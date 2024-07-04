Русский чемпион НХЛ перешёл в легендарный клуб. Что ждать от союза Тарасенко и «Детройта»?

Владимир Тарасенко был одним из самых значимых лотов на рынке свободных агентов НХЛ, и, хоть россиянин не обзавёлся новой командой в первые часы работы трансферного окна, всё же без определённости с будущим Русский Танк и двукратный обладатель Кубка Стэнли оставался недолго. У Тарасенко был вариант остаться во «Флориде», с конкретным предложением выходил «Питтсбург», но в результате Владимир подписался с «Детройтом». Контракт на два года с кэпхитом $ 4,75 млн.

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Свежеиспечённый чемпион НХЛ получил практически те же деньги, что и год назад, когда заключал соглашение с «Оттавой», однако разница в этих контрактах есть. В «Сенаторз» Тарасенко шёл с одной целью – перейти в клуб-претендент на Кубок Стэнли в дедлайн. И с этой задачей Владимир справился блестяще. Нынешний же двухлетний срок соглашения с «Детройтом», пожалуй, говорит о том, что своё ближайшее будущее россиянин связывает именно с «Ред Уингз».

Конечно, Тарасенко сейчас уже не тот, что в «Сент-Луисе». Ему 32 года, роль первой скрипки Владимиру, пожалуй, не потянуть. С другой стороны, форвард находится на прекрасном этапе своего карьерного пути. Проблемы со здоровьем остались далеко позади, второй Кубок Стэнли добавляет положительных эмоций и веры в себя, да и возраст-то совсем ещё не ветеранский. Кроме того, Тарасенко после многих лет в «Блюз» доказал, что может быть полезен практически любому клубу НХЛ, что готов на любую роль. Плей-офф с «Флоридой», где Владимир был очень полезен в тени лидеров «Пантерз», — наглядный пример. Но и в «Рейнджерс», и в «Оттаве» россиянин нисколько не терялся.

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Неприхотливый, универсальный, не потерявший вкус к хоккею и к победам – таким хоккеистом сейчас представляется Тарасенко. В «Детройте» Владимир воссоединится с Патриком Кейном, с которым в прошлом году пытался выиграть Кубок Стэнли для «Рейнджерс». Очень возможно, что именно связка Тарасенко — Кейн станет ударной во втором звене «Детройта». Вряд ли это поможет «красным крыльям» перезагрузиться одним махом и сразу замахнуться на трофей, но уж в плей-офф-то «Детройту» пора возвращаться. Восемь лет «Ред Уингз» не играют кубковые матчи, однако поступательное движение есть, а опытные игроки, знающие, как выигрывать чемпионаты, обычно максимально полезны в таких ситуациях.

С Тарасенко и «Детройтом» ещё может получиться и красивая ассоциация. Один россиянин, игравший под 91-м номером, уже навсегда вошёл в историю «Ред Уингз». Стать для франшизы такой же легендой, как Сергей Фёдоров, Владимир, конечно, не сможет. Но если при помощи Тарасенко «красные крылья» хоть ненадолго вернут хотя бы часть былого величия, то новый карьерный поворот россиянина уже будет оправдан сполна.