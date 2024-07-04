Высокая степень риска. 5 худших контрактов первых дней межсезонья НХЛ

Несколько дней назад в НХЛ открылся рынок свободных денег, и многие клубы не стали терять время зря и уже прилично усилились. «Нэшвилл», который обычно в подобных мероприятиях остаётся в тени, взорвал медиапространство громкими подписаниями, «Эдмонтон» усиливается в попытках совершить более удачный поход за кубком, а «Тампа» прилично перетряхнула состав, избавившись даже от Сергачёва, которому совсем недавно выписывала щедрейший контракт.

День открытия рынка свободных агентов стал первым в истории лиги, когда команды суммарно потратили более $ 1 млрд. Помимо хороших многомиллионных подписаний по типу Гюнцеля, Маршессо, Танева, Кейна, были и те, что вызвали немало вопросов. О них мы сейчас и поговорим.

Джейсон Цукер («Баффало Сэйбрз»)

Сумма контракта: $ 5 млн

Срок: 1 год

Понять логику менеджмента «Баффало» порой бывает очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Вероятно, связано это и с трудностью привлечения хороших игроков в команду, которая больше 10 лет не видела плей-офф, имеет один из самых низких показателей посещаемости и будто погрязла в трясине, вытащить из которой не могут даже первые номера драфтов. В общем-то говоря, репутация у франшизы в глазах болельщиков и игроков падает.

Но зачем разбрасываться лишними деньгами, которые в эпоху потолка представляют собой бо́льшую ценность? Можно было бы это подкрепить рассуждением о том, что молодым талантам по типу Далина, Пауэра, Бенсона, Петерки не хватает дядьки, который будет делиться опытом и направлять в случае сложностей. Но при чём здесь Джейсон Цукер? Он ни в одной команде лиги не был лидером по духу. Как и лидером на площадке. Джейсон – честный трудяга в боттом-6. Но даже в этом амплуа он не является каким-то элитным представителем, на кого генеральные менеджеры обращают внимание в первую очередь при необходимости закрыть эту позицию.

Джейсон Цукер Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Да, единственный плюс всего этого – срок соглашения. Однолетний контракт в долгосрочной перспективе не представляет опасности, но в «Баффало» сейчас собрался такой талантливый коллектив, что очередной сезон без плей-офф поставит на организации клеймо. Пока это видится провалом, который в лучшем случае закончится обменом в дедлайн с удержанием половины зарплаты в обмен на пик пятого-седьмого раунда драфта, не более.

Шон Монахан («Коламбус Блю Джекетс»)

Сумма контракта: $ 5 млн

Срок: 5 лет

Работа генерального менеджера в «Коламбусе» тоже отягощена рядом сложностей, которые, помнится, заложили ещё Панарин и Бобровский, когда не собирались договариваться с командой, готовой отвесить обоим по полцарства. Переход Годро, по словам бывшего генерального менеджера, должен был прекратить разговоры, портящие репутацию франшизы: «Думаю, мы наконец-то сможем избавиться от этого дерьма, что у нас какой-то плохой город, и всего в таком духе. Это никогда не являлось правдой. У клуба сложилась плохая репутация, потому что несколько человек в своё время решили, что они не хотят оставаться здесь надолго по различным причинам. Но это никогда не было связано с городом или организацией. Нам пришлось молча смириться с этим. Однако каждый раз, когда я вижу подобные комментарии, у меня появляется сыпь».

Шон Монахан Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

В прошлом сезоне «Коламбусу» отчётливо не хватало лидера: Годро впал в меланхолию, Лайне боролся с внутренними демонами и не особо желал играть в хоккей, а трио российских нападающих хоть и неплохо себя проявило, но роль вожаков тянуть пока не готово. Фронт предстоящей работы был понятен, однако тут случилось подписание Монахана, которое по сроку и сумме ясно говорит – на Шона рассчитывают как на лидера. Вот только целесообразно ли выписывать такой чек 29-летнему (когда начнётся сезон, будет 30) игроку, который за пять последних сезонов всего один раз преодолел отметку в 50 набранных очков?

