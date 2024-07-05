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Лучшие контракты окна в НХЛ, Задоров в Бостоне, Стэмкос в Нэшвилле, Тарасенко в Детройте, Гюнцель, Маршессо, рейтинг Чемпионата

Успех Задорова или уход капитана «Тампы»? Лучшие сделки старта межсезонья НХЛ
Владимир Лаевский
Лучшие контракты начала июля в НХЛ
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Выберите главный контракт начала июля в НХЛ.

В НХЛ подошёл к концу самый активный период старта окна трансферов. В первый день был установлен рекорд — команды впервые в истории потратили на контракты больше $ 1 млрд за сутки! И суммарно они были заключены на 399 лет — потрясающе.

Такое трансферное окно не могло не породить множество дискуссий относительно справедливости и несправедливости тех или иных соглашений. Мы собрали сделки, которые получили наибольшее количество положительных оценок со стороны экспертов и болельщиков. Основным критерием было соотношение «цена — качество — уровень игрока». Предлагаем вам решить, какая сделка стала лучшей на старте окна трансферов в НХЛ!

Уже собрали худшие сделки начала июля:
Высокая степень риска. 5 худших контрактов первых дней межсезонья НХЛ
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Рейтинг: лучшие сделки на старте окна трансферов в НХЛ
Сэм Райнхарт
Фото: ZUMA/ТАСС
1 место

Сэм Райнхарт — остаётся во «Флориде»

Контракт: восемь лет, $ 8,625 млн в год, общая сумма — $ 69 млн

Может быть, не совсем правильно добавлять в такой рейтинг хоккеиста, который просто переподписал контракт с действующим клубом, но хочется сделать исключение. Райнхарт по-настоящему расцвёл во «Флориде» в последний сезон. 28-летний канадец, кажется, нашёл своё место. За 82 встречи регулярки Сэм пробил отметку в 50+ голов, суммарно набрав 94 (57+37) очка. В плей-офф нападающий отметился ещё 16 (10+6) баллами, включая шайбу, принёсшую «Пантерз» Кубок Стэнли.

Иными словами, сохранить такого форварда было основной задачей менеджмента «пантер» — и они справились. Ещё и смогли договориться так, что у клуба осталось место для манёвров. Райнхарт наверняка станет важным фактором, который позволит «Флориде» побороться за второй подряд Кубок Стэнли.

Владимир Тарасенко
Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС
2 место

Владимир Тарасенко — из «Флориды» в «Детройт»

Контракт: два года, $ 4,75 млн в год, общая сумма — $ 9,5 млн

Владди сделал ещё один не самый однозначный ход, вновь подписав контракт с клубом, который в последние годы не попадает в плей-офф. Однако в прошлом году это принесло свои плоды — нападающий и заработал, и в дедлайн попал в приличную команду, которая впоследствии взяла Кубок Стэнли. Логику понять можно: «Детройт» был готов прилично заплатить.

В любом случае сделка выглядит выигрышной для обеих сторон. «Красные крылья» получили опытного снайпера, лидера раздевалки и кубкового бойца. Тарасенко в минувшей регулярке набрал 55 (23+32) очков в 76 матчах, прибавив ещё 9 (5+4) баллов в плей-офф. 32-летний нападающий всё ещё играет на высоком уровне. Так что «Детройт», активно перестраивающийся и намеревающийся выйти в плей-офф, приблизился к цели. Если не повезёт, можно будет отдать хоккеиста в дедлайн и ещё что-то получить за него.

Тарасенко же получил приятный контракт на уровне прошлогоднего, на него точно не будут давить, а в случае чего опыт двукратного обладателя Кубка Стэнли пригодится любому клубу. Все в плюсе.

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Джейк Гюнцель
Фото: Chris Seward/AP Photo/ТАСС
3 место

Джейк Гюнцель — из «Каролины» в «Тампу»

Контракт: семь лет, $ 9 млн в год, общая сумма — $ 63 млн

Гюнцель был, пожалуй, главным лотом этого окна. Топовый снайпер в самом расцвете — ему только в октябре исполнится 30 лет. Самый сок! В прошлом сезоне американский нападающий набрал 77 (30+47) очков в 67 матчах за «Питтсбург» и «Каролину», в плей-офф записал на свой счёт 9 (4+5) баллов в 11 встречах. Нападающий эффективен в любых условиях.

Часть болельщиков раскритиковали «Тампу» за такой крупный контракт, но урвать такого нападающего, который спокойно ещё минимум года четыре может играть на высоком уровне — настоящая удача. Так что вряд ли можно было потратить меньше на такого хоккеиста. Зато теперь у Кучерова и Пойнта будет достойная подмога — более молодая, чем ушедшие лидеры.

