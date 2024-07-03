«Это не шок». Контракты троих россиян — в рейтинге худших в НХЛ на Западе

Двое из них теперь планируют переехать в КХЛ, а один уже сменил команду.

Наши коллеги из The Athletic продолжают тему контрактов. Ранее они уже подсчитали эффективность договоров хоккеистов из клубов Восточной конференции, составив топ худших в каждом из них. На этот раз североамериканские журналисты выпустили рейтинг соглашений команд с Запада. В свежий топ, как и в предыдущий, вновь попали российские хоккеисты.

Кто же оказался в рейтинге худших контрактов команд Западной конференции и почему туда попали россияне?

Правила

Напомним правила, которых придерживался обозреватель The Athletic Харман Дайал при составлении рейтинга*:

«В качестве мерки мы использовали комплексный показатель производительности, который учитывает такие факторы, как количество очков, ведение игры, влияние на игру в защите, заработанные удаления, блокированные броски, вбрасывания, эффективность игры в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — сколько должен стоить вклад этого игрока, — и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.

Хоккеист не является «плохим», если он попадает в один из рейтингов неэффективности. Это просто означает, что он не вполне оправдал свой кэпхит в сезоне-2023/2024, по крайней мере, со статистической точки зрения. На протяжении всего рейтинга вы увидите множество высококлассных хоккеистов НХЛ, многие из которых действительно играли очень хорошо в этом сезоне.

Мы будем выявлять только тех игроков, которые сыграли хуже своего кэпхита как минимум на $ 1 млн. Рейтинг хоккеистов будет рассчитываться пропорционально 82 матчам, на случай если они пропустили какое-то время из-за травм.

Вратари анализироваться не будут.

Здесь, как и в любом статистическом показателе, есть «слепые места» — рейтинг неидеален. Имея это в виду, я составлял первоначальный список игроков для каждой команды, но иногда по своему усмотрению удалял хоккеиста из топа «неэффективных» контрактов, если чувствовал, что существует очевидный недостаток / «слепое место» в оценке со стороны модели.

Игроки, которые провели более половины сезона с травмами (например, Тревор Зеграс), в списке долгосрочно травмированных или программе помощи НХЛ, не были включены в топ.

Также в список не попали хоккеисты, сменившие команду в середине сезона», — написал журналист.

*поскольку Дайал использовал модель другого журналиста The Athletic Дома Лущищина — сложную систему подсчёта, мы упростили некоторые моменты, чтобы было легче разобраться в правилах.

«Чикаго»

Российский защитник Никита Зайцев попал в топ-3 игроков с худшими контрактами в стане «чёрных ястребов». Неудивительно, что после такого сезона хоккеист обороны вроде как собирается переехать в КХЛ.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Тайлер Джонсон $ 5 млн 0 (неограниченно свободный агент) Сет Джонс $ 9,5 млн 6 Никита Зайцев $ 4,5 млн 0 (НСА) Коннор Мёрфи $ 4,4 млн 2

«Три лета назад «Лайтнинг» заплатили «Чикаго» за то, чтобы клуб взял на себя кэпхит Джонсона в размере $ 5 млн. 33-летний низкорослый форвард набрал 31 очко в 67 матчах, что звучит не так уж и плохо, но у него были ужасные показатели в обороне (даже по сравнению с непростой обстановкой в «Чикаго»).

Некоторые люди могут быть удивлены тем, что Сет Джонс не занял первое место в этом списке. Если бы мы учитывали оставшийся срок (шесть лет), контракт Джонса был бы безусловно худшим в рейтинге игроков «Блэкхоукс». Но если смотреть строго на этот сезон, Сет по-прежнему остаётся хорошим защитником из топ-4, который показывает хорошие результаты; он просто не тот элитный №1, которым должен быть за такие деньги.

Никита Зайцев был приобретён, чтобы забить платёжную ведомость, так что это не шок, что он сыграл на уровне игрока-замены, несмотря на то что его кэпхит составил $ 4,5 млн.

