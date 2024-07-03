ЦСКА возвращает россиян из НХЛ, Мозякин устроит прощальный матч. Итоги дня в хоккее

«Оттава» обменяла Егора Соколова, в «Амур» едет ещё один легионер.

Главные новости из мира хоккея за 3 июля 2024 года.

Ник Петан договорился с «Ак Барсом» об однолетнем контракте

Как стало известно «Чемпионату», 29-летний канадский центральный нападающий Ник Петан достиг соглашения об однолетнем контракте с руководством казанского «Ак Барса».

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Ранее форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд», «Айовы Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач).

Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

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«Оттава» продлила контракт с оскандалившимся нападающим

«Оттава Сенаторз» продлила на два года соглашение с форвардом Шейном Пинто, сообщает пресс-служба канадской команды. По новому контракту с «сенаторами» 23-летний хоккеист будет зарабатывать $ 3,75 млн за сезон.

Напомним, в минувшем сезоне Пинто пропустил 41 матч регулярного чемпионата из-за отстранения, связанного со ставками на спорт. В оставшейся части сезона Пинто провёл 41 матч и набрал 27 (8+19) очков при полезности «+9». Он выступает за «Сенаторз» с сезона-2020/2021.

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«Металлург» объявил дату и место прощального матча Сергея Мозякина

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба анонсировала проведение прощального матча легендарного в прошлом нападающего Сергея Мозякина. Сообщается, что мероприятие состоится 27 июля на «Арене Металлург» в Магнитогорске. О его подробностях клуб пообещал сообщить позднее.

Напомним, 43-летний Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также Сергей является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. В этом году Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры.

ЦСКА продлит контракт с защитником Уильямсом и вернёт из-за океана трёх россиян

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб ЦСКА на днях объявит о подписании нового контракта с 29-летним канадским защитником Колби Уильямсом. Уильямс начинал минувший чемпионат КХЛ в «Адмирале», а с середины ноября продолжил его в составе ЦСКА.

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб ЦСКА договорился о контрактах с тремя российскими хоккеистами из Северной Америки. Это вратарь Иван Просветов, нападающие Егор Афанасьев и Денис Гурьянов. О переходе игроков будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне 26-летний Гурьянов был обменян во «Флайерз» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду он не отметился.

В нынешнем сезоне Просветов 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых — в старте «Колорадо». В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.

23-летний нападающий Егор Афанасьев в минувшем сезоне-2023/2024 стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралз» в АХЛ, набрав 54 (27+27) очка в 56 матчах. Неделю назад, 23 июня, «Нэшвилл» обменял права на хоккеиста в «Сан-Хосе Шаркс». Он получил предложение об одностороннем контракте в НХЛ, но его не устроили условия.

«Амур» подписал контракт с канадским нападающим

«Амур» подписал контракт с канадским нападающим Арно Дюрандо. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, крайний нападающий заключил соглашение сроком на один год.

Уроженец Монреаля Дюрандо ярко проявил себя на молодёжном уровне в Лиге Квебека, дойдя с «Галифаксом» до финала Мемориального кубка. Затем были драфт НХЛ и выступление в системе «Нью-Йорк Айлендерс». В АХЛ 25-летний нападающий набрал 134 очка за 221 матч.

Минувший сезон Дюрандо провёл в АХЛ, выступая за «Бриджпорт», «Ютику» и «Лаваль». В сезоне-2023/2024 он сыграл 48 матчей, в которых набрал 24 (6+18) очка.

«Флорида» подписала новый контракт с форвардом Лунделлем

«Флорида» продлила контракт с нападающим Антоном Лунделлем. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с финским форвардом рассчитан сроком на шесть лет с кэпхитом $ 5 млн.

22-летний нападающий в прошлом регулярном сезоне провёл 78 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету финского форварда 17 (3+14) очков в 24 матчах. Всего в НХЛ на счету Лунделля 112 (43+69) очков в 216 матчах.

Лунделль по итогам финальной серии плей-офф с «Эдмонтоном» отметился пятью результативными передачами в семи матчах. Финский форвард повторил результаты Яромира Ягра, Уолли Становски, Бобби Халла, Стэна Микиты и Патрика Кейна по ассистам в финале Кубка Стэнли для хоккеистов в возрасте 22 лет и младше.

«Оттава» обменяла россиянина Соколова в «Юту»

«Оттава» обменяла российского нападающего Егора Соколова в «Юту», сообщает пресс-служба канадского клуба. В обратном направлении проследовал форвард Ян Еник. Ранее «Сенаторз» делали квалификационное предложение российскому форварду.

24-летний Соколов провёл весь сезон-2023/2024 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин набрал 46 (21+25) очков.