Стивен Стэмкос
Фото: nhl.com
4 место

Стивен Стэмкос — из «Тампы» в «Нэшвилл»

Контракт: четыре года, $ 8 млн в год, общая сумма — $ 32 млн

Пожалуй, самый громкий переход — не просто этого окна, а в целом последних лет. Лидер, капитан и лицо «Тампы» покинул клуб. Хотя до последнего казалось, что со Стэмкосом удастся договориться. «Нэшвилл» же вовремя подсуетился и взял один из главных лотов. Да, Стивен уже не на пике — ему 34, в минувшем сезоне он стал худшим в «Тампе» по показателю полезности («-21»). Но Стэмкос всё ещё крайне эффективен: 81 (40+41) очко в 79 матчах для его возраста — это потрясающий результат! Кроме того, опыт двукратного обладателя Кубка Стэнли никуда не делся. Сейчас канадец наверняка будет ещё продуктивнее из-за нового вызова.

«Нэшвилл» же получил топового нападающего, лидера в раздевалке и на льду, и кубкового бойца, а также человека с характером — именно того, кого не хватало «Предаторз», бездарно вылетевшим из плей-офф-2024. Что ещё круче, так это то, что руководство сумело ухватить Стэммера по адекватной цене. Срок таков, что «хищники» особо ничем не рискуют, ведь Стэмкос ближайшие годы точно не регрессирует сильно. А кэпхит вполне себе приемлемый и не вредит платёжке команды. Все получили, что хотели.

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Никита Задоров
Фото: ETHAN CAIRNS/AP Photo/ТАСС
5 место

Никита Задоров — из «Ванкувера» в «Бостон»

Контракт: шесть лет, $ 5 млн в год, общая сумма — $ 30 млн

Российский защитник быстро дал понять, что не останется в стане «косаток». И, вероятно, это было правильным решением. Но Задоров удивил общественность, заключив достаточно крупный контракт с мощными «Брюинз». Хотя, конечно, Никита мог запросить даже больше — возможно, здесь грамотно сработало руководство «мишек».

В завершившемся сезоне 29-летний россиянин набрал 20 (6+14) очков в 75 матчах при показателе полезности «0». Показав успешную игру в регулярном чемпионате, Задоров взял на себя функции лидера в плей-офф и потащил «Ванкувер» за собой. Защитник установил несколько клубных рекордов, записав на свой счёт 8 (4+4) баллов в 13 встречах при показателе полезности «+3». Сейчас Задорова вполне можно назвать в числе сильнейших защитников НХЛ, так что «Бостону» на самом деле повезло ухватить защитника высочайшего уровня на пике, ещё и за достаточно приемлемую цену.

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Джонатан Маршессо
Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС
6 место

Джонатан Маршессо — из «Вегаса» в «Нэшвилл»

Контракт: пять лет, $ 5,5 млн в год, общая сумма — $ 27,5 млн

«Нэшвилл» смог ухватить топового нападающего, который ещё год назад поднимал над головой Кубок Стэнли. Уход 33-летнего нападающего многих удивил, поскольку Маршессо был лидером «Вегаса». В минувшем сезоне Джонатан записал на свой счёт 69 (42+27) очков в 82 встречах при показателе полезности «-2».

Форвард уже постепенно движется к закату, но всё ещё способен приносить пользу в атаке. Кроме того, важным фактором станет опыт канадца — вероятно, во многом для этого Джонатана и взяли. Он стал одним из лучших игроков победного розыгрыша Кубка Стэнли — 2023. Да и потратит на него «Нэшвилл» не так много. Если «Предаторз» возьмут кубок, то вклад Маршессо в это будет огромным, а на сумму контракта и не взглянут.

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Мэтт Дюшейн
Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС
7 место

Мэтт Дюшейн — остаётся в «Далласе»

Контракт: один год, $ 3 млн в год, общая сумма — $ 3 млн

Не самая очевидная сделка, но многие восторженно встретили переподписание нападающего. На Дюшейне успели поставить крест, но он неожиданно стал одним из лидеров «Далласа». 33-летний канадец набрал 65 (25+40) очков в 80 матчах регулярки и добавил к ним ещё 6 (2+4) баллов в плей-офф. Для его возраста отличные показатели.

Самое главное: «Старз» сумели сохранить лидера и опытного бойца, при этом не переплатив и не нагрузив себя лишними обязательствами. Если Дюшейн сохранит текущий уровень, «Даллас» будет только в плюсе, получив достойную помощь и «дядьку» для молодёжи. Если не выйдет, $ 3 млн под потолком зарплат, ещё и всего лишь на сезон не станут проблемой.

«Даллас» нуждается в опытных лидерах
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Брэди Шей
Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС
8 место

Брэди Шей — из «Каролины» в «Нэшвилл»

Контракт: семь лет, $ 7 млн в год, общая сумма — $ 49 млн

«Хищники» ухватили одного из сильнейших, если не сильнейшего, защитников на рынке свободных агентов. Шей был основным игроком обороны «Каролины», и это даже удивительно, что «ураганы» не сумели сохранить такого хоккеиста в своих рядах. 30-летний американец провёл лучший сезон в плане результативности, став главным защитником-бомбардиром «Харрикейнз» — 47 (13+34) очков в 80 матчах при показателе полезности «