никита Зайцев
|$ 4,5 млн
|0 (НСА)
|Коннор Мёрфи
|$ 4,4 млн
|2
«Три лета назад «Лайтнинг» заплатили «Чикаго» за то, чтобы клуб взял на себя кэпхит Джонсона в размере $ 5 млн. 33-летний низкорослый форвард набрал 31 очко в 67 матчах, что звучит не так уж и плохо, но у него были ужасные показатели в обороне (даже по сравнению с непростой обстановкой в «Чикаго»).
Некоторые люди могут быть удивлены тем, что Сет Джонс не занял первое место в этом списке. Если бы мы учитывали оставшийся срок (шесть лет), контракт Джонса был бы безусловно худшим в рейтинге игроков «Блэкхоукс». Но если смотреть строго на этот сезон, Сет по-прежнему остаётся хорошим защитником из топ-4, который показывает хорошие результаты; он просто не тот элитный №1, которым должен быть за такие деньги.
Никита Зайцев был приобретён, чтобы забить платёжную ведомость, так что это не шок, что он сыграл на уровне игрока-замены, несмотря на то что его кэпхит составил $ 4,5 млн.
Никита Зайцев
Фото: Jay LaPrete/AP/ТАСС
Коннор Мёрфи провёл не лучший сезон, и его количество матчей сократилось до 46 из-за травмы. Тем не менее он хороший игрок с разумным кэпхитом, так что этот контракт достаточно хорош, чтобы сохранить хоккеиста», — написал Дайал.
«Сан-Хосе»
Контракт Александра Барабанова стал пятым среди худших в «Шаркс». При этом журналист The Athletic не стал как-то критиковать форварда. Примечательно, что и Барабанов, судя по всему, переедет в Россию в ближайшее время.
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Марк-Эдуар Власик
|$ 7 млн
|2
|Кевин Лабанк
|$ 4,725 млн
|0 (НСА)
|Майк Хоффман
|$ 4,5 млн
|0 (НСА)
|Люк Канин
|$ 2,75 млн
|0 (ограниченно свободный агент)
|Александр Барабанов
|$ 2,5 млн
|0 (НСА)
|Нико Штурм
|$ 2 млн
|1
«Марк-Эдуар Власик был элитным защитником в период своего расцвета, но уже довольно давно является тенью той версии себя. У него ещё осталось два года по основному контракту с зарплатой в $ 7 млн.
Учитывая раздутые контракты, хорошей новостью для организации является то, что срок действия большинства из них скоро истекает. Кевин Лабанк и Майк Хоффман были одномерными нападающими, которые не показывали достаточного результата — они оба этим летом будут искать новые клубы. Соглашение Алекса Барабанова, который в сезоне-2022/2023 набрал 47 очков в 68 матчах и регрессировал до 13 очков в 46 встречах, также истекает. Люк Канин — достойный вариант для нижней топ-6, но $ 2,75 млн — это дорого для его результативности (18 очков в 77 матчах).
Александр Барабанов
Фото: Kyusung Gong/AP/ТАСС
Нико Штурм имеет солидную зарплату в $ 2 млн за своё элитное мастерство игры на вбрасываниях (выиграл 60,1%) и надёжность в защите, но модель посчитала его кэпхит небольшой переплатой в сезоне-2023/2024 из-за недостатка успешной игры в нападении. Крупный немецкий центрфорвард снизил результативность с 14 голов и 26 очков в сезоне-2022/2023 до пяти шайб и 13 очков в 63 матчах минувшей регулярки. Даже небольшое улучшение игры в атаке вернёт его контракт в статус справедливого по своей стоимости», — заключил журналист.
«Ванкувер»
В стане «косаток» однозначно худшим признали соглашение Ильи Михеева. Именно такое сильное расхождение между ценой и качеством, вероятно, и стало причиной обмена российского нападающего в «Чикаго».
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Илья Михеев
|$ 4,75 млн
|2
«После многих лет неумелого управления под руководством Джима Беннинга «Кэнакс» наконец-то навели порядок в платёжной ведомости. Михеев был единственным серьёзным недостатком в платёжке «Ванкувера» — он был продуктивен в начале сезона, но забил один гол в своей последней 61 встрече в регулярке и плей-офф, несмотря на то что регулярно играл с Элиасом Петтерссоном.
Тайлер Майерс едва избежал попадания в этот список, потому что его успешная игра во второй паре «Ванкувера», согласно модели, принесла ценность примерно в $ 5,1 млн, что не слишком далеко от его фактического кэпхита в $ 6 млн. Последний год его сделки оказался не таким обременительным, как многие ожидали».
«Эдмонтон»
Отметим и несколько других команд с примечательными результатами. Начнём с финалиста Кубка Стэнли — 2024. Хотя тут, пожалуй, обошлось без сюрпризов.
