Всё о драфте и переходах россиян. Интервью с главным агентом наших в НХЛ

Драфт НХЛ позади, а рынок свободных агентов в самом разгаре. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» известный хоккейный агент, глава компании Gold Star Дэн Мильштейн рассказал о наиболее значимых событиях последних дней, включая выбор Артёма Левшунова в первом раунде под вторым номером, а Ивана Демидова — под пятым, громком обмене Михаила Сергачёва из «Тампы» в «Юту», новых контрактах Никиты Задорова и Егора Шаранговича, а также о приезде в Северную Америку Павла Дацюка.

Драфт НХЛ

— Сколько игроков вашей компании Gold Star выбрано в первом раунде завершившегося драфта НХЛ?

— Я обновил собственный рекорд. За сезон, если собрать все мои поездки, более 14 раз облетел вокруг Земли, многие наши сотрудники посетили различные регионы мира. К этому драфту мы готовились на протяжении долгих лет. Например, Ваня Демидов является нашим клиентом на протяжении шести лет, Артём Левшунов — на протяжении пяти. У нас три человека ушли в топ-9 драфта НХЛ и всего пять ребят в первом раунде, это лучший показатель среди всех агентств.

Справка «Чемпионата»



Агентства драфтованных хоккеистов в первом раунде — 2024:

5 человек — Gold Star, CAA;

3 — Will Sports;

2 — Bartlett, Quartexx, Norton, Wasserman;

1 — Diamond, KO, TSC, Puck Agency, 4sports, Octagon, Newport, Edge.

— Сколько всего ребят из вашего агентства задрафтовали?

— Всего 16 человек выбрано на драфте от нашей компании.

Дэн Мильштейн с клиентами после драфта Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— Это один из лучших показателей вашего агентства в истории?

— Наверное, вообще один из лучших в истории драфта среди агентств. Хотя у нас в один из прошлых годов было выбрано 18 ребят, но в этом году качество игроков в плане их развития намного лучше. Например, Егор Сурин изначально котировался в конце второго — начале третьего раунда из-за того, что он играет в России и его никто не видел, пока он не приехал в наш лагерь. Но в итоге Егор провёл феноменальный лагерь, правильно был подготовлен к собеседованиям с командами и в конечном результате выцарапал своё место в первом раунде.

— Значит, специальный тренировочный лагерь, который вы организовали в Майами для ребят перед драфтом, действительно сыграл свою роль.

— Это первый раз в истории НХЛ, когда скауты и менеджеры всех команд, включая нескольких владельцев, посетили подобное мероприятие. Они смогли увидеть ребят на льду, в спортзале, где свободно передвигались. Многие менеджеры провели обеды и ужины с ребятами и их семьями, задали интересующие вопросы.

— Павел Дацюк, введённый в Зал славы НХЛ, посетил этот лагерь?

— Он приезжал к нам в лагерь в Майами. Потом он ездил вместе с ребятами на драфт и поддерживал их, после чего Паша отправился в Детройт, чтобы помочь молодым игрокам системы «Ред Уингз» в лагере развития.

— Никита Кучеров, судя по многочисленным фото, тоже был с вами.

— Да. Также с нашими ребятами провёл много времени Никита Задоров, а во время церемонии вручения личных призов в Лас-Вегасе Никита Кучеров пересёкся с некоторыми из наших ребят.

Никита Кучеров, Дэн Мильштейн, Павел Дацюк Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— Стало ли для вас неожиданностью, что так высоко, под общим вторым номером, ушёл белорусский защитник Артём Левшунов, задрафтованный «Чикаго»?

— Наши скауты заметили Артёма в его родном Жлобине, когда ему было 13 лет. Мне позвонили и сказали: «Мы нашли следующего Кейла Макара». Мы долго смотрели, следили за Артёмом, в итоге привезли его в Северную Америку, в USHL. Я позвонил Майку Леони — на тот момент тренеру команды «Грин Бэй» из USHL, а до этого Майк был тренером в национальной американской программе, где работал с топовыми американскими игроками. Я ему сказал: «Отправляю к тебе мальчика, праворукого атакующего защитника. Это твой сын, которого у тебя никогда не было». Через несколько недель Майк мне перезвонил и сказал: «Артёма уже сейчас можно драфтовать в первом раунде. В своём возрасте он выглядит лучше, чем Хьюз».

Артём перерос USHL, и я ему говорил, что есть все шансы задрафтоваться вторым. «Чикаго» до последнего смотрел на Демидова и Левшунова, делая выбор позиционно, в конечном счёте сделав выбор в пользу защитника.

— Солидный показатель у выбранного пятым россиянина Ивана Демидова, которого забрал «Монреаль».

— В «Монреале» очень хотели его заполучить, держали с нами и с Ваней связь по несколько раз в неделю. Делали всё возможное, чтобы он оказался у них.

