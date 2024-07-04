СКА и ЦСКА подписывают игроков из НХЛ, Бобровский хочет золото ОИ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 4 июля 2024 года.

Бобровский: моя мечта — добыть золотую олимпийскую медаль для России

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заявил, что хотел бы принять участие в Олимпиаде‑2026 в Италии. Ранее руководство НХЛ разрешило игрокам лиги принять участие в Олимпийских играх. Участие сборной России в турнире пока находится под вопросом из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«Было бы классно принять участие в Олимпиаде 2026 года. А добыть золотую медаль для страны — это мечта. Сочи был мой единственный олимпийский турнир, и, несмотря на поражение, у меня осталось много позитивных воспоминаний. Лучшие спортсмены разных видов спорта со всего мира собраны в одном месте. Масштаб и интерес к играм огромен. Наверное, единственный турнир, который смотрит весь мир», — цитирует Бобровского «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо (Италия). Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды. В прошедшем сезоне голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».

СКА подписал контракт с защитником Никитой Зайцевым

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Никитой Зайцевым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах. В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности Зайцев провёл в КХЛ 368 матчей и набрал в них 119 (39+80) очков.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Форвард Исхаков и защитник Саморуков подпишут контракты с ХК ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Руслан Исхаков и защитник Дмитрий Саморуков подпишут контракты с ХК ЦСКА.

23-летний нападающий Руслан Исхаков является выпускником армейской молодёжной команды «Красная Армия», выступал в юношеской сборной России. Ещё ранее играл в Словакии, в студенческой лиге Северной Америки. В 19 лет улетел в Европу, став вице-чемпионом Финляндии в ТПС в 2021 году, играл за немецкий «Адлер» в сезоне-2021/2022, а затем в системе «Айлендерс» — в 2022-2024 годах.

Защитник Дмитрий Саморуков ранее играл в ХК ЦСКА — в сезоне-2020/2021. Затем игрок обороны выступал в системе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», а в сезоне-2022/2023 – в «Сент-Луис Блюз». В сезоне-2023/2024 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом».

СКА выменял у «Сочи» права на Хуснутдинова, отдав братьев Федотовых

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) произошёл обмен между СКА и «Сочи», согласно которому армейцы получили права на нападающего Марата Хуснутдинова, отдав взамен братьев Максима и Илью Федотовых, а также права на шведского форварда украинского происхождения Дмитрия Тимашова, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, 28 февраля 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Он начинал этот сезон в составе СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата в КХЛ. В 16 сыгранных матчах за «Уайлд» 21-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка.

«Сочи» подписал контракт со шведским нападающим украинского происхождения

ХК «Сочи» в официальном телеграм-канале клуба объявил о подписании контракта с 27-летним нападающим Дмитрием Тимашовым.

Сообщается, что соглашение будет односторонним. Срок действия — до 31 мая 2025 года. Ранее сегодня «леопарды» приобрели права на Тимашова, а также братьев Илью и Максима Федотовых у СКА в обмен на права на форварда Марата Хуснутдинова.

Дмитрий Тимашов родился в украинском Кировограде, но в раннем возрасте уехал в Швецию, где и начал заниматься хоккеем. Там хоккеист вызывался в сборные Швеции разных возрастов, а в чемпионате скандинавской страны дебютировал в сезоне-2013/2014 в составе МОДО.

В 2015 году на драфте НХЛ Дмитрий выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 125-м номером. В минувшем сезоне Тимашов играл в составе швейцарского «Ажуа», набрав в 35 играх 20 (9+11) очков.