Никита Зайцев Фото: Jay LaPrete/AP/ТАСС

Коннор Мёрфи провёл не лучший сезон, и его количество матчей сократилось до 46 из-за травмы. Тем не менее он хороший игрок с разумным кэпхитом, так что этот контракт достаточно хорош, чтобы сохранить хоккеиста», — написал Дайал.

«Сан-Хосе»

Контракт Александра Барабанова стал пятым среди худших в «Шаркс». При этом журналист The Athletic не стал как-то критиковать форварда. Примечательно, что и Барабанов, судя по всему, переедет в Россию в ближайшее время.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Марк-Эдуар Власик $ 7 млн 2 Кевин Лабанк $ 4,725 млн 0 (НСА) Майк Хоффман $ 4,5 млн 0 (НСА) Люк Канин $ 2,75 млн 0 (ограниченно свободный агент) Александр Барабанов $ 2,5 млн 0 (НСА) Нико Штурм $ 2 млн 1

«Марк-Эдуар Власик был элитным защитником в период своего расцвета, но уже довольно давно является тенью той версии себя. У него ещё осталось два года по основному контракту с зарплатой в $ 7 млн.

Учитывая раздутые контракты, хорошей новостью для организации является то, что срок действия большинства из них скоро истекает. Кевин Лабанк и Майк Хоффман были одномерными нападающими, которые не показывали достаточного результата — они оба этим летом будут искать новые клубы. Соглашение Алекса Барабанова, который в сезоне-2022/2023 набрал 47 очков в 68 матчах и регрессировал до 13 очков в 46 встречах, также истекает. Люк Канин — достойный вариант для нижней топ-6, но $ 2,75 млн — это дорого для его результативности (18 очков в 77 матчах).

Александр Барабанов Фото: Kyusung Gong/AP/ТАСС

Нико Штурм имеет солидную зарплату в $ 2 млн за своё элитное мастерство игры на вбрасываниях (выиграл 60,1%) и надёжность в защите, но модель посчитала его кэпхит небольшой переплатой в сезоне-2023/2024 из-за недостатка успешной игры в нападении. Крупный немецкий центрфорвард снизил результативность с 14 голов и 26 очков в сезоне-2022/2023 до пяти шайб и 13 очков в 63 матчах минувшей регулярки. Даже небольшое улучшение игры в атаке вернёт его контракт в статус справедливого по своей стоимости», — заключил журналист.

«Ванкувер»

В стане «косаток» однозначно худшим признали соглашение Ильи Михеева. Именно такое сильное расхождение между ценой и качеством, вероятно, и стало причиной обмена российского нападающего в «Чикаго».

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Илья Михеев $ 4,75 млн 2

«После многих лет неумелого управления под руководством Джима Беннинга «Кэнакс» наконец-то навели порядок в платёжной ведомости. Михеев был единственным серьёзным недостатком в платёжке «Ванкувера» — он был продуктивен в начале сезона, но забил один гол в своей последней 61 встрече в регулярке и плей-офф, несмотря на то что регулярно играл с Элиасом Петтерссоном.

Тайлер Майерс едва избежал попадания в этот список, потому что его успешная игра во второй паре «Ванкувера», согласно модели, принесла ценность примерно в $ 5,1 млн, что не слишком далеко от его фактического кэпхита в $ 6 млн. Последний год его сделки оказался не таким обременительным, как многие ожидали».

«Эдмонтон»

Отметим и несколько других команд с примечательными результатами. Начнём с финалиста Кубка Стэнли — 2024. Хотя тут, пожалуй, обошлось без сюрпризов.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Дарнелл Нурс $ 9,25 млн 6 Эвандер Кейн $ 5,125 млн 2

«Кэпхит Нурса в $ 9,25 млн сделал его седьмым самым высокооплачиваемым защитником НХЛ в этом сезоне. Он никогда не сможет выступать как настоящий защитник №1, а модель подсчитала, что его результативность в этом сезоне была ближе к уровню защитника с зарплатой в $ 6,5 млн.