— Также в первом раунде выбраны Зэйн Парех, Егор Сурин и Матвей Гридин.

— Зэйн — бывший партнёр по команде Паши Минтюкова. Когда Паша ушёл на повышение в команду НХЛ «Анахайм Дакс», на его место как раз поставили Зэйна. Минтюков всегда брал Пареха под крыло, в итоге передав флаг ему. Теперь Зэйн попал на драфт сам. Егор Сурин очень напоминает по стилю Ваню Барбашёва: хороший двусторонний жёсткий нападающий, который будет радовать болельщиков своей игрой. Матвей Гридин подпишет контракт в НХЛ в ближайшее время. Я очень рад за него. Были очень трудные два последних года работы.

Артём Левшунов и Дэн Мильштейн Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— Правда ли, что Игорь Чернышов, задрафтованный во втором раунде «Сан-Хосе» и клубом «Сагино Спирит» из лиги Онтарио, планирует досрочно покинуть московское «Динамо» и отправиться в Северную Америку?

— Мы сейчас ведём переговоры с московским «Динамо», «Сан-Хосе» и «Сагино». Надеемся в ближайшие сроки решить обоюдный вопрос о дальнейшем развитии Игоря.

— Насколько вы ждали такого подарка от «Вашингтона», что в системе окажутся оба брата Протаса?

— Однозначно ждали, но была серьёзная заинтересованность и у ряда других команд. Младший брат — Илья — шутил: «Баз разницы, когда меня выберут. Главное, чтобы раньше Лёши». Лёшу в 2019 году выбрали в третьем раунде под общим 91-м номером, а Илью сейчас тоже в третьем, но уже под 75-м номером.

Мы работали с «Вашингтоном», делились информацией, чтобы именно они забрали Илью. У братьев есть мечта: сыграть вместе в составе одной команды.

Рынок свободных агентов НХЛ

— Всех удивил громкий обмен Михаила Сергачёва из «Тампы» в «Юту». Для вас с игроком он тоже стал неожиданным?

— За 15 минут до начала второго дня драфта мне написал сообщение генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа, попросил о встрече. Я спустился к столам, где проходила сама процедура. Мы отошли в сторону, после чего он мне сказал, что обменял Мишу в «Юту». Я позвонил Мише и сказал о решении. Он, кстати, сразу взял трубку. Затем передал трубку Жюльену. Я был более расстроен, так как сильно переживаю за ребят и их семьи. Миша же очень позитивно принял эту информацию. Прошло около 50 минут, после чего информацию об обмене официально объявили. Для Миши это новый вызов, в «Юте» он будет одним из лидеров команды.

— Михаил будет готовиться к сезону в составе «Юты», каких-то дальнейших шагов ждать не стоит?

— У него действующий контракт, Миша уже начал подготовку к сезону, хотя он и не останавливался.

— В свою очередь, обмен Ильи Михеева из «Ванкувера» в «Чикаго» назревал. Для Ильи это новый вызов?

— «Чикаго» усилился в межсезонье, там собирается интересная команда. Для Ильи это хороший вариант: город, место, сам клуб. У Ильи был пункт о запрете на обмен, но в итоге он от него отказался, чтобы перебраться в «Блэкхоукс».

— Никита Задоров подписал мощный контракт с «Бостоном» на шесть лет и $ 30 млн. Довольны сделкой?

— Никите нравился «Ванкувер», но из-за проблем с потолком зарплат «Кэнакс» не могли дать предложение, которое нас устраивало. Был ещё ряд команд, которые сделали похожие предложения в районе шести лет и $ 30 млн. В итоге «Ванкувер» всё-таки давал аналогичный контракт, но, к сожалению, было уже поздно.

— Ещё одно солидное подписание: пятилетний контракт с «Калгари» для нападающего Егора Шаранговича с ежегодным доходом в $ 5,75 млн. Долго работали над этим соглашением?

— Год назад у Егора получился не очень хороший сезон в «Дэвилз», в результате мы произвели обмен в «Калгари». Егору и его семье понравилось играть в этом городе и за эту команду, поэтому был приоритет: получить договорённость о новом контракте до начала следующего сезона. В итоге мы договорились об очень хорошем контракте, который устроил все стороны.

Егор Шарангович Фото: John Froschauer/AP Photo/ТАСС

— Егор стал самым высокооплачиваемым белорусом в истории НХЛ?

— Да, это действительно так.

— Ходили разговоры о возможном обмене вратаря системы «Нэшвилла» Ярослава Аскарова. Почему он не состоялся?

— Ярослав имеет потенциал и должен стать элитным вратарём в будущем. На сегодняшний день мы работаем вместе с клубом над разными вариантами. Ярослав всем доказал, что является игроком уровня НХЛ.