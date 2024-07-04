«Фанаты злятся и чувствуют себя преданными». «Тампа», браво за расставание со Стэмкосом!

Одной из главных, если не главной, сделок с открытия окна трансферов стал уход капитана и лидера «Тампы» Стивена Стэмкоса в «Нэшвилл» на правах свободного агента.

Тот факт, что «молнии» так просто отпустили свою живую легенду и хоккеиста, который по всем канонам должен был закончить карьеру в стане своей первой и единственной команды, вызвал резкую негативную реакцию со стороны и фанатов «Лайтнинг», и экспертов, и журналистов.

Однако «Тампа», кажется, сделала единственный правильный ход, который вообще могла сделать.

Как так? Почему шквал критики на «молний» несправедлив? Разберёмся.

Стэмкос — живая икона Тампы

Что ж, прежде всего стоит напомнить, кто такой Стивен Стэмкос для «Тампы».

Нападающий играл в команде с 2008 года – 16 лет. За это время Стэммер, как его называют товарищи, провёл более 1000 матчей – 1082 — и набрал более 1000 очков – 1137 (555+582). Канадец является абсолютным рекордсменом «Лайтнинг» по каждому основному статистическому показателю.

С 2014 года – в течение 10 лет – форвард носил капитанскую нашивку. В статусе капитана Стивен дважды приводил «Тампу» к Кубку Стэнли – в 2020-м и 2021-м. Ещё дважды играл в финале, но упускал титул.

Да даже если опустить все достижения, Стэмкос был настоящей иконой, живой легендой «Тампы». Казалось, что он точно завершит карьеру в стане «молний». Иначе быть не могло. Иначе ведь не бывает?

Стивен Стэмкос с Кубком Стэнли Фото: Zuma/ТАСС

Но в сезоне-2023/2024 стали появляться слухи, что клуб не собирается продлевать контракт с нападающим. При том что 34-летний хоккеист набрал 81 (40+41) очко в 79 матчах.

Позже стороны всё же садились за стол переговоров, но ничего не вышло. Легенда ушла.

«Это оскорбительно»

Многие стали критиковать «Тампу» за то, что они отпустили Капитана. Хотя, как сообщалось в СМИ, «Тампа» предлагала сумму в $ 3-4 млн в год на восемь лет. $ 24-32 млн — эта сумма звучит неплохо, не так ли?

Кажется, что не особо. По крайней мере, для части экспертов и болельщиков.

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо возмутился предложением, которое «Лайтнинг» сделали своему многолетнему лидеру.

«Если вы в курсе слухов относительно того, какое предложение сделала «Тампа» Стэмкосу, то это $ 3 млн в год на восемь лет… Дайте мне отдышаться, это оскорбительно», — сказал Коррадо в эфире TSN.

Примечательно, что в «Нэшвилле» Стэммер получит те же $ 32 млн, о которых сообщали другие источники. Только уже за четыре года. Для опытного нападающего, понятное дело, куда лучше получить такую сумму за более короткий срок.

Однако нужно ли критиковать «Тампу»?

«Эта надежда несёт в себе свои риски»

Несмотря на шквал критики, который был неминуем, «молнии» пошли на смелый шаг. И за это им нужно лишь поаплодировать.

Конечно, как и любому хоккейному болельщику, хочется видеть красивые истории. Вся карьера в одном клубе – это красиво, это необычайно прекрасная история. Особенно в наше время.

Но в таком случае у «Тампы», вероятно, не было бы будущего.

Стивен Стэмкос Фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Особо хорошо об этом высказался журналист Tampa Bay Times Джон Романо.

«Я понимаю, что фанаты злятся. Я понимаю их, когда они говорят, что чувствуют себя преданными организацией. Но вполне возможно, что то, как закончилась эта история, только к лучшему.

Так чище. Безопаснее. Трогательнее. Да, было бы приятно увидеть, как он закончит карьеру в свитере «Лайтнинг», но эта надежда несёт в себе свои риски. «Тампа» медленно скатывалась в последние пару сезонов, и без перестройки ей, вероятно, пришлось бы ещё немного помучиться.

Может быть, лучше было оборвать связи слишком рано, чем подвергать риску наши самые приятные воспоминания, слишком долго держась за них. «Пингвины» гнались за прошлым с Сидни Кросби и выиграли только одну серию плей-офф за последние семь лет. Вам было бы лучше, если бы карьера Стэмкоса так закончилась?» — написал журналист.

Аналогия с «Питтсбургом» прекрасно ложится на ситуацию «Тампы». Расставание со Стэмкосом, вероятнее всего, стало правильным решением.