Эвандер Кейн показывает, что по-прежнему ценен в силовой игре, и его результативность неплоха (24 гола и 44 очка в 77 матчах), но он потерял в катании, не влияет на ход игры и проявляет себя в защите решительно ниже среднего. Похоже, он играл не совсем здоровым. Кэпхит Кейна в $ 5,125 млн — далеко не бремя, но на данном этапе это аванс за то, что он приносит команде», — написал Дайал.

«Даллас»

В составе «Старз» The Athletic выделил сразу нескольких суперзвёзд.

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Тайлер Сегин $ 9,5 млн 1 Джейми Бенн $ 9,85 млн 3 Радек Факса $ 3,25 млн 1

«Сегин и Джейми Бенн по-прежнему являются важными игроками в топ-6 «Старз», просто они не стоят почти $ 10 млн каждый. Сегин забил 25 голов и набрал 52 очка в 68 матчах, на счету Бенна — 21 гол и 60 очков. Однако в сезоне-2023/2024 у «Далласа» было так много дружественных команде контрактов, как у Уайатта Джонстона, Мэтта Дюшейна и Логана Станковена, что скромные переплаты Сегину и Бенну не являются серьёзным препятствием.

Радек Факса — выдающийся игрок на вбрасываниях, превосходный в защите, но в среднем он находится на льду столько времени, сколько должен находиться игрок четвёртого звена, и набрал всего 19 очков в 74 матчах, что делает его кэпхит $ 3,25 млн немного дорогостоящим», — объяснил обозреватель.

Тайлер Сегин и Джейми Бенн Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

«Колорадо»

«Лавины» стали единственным клубом Западной конференции без плохих контрактов.

«Отправив Райана Джохансена в «Филадельфию» в рамках обмена на Шона Уокера, «Эвеланш» избавились от единственного чудовищного контракта, который у них был в платёжке. Джохансен набрал 23 очка в 63 матчах, имея на момент обмена кэпхит в $ 4 млн», — заключил журналист.

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Вкратце представим результаты остальных клубов Запада.

«Анахайм»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Кэм Фаулер $ 6,5 млн 2 Райан Строум $ 5 млн 3 Якоб Сильверберг $ 5,25 млн 0 (завершает карьеру) Алекс Киллорн $ 6,25 млн 3 Трой Терри $ 7 млн 6

«Аризона»/«Юта»

Нет (на удивление. — Прим. «Чемпионата»).

«Калгари»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Джонатан Юбердо $ 10,5 млн 7 Микаэль Баклунд $ 5,35 млн 0 (новый контракт — $ 4,5 млн на два года) Расмус Андерссон $ 4,55 млн 2 Эндрю Манджапане $ 5,8 млн 1

«Лос-Анджелес»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Пьер-Люк Дюбуа $ 8,5 млн 7 Анже Копитар $ 10 млн 0 (новый контракт — $ 7 мл на два года)

«Миннесота»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Фредерик Годро $ 2,1 млн 4 Алекс Голигоски $ 2 млн 0 (НСА)

Фредерик Годро Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

«Нэшвилл»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Тайсон Бэрри $ 4,5 млн 0 (НСА) Люк Шенн $ 2,75 млн 2 Коди Гласс $ 2,5 млн 1

«Сиэтл»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Андре Бураковски $ 5,5 млн 3 Янни Гурд $ 5,166 млн 1 Брэндон Танев $ 3,5 млн 1 Джастин Шульц $ 3 млн 0 Джейми Олексяк $ 4,6 млн 2 Джейден Шварц $ 5,5 млн 2

«Сент-Луис»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Тори Крюг $ 6,5 млн 3 Джастин Фолк $ 6,5 млн 3 Брэйден Шенн $ 6,5 млн 4 Марко Сканделла $ 3,275 млн 0 (НСА) Каспери Капанен $ 3,2 млн 0 (НСА) Якуб Врана $ 2, 625 млн 0 (НСА) Кевин Хейз $ 3,571 млн 2

«Вегас»

Игрок Кэпхит Оставшийся срок контракта Алекс Пьетранджело $ 8,8 млн 3 Алек Мартинез $ 5,25 млн 0 (НСА) Марк Стоун $ 9,5 млн 3

«Виннипег»