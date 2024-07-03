«Есть беспокойство за его карьеру». Гусев хочет в НХЛ, но пора признать — это нереально

Текст с уважением к Никите и его мечте, но с трезвым взглядом на вещи.

Эта история совсем не нова, но Никита Гусев снова стремится пробиться в НХЛ. Российский нападающий, чей контракт с московским «Динамо» подошёл к концу, до сих пор не определился с местом работы и всё ещё надеется получить второй (если не третий) шанс проявить себя в сильнейшей лиге мира.

«У меня есть беспокойство за дальнейшую карьеру Гусева. В «Динамо» он нашёл свою команду, показал умный и красивый хоккей, стал лучшим в лиге. На мой взгляд, нет смысла дёргаться, но, видимо, энхаэловская мечта по-прежнему на Никиту давит», — прокомментировал появление игрока в Америке трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Дать площадку для «самореализации» Никите согласились в «Нью-Джерси», в составе которого форвард когда-то и дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

Тогда, в 2019 году, Гусев отправился за океан в статусе безоговорочно лучшего игрока и главной звезды КХЛ — в последнем сезоне перед переездом он с огромным отрывом стал лучшим бомбардиром регулярки и вторым после Сергея Мозякина хоккеистом в истории лиги, сумевшим набрать более 100 очков за один год с учётом плей-офф. Сложно представить, где вместо финала Западной конференции оказался бы тот СКА, если бы не Никита, совершивший почти на 50 результативных действий больше, чем второй бомбардир команды Сергей Плотников — настолько доминирующим было выступление Гусева в том году.

Поэтому его желание попробовать себя среди лучших было полностью обоснованным — да и никто бы не понял, если бы Никита, явно переросший уровень КХЛ, не стремился бы сделать следующий — абсолютно логичный — шаг в своей карьере. Да и тогда он находился в самом расцвете сил, а его возраст — 27 лет — казался идеальным, чтобы с ходу ворваться в НХЛ и провести там не один успешный год.

Никита Гусев в «Нью-Джерси» Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

Реальность, увы, оказалась суровее — несмотря на относительно неплохой первый сезон в качестве «дьявола», дальнейшее пребывание Гусева в НХЛ получилось серым. Россиянин так и не смог приспособиться к требованиям лиги, из-за чего сперва потерял место в составе «Дэвилз», затем не прижился в ещё далекой от чемпионского титула «Флориде», а в межсезонье не впечатлил руководство «Торонто» во время просмотра и оказался вынужден вернуться на родину.

Возвращение в СКА тоже пошло не по плану: Никита провёл два добротных, но не более, сезона, которые привели к расторжению контракта год назад. В какой-то период отношения игрока и клуба совсем испортились, что вылилось даже в перевод форварда в запас по ходу плей-офф — сложно представить, чтобы такое произошло где-то за пределами Санкт-Петербурга (хотя исключения, конечно, бывают), а вот в Северной столице подобные истории в последние годы не являются чем-то удивительным.

Сезон в «Динамо» стал своеобразной реинкарнацией Гусева — спустя пять лет он вновь стал лучшим бомбардиром сезона, едва во второй раз в карьере не добравшись до сотни очков, установил новый рекорд по количеству результативных действий в рамках одной регулярки и ожидаемо получил приз самому ценному игроку гладкого чемпионата.

Значит ли это, что Никита готов к ещё одному заходу в НХЛ? Едва ли.

По его статусу в КХЛ вопросов нет: Гусев — признанный мастер, который уже не раз успел доказать, что является одной из главных, если не главной жемчужиной этой лиги. Это настоящий творец, который может сделать чудо в чужой трети и чьи нестандартные ходы внешне кажутся лёгкими на российских, белорусской и казахстанской площадках; игрок большого таланта, добившийся очень многого по ходу своей карьеры и точно навсегда вписавший своё имя в историю отечественного хоккея.

Но Никита — один из случаев так называемого «продукта для внутреннего использования»: стиль КХЛ позволяет ему творить так, как он делал это в «Югре», первом заходе в СКА и «Динамо», однако более быстрый, простой и прямолинейный темп игры, который проповедуется в НХЛ (и который не подошёл Гусеву во время второго этапа в Петербурге), требует большей отдачи на обеих сторонах льда — и вот на этом нападающий и «погорел» в Северной Америке.

Если даже в 27 Никита так и не смог приспособиться к этим требованиям, то чего можно ожидать в 32, которые стукнут меньше чем через неделю? Североамериканские игроки его (или приблизительно его) возраста, не сумевшие закрепиться в НХЛ, но при этом имеющие амбиции выше прозябания в низших лигах, обычно переезжают в Европу и в КХЛ в частности — те же Шелдон Ремпал и Ник Петан являются явным тому подтверждением.

С учётом того, что во время открытия рынка свободных агентов в НХЛ Гусев так и не нашёл себе команду, да и даже слухов об интересе хотя бы одной команды к нему не появилось, вывод, что следующий сезон нападающий начнёт не за океаном, напрашивается сам собой — ждать щедрого предложения на другом конце света уже точно не стоит.

Три года назад попытку зацепиться за место в НХЛ совершил Владимир Ткачёв, но довольно-таки быстро оказался в фарм-клубе, после чего вернулся в КХЛ и этим летом даже после лучшего сезона в карьере, несмотря на ещё один возможный отъезд, принял решение связать своё будущее с «Авангардом».

Желание Гусева всё-таки пробиться в НХЛ похвально, но, возможно, наконец стоит признать, что мечта вновь оказаться там нереальна, и также остаться в том месте, где тебя высоко ценят и любят?