Сейчас, конечно, стоит отметить, что руководство «Лайтнинг» в некотором роде само виновато в этом. После обмена Михаила Сергачёва в «Юту» журналист The Athletic Эрик Духачек написал: «Необходимость обменять Сергачёва — это цена, которую «Тампа» платит за столь агрессивное стремление сохранить единство своего ядра так долго, как они это делали. Наконец у вас закончились варианты. В НХЛ наверняка будут немного злорадствовать, когда осознают тот факт, что «Лайтнинг» пришлось отказаться от такой ключевой фигуры».

Это же касается и Стэмкоса.

«Тампа» делала всё, чтобы сохранить лидеров и ядро, которое приносило им Кубки Стэнли и стало лицом команды и города. Понять это стремление можно, но платёжная ведомость не резиновая. Особенно когда ты меняешь целую авоську драфт-пиков на форварда, который того не стоит.

Стоит отметить, что трансферная политика «Тампы» в последнее десятилетие во многом вызывала уважение. Для клуба с такими именами они слишком долго оставались на плаву, умело работая со своими активами. Но так не может продолжаться вечность. Локальные промахи лишь приблизили тяжёлую ситуацию.

Результаты «Лайтнинг» постепенно ухудшались. В сезоне-2023/2024 «Тампа» и вовсе предстала клубом, который борется не за кубок, а просто за попадание в плей-офф. Ещё три года назад за такие слова могли вызвать людей в белых халатах! А сейчас это настоящее «Тампы».

«Молниям» пришлось сделать выбор – лидеры и лица франшизы или будущее.

Они выбрали второе.

И эта ситуация – не что-то новое для НХЛ. Уже упоминавшийся «Питтсбург» предпочёл сохранить главных хоккеистов и теперь подбирает старичков, чтобы забить состав более-менее приличными игроками. «Пингвины» загоняют себя в такую глубокую яму, что и новый Марио Лемье вряд ли поможет. Когда Сидни Кросби завершит карьеру, всё рухнет, как спичечный домик.

Похожая ситуация была с «Вашингтоном». Однако «столичные» решились на непростые ходы. В прошлом сезоне расстались с Дмитрием Орловым. В завершившемся обменяли Евгения Кузнецова. Теперь потеряли Никласа Бекстрёма, который, видимо, завершит с хоккеем окончательно. Близко расставание и с Ти Джеем Оши, чьи проблемы со здоровьем усугубляются.

«Кэпиталз» выбрали свой путь. В отличие от «Питтсбурга», они начали что-то делать. В отличие от «Тампы», они начали что-то делать, когда игра клуба стала провоцировать кровотечение из глаз, а выход в плей-офф приравнялся по своему статусу к завоеванию трофея. Зато теперь «столичные» укрепляются классными хоккеистами.

В «Тампе» решили, что не хотят ни первого варианта, ни второго. И начали действовать решительно.

Уже подписали Джейка Гюнцеля. Критику за его переход понять также можно, но будем честны: «молнии» приобрели топового снайпера в расцвете. Они определённо усилились, урвав один из самых привлекательных лотов на рынке свободных агентов.

И это наверняка не последнее подписание «Лайтнинг».

А что Стэммер?

Самому Стивену также можно задать вопрос. Если ты хочешь остаться в родном клубе, почему бы не согласиться на предложенную зарплату? Да, кэпхит ниже, чем предложили в «Предаторз», но общая сумма всё ещё крайне привлекательная. Зная положение родного клуба, почему не согласишься? Тем более учитывая, что стал худшим в клубе по показателю полезности — «-21».

Всё-таки за стол переговоров всегда садятся две стороны. Не одна.

Да и «Тампа» не то чтобы проявила неуважение предложенным контрактом. Соглашение не идеальное, но и не оскорбительное. Просто нормальное.

Стивен Стэмкос Фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Однако и Стэмкоса критиковать не хочется. Хоккей – это работа, а каждая работа должна достойно оплачиваться. Особенно такая травмоопасная и короткая.

Стивен отдал Тампе всё, что мог. Он заслужил возможность попробовать себя в новом месте. Даже если это разбивает сердце – в том числе и ему самому.

Теперь Стэмкос точно сможет заработать крупную сумму и, может быть, в дальнейшем получить ещё один, последний контракт. А ещё попробовать себя в новом месте, с новыми товарищами. Попробовать поднять ещё один клуб на вершину.

***

Расставаться всегда непросто. Однако бывают ситуации, когда это – единственный вариант, который сделает счастливыми обе стороны. Ситуации, когда, оставаясь вместе, вы только делаете друг другу хуже.

Иногда необходимо покидать даже родные места, вдали от которых не мог себя представить. Проведя долгое время там, нужно выбрать правильный момент и уйти, пока ты ещё не «засиделся» и не начал вредить своим родным местам.

Иногда необходимо отпускать даже старых легенд, которые многое сделали для тебя и твоих родных мест. Идти новым путём, с новыми людьми, с новыми лицами – это нормально. Не стоит этого бояться.

«Тампа» и Стэмкос не испугались. И сделали шаг на пути к собственному счастью.