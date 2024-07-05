В ЦСКА перейдут сразу шесть игроков из НХЛ! А как же международные санкции?

До недавнего времени ЦСКА был малоактивен в это межсезонье. Все главные изменения произошли преимущественно в его начале — армейский клуб, который совсем недавно взял два Кубка Гагарина подряд, в первом же неудачном сезоне под руководством Сергея Фёдорова решил кардинально сменить вектор развития. Как результат — в следующем чемпионате мы увидим абсолютно новый ЦСКА.

Первое изменение коснулось главного тренера — место Фёдорова, который стал членом наблюдательного совета, занял Илья Воробьёв, пропустивший предыдущий сезон после ухода из «Металлурга», а в его штаб вошли Юрий Бабенко, перешедший из «Ак Барса», а также Клемен Мохорич, подаривший лиге MVP последнего плей-офф Илью Набокова.

Единственным крупным приобретением московского клуба до недавнего времени был обмен Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева», за которого армейцы отдали уфимской команде нескольких молодых игроков. Куда больше было громких уходов: состав предпоследних триумфаторов КХЛ покинули многие лидеры команды, которые образовывали чемпионский костяк — Григоренко, Плотников, Слепышев, Светлаков, Диц, а также взявшие по одному Кубку голкиперы Федотов и Шарыченков.

Но спустя два месяца после окончания сезона болельщики армейцев, кажется, дождались трансферов на вход — сообщается, что в ближайшее время состав ЦСКА пополнят сразу шесть российских хоккеистов с опытом выступлений в Национальной хоккейной лиге.

Самый опытный из них — Денис Гурьянов. Воспитанник тольяттинского хоккея в 2015 году ушёл под высоким 12-м номером в «Даллас» и спустя год после драфта отправился за океан, где пробивался в состав «звёзд» через АХЛ. В первом же полноценном сезоне в НХЛ Денис произвёл настоящий фурор — нападающий ещё по ходу регулярки успел заявить о себе, а затем выдал что-то нереальное в плей-офф, по итогам которого «Старз» остались в двух победах от Кубка Стэнли. Тогда Гурьянов стал вторым снайпером команды, оформил первый российский покер в истории плей-офф, а также забросил шайбу, которая вывела «Даллас» в первую за 20 лет решающую серию.

Но затем дела пошли хуже — ещё два сезона Денис топтался на месте, а в сезоне-2022/2023 в его карьере произошёл резкий спад, который привёл к обмену в «Монреаль» на Евгения Дадонова и дальнейшим скитаниям по клубам даже с возвращением в АХЛ. В фарм-клубе «Нэшвилла» Гурьянов был хорош, но вернуться на уровень НХЛ у него так и не получилось — последние на сегодняшний день матчи в элите он провёл в составе «Филадельфии», где не отметился результативными действиями.

Вообще, из прибывших нападающих в ЦСКА можно будет собрать целое звено — в центр возвращается некогда игрок молодёжки армейцев Руслан Исхаков, а опцией на левый фланг станет воспитанник клуба Егор Афанасьев, который уже успел поиграть в красно-синем свитере в КХЛ несколько лет назад. Оба форварда в прошедшем сезоне ненадолго появились в НХЛ — Руслан дебютировал в лиге в последнем матче регулярки с «Питтсбургом» и даже успел набрать очко за голевой пас, а также один раз появился по ходу плей-офф, а вот Егор провёл два матча без результативных действий. «Айлендерс» хотели сохранить Исхакова, а «Нэшвилл» недавно обменял права на Афанасьева в «Сан-Хосе», но в итоге нападающие решили вернуться на родину.

Егор Афанасьев Фото: George Walker IV/AP Photo/ТАСС

Как и два защитника — в ЦСКА вновь будет играть Дмитрий Саморуков, который в сезоне-2020/2021 уже защищал цвета армейцев и смотрелся очень неплохо, но его период в Москве был омрачён травмой незадолго до окончания сезона. После успешной аренды Саморуков дебютировал в НХЛ в составе «Эдмонтона», а позже провёл ещё две игры за «Сент-Луис», однако по большей части прозябал в АХЛ.

Чего не скажешь о Никите Охотюке — последний сезон 23-летний игрок провёл преимущественно в составах «Сан-Хосе» и «Калгари», а «огоньки», которые сейчас владеют правами на Охотюка, даже сделали ему квалификационное предложение. Тем не менее Никита предпочёл вернуться в Россию.

Об усилении последнего рубежа армейцы тоже не забыли — на роль первого номера в пару к молодому таланту Дмитрию Гамзину приглашён Иван Просветов. На протяжении нескольких лет казалось, что у вратаря есть достаточно неплохие перспективы заиграть в НХЛ, да и его некоторые матчи в «Аризоне» были действительно впечатляющими — взять, например, встречу с «Колорадо» в январе 2022-го или же серию из трёх побед в марте 2023-го.

Перед началом прошлого сезона Иван через драфт отказов оказался в составе «Эвеланш» и получил реальный шанс заявить о себе, став бэкапом Александра Георгиева. Но выйти на новый уровень у Просветова не получилось — его статистика в качестве голкипера «лавин» была достаточно печальной, и бóльшую часть времени россиянин вновь провёл в АХЛ, проиграв конкуренцию за место в основе Юстусу Аннунену.

Фактически в ЦСКА появляется целое новое звено, состоящее из молодых игроков, которым есть что доказывать — вполне стоит ожидать, что в армейском клубе они смогут совершить шаг вперёд. Но резонно возникает вопрос — а как москвичи смогут позволить себе их трансферы на фоне санкций от ИИХФ?

Всё довольно просто — 3 июля Государственная дума приняла законопроект, позволяющий спортивным лигам утверждать положения своих соревнований независимо от международных федераций. Проще говоря, КХЛ больше не потребуется разрешение ИИХФ для регистрации переходов в ЦСКА из-за рубежа — теперь лига взаимодействует только с Министерством спорта, что сильно облегчает жизнь московскому клубу.

Когда новый закон будет подписан и опубликован, состав армейского клуба пополнится сразу шестью новичками, вернувшимися в Россию из-за океана. Осталось лишь дождаться.