Никто не называет Монахана плохим игроком, но тот набор качеств, который он имеет, не позволит ему стать лидером даже в «Коламбусе».

Чандлер Стивенсон («Сиэтл Кракен»)

Сумма контракта: $ 6,25 млн

Срок: 7 лет

«Сиэтл» образца прошлого сезона – сплошное уныние. Тот краткосрочный всплеск, который выдался у команды весной 2023 года, когда «кракены» выбили действующего обладателя Кубка Стэнли в первом раунде, быстро иссяк, и команда вернулась на раннюю стадию становления.

Поэтому, казалось, менеджмент будет решать вопрос, нацелившись на подписание креативных игроков, которые смогут разбавить серые краски, которые после себя оставил художник по имени Дэйв Хэкстол. Но курс то ли поменялся, то ли непроизвольно сместился, и выбор пал на Стивенсона. Чандлер провёл впечатляющий отрезок карьеры в составе «Вегаса», выиграл Кубок Стэнли, был полезен на обеих сторонах площадки. Но он не является самостоятельной единицей, скорее, это крепкий и надёжный винтик, который нужно вставить в почти готовую конструкцию.

Сейчас в «Сиэтле» этого нет, а в том, что основообразующую роль на себя возьмёт именно Стивенсон, есть огромные сомнения. К тому же Чандлеру уже 30 лет, а в этом возрасте прогрессируют единицы. Семилетний контракт канадца может начать больно бить по платёжке уже через два-три года.

Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»)

Сумма контракта: $ 5 млн

Срок: 2 года

В прошлом году цель «Сан-Хосе» летом была предельна понятна – команда набирает игроков с однолетними контрактами, которых будет менять в дедлайн на драфт-пики. Болельщиков «акул» было жаль, однако ради Маклина Селебрини будто бы можно было и попробовать, хотя этот вопрос тоже неоднозначный. Но не об этом сейчас.

За что будут бороться «акулы» в ближайшие годы? Всё верно — ни за что. Поэтому подписание Веннберга таким уж разочаровывающим не смотрится. Алекс на данный момент предстаёт игроком из разряда «погоды не испорчу, но и чего-то вдохновляющего не принесу». Но зачем вы выписываете ролевику такую сумму, да ещё и не на год? Обменять его в следующем сезоне будет сложно. Веннберг, конечно, наверняка получит место в топ-6, но в тех же «Рейнджерс», периодически выходя с Крайдером и Зибанеджадом в первом звене, он ничего не показал, в «Сиэтле», где первое звено от четвёртого порой и не отличишь, тоже ничего выдающегося он не продемонстрировал.

Обдуманным подписание не выглядит. Будто взяли то, что плохо лежало. Но, может быть, таковы реалии нынешнего «Сан-Хосе».

Яков Тренин («Миннесота Уайлд»)

Сумма контракта: $ 3,5 млн

Срок: 4 года

Про ситуацию «Миннесоты» уже было сказано многое: бесполезные контракты, болезненные выкупы, плохая аналитика на драфте. Из-за этого относительно крепкая команда, в составе которой есть суперзвезда, не может сделать шаг вперёд.

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Что имеют «дикари» в плане атакующего потенциала на данный момент? Капризов, Болди, стареющий Цуккарелло. Всё. Команда стеснена в средствах, считает каждую копейку, однако при этом берёт и подписывает игрока в третье-четвёртое звено за $ 3,5 млн на четыре года. Проблем с ролевиками у «Уайлд» не было, но они повесили на себя контракт, который может потом аукнуться.

Может быть, в «Миннесоте» верят, что Яков будет прогрессировать и у него есть потенциал закрыть позицию в топ-6. Мы бы, естественно, все порадовались за Тренина, однако предпосылок для этого он за свою пятилетнюю карьеру в НХЛ так и не создал. Вывод такой – подобное подписание могла себе позволить или команда, не стеснённая в средствах, или та, которая латает последние дыры и идёт за кубком. «Миннесота» не может отнести себя ни к одному из перечисленных вариантов.