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Дарнелл Нурс
|$ 9,25 млн
|6
|Эвандер Кейн
|$ 5,125 млн
|2
«Кэпхит Нурса в $ 9,25 млн сделал его седьмым самым высокооплачиваемым защитником НХЛ в этом сезоне. Он никогда не сможет выступать как настоящий защитник №1, а модель подсчитала, что его результативность в этом сезоне была ближе к уровню защитника с зарплатой в $ 6,5 млн.
Эвандер Кейн показывает, что по-прежнему ценен в силовой игре, и его результативность неплоха (24 гола и 44 очка в 77 матчах), но он потерял в катании, не влияет на ход игры и проявляет себя в защите решительно ниже среднего. Похоже, он играл не совсем здоровым. Кэпхит Кейна в $ 5,125 млн — далеко не бремя, но на данном этапе это аванс за то, что он приносит команде», — написал Дайал.
«Даллас»
В составе «Старз» The Athletic выделил сразу нескольких суперзвёзд.
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Тайлер Сегин
|$ 9,5 млн
|1
|Джейми Бенн
|$ 9,85 млн
|3
|Радек Факса
|$ 3,25 млн
|1
«Сегин и Джейми Бенн по-прежнему являются важными игроками в топ-6 «Старз», просто они не стоят почти $ 10 млн каждый. Сегин забил 25 голов и набрал 52 очка в 68 матчах, на счету Бенна — 21 гол и 60 очков. Однако в сезоне-2023/2024 у «Далласа» было так много дружественных команде контрактов, как у Уайатта Джонстона, Мэтта Дюшейна и Логана Станковена, что скромные переплаты Сегину и Бенну не являются серьёзным препятствием.
Радек Факса — выдающийся игрок на вбрасываниях, превосходный в защите, но в среднем он находится на льду столько времени, сколько должен находиться игрок четвёртого звена, и набрал всего 19 очков в 74 матчах, что делает его кэпхит $ 3,25 млн немного дорогостоящим», — объяснил обозреватель.
Тайлер Сегин и Джейми Бенн
Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС
«Колорадо»
«Лавины» стали единственным клубом Западной конференции без плохих контрактов.
«Отправив Райана Джохансена в «Филадельфию» в рамках обмена на Шона Уокера, «Эвеланш» избавились от единственного чудовищного контракта, который у них был в платёжке. Джохансен набрал 23 очка в 63 матчах, имея на момент обмена кэпхит в $ 4 млн», — заключил журналист.
***
Вкратце представим результаты остальных клубов Запада.
«Анахайм»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Кэм Фаулер
|$ 6,5 млн
|2
|Райан Строум
|$ 5 млн
|3
|Якоб Сильверберг
|$ 5,25 млн
|0 (завершает карьеру)
|Алекс Киллорн
|$ 6,25 млн
|3
|Трой Терри
|$ 7 млн
|6
«Аризона»/«Юта»
Нет (на удивление. — Прим. «Чемпионата»).
«Калгари»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Джонатан Юбердо
|$ 10,5 млн
|7
|Микаэль Баклунд
|$ 5,35 млн
|0 (новый контракт — $ 4,5 млн на два года)
|Расмус Андерссон
|$ 4,55 млн
|2
|Эндрю Манджапане
|$ 5,8 млн
|1
«Лос-Анджелес»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Пьер-Люк Дюбуа
|$ 8,5 млн
|7
|Анже Копитар
|$ 10 млн
|0 (новый контракт — $ 7 мл на два года)
«Миннесота»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Фредерик Годро
|$ 2,1 млн
|4
|Алекс Голигоски
|$ 2 млн
|0 (НСА)
Фредерик Годро
Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС
«Нэшвилл»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Тайсон Бэрри
|$ 4,5 млн
|0 (НСА)
|Люк Шенн
|$ 2,75 млн
|2
|Коди Гласс
|$ 2,5 млн
|1
«Сиэтл»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Андре Бураковски
|$ 5,5 млн
|3
|Янни Гурд
|$ 5,166 млн
|1
|Брэндон Танев
|$ 3,5 млн
|1
|Джастин Шульц
|$ 3 млн
|0
|Джейми Олексяк
|$ 4,6 млн
|2
|Джейден Шварц
|$ 5,5 млн
|2
«Сент-Луис»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Тори Крюг
|$ 6,5 млн
|3
|Джастин Фолк
|$ 6,5 млн
|3
|Брэйден Шенн
|$ 6,5 млн
|4
|Марко Сканделла
|$ 3,275 млн
|0 (НСА)
|Каспери Капанен
|$ 3,2 млн
|0 (НСА)
|Якуб Врана
|$ 2, 625 млн
|0 (НСА)
|Кевин Хейз
|$ 3,571 млн
|2
«Вегас»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Алекс Пьетранджело
|$ 8,8 млн
|3
|Алек Мартинез
|$ 5,25 млн
|0 (НСА)
|Марк Стоун
|$ 9,5 млн
|3
«Виннипег»
|Игрок
|Кэпхит
|Оставшийся срок контракта
|Ник Пионк
|$ 5,875 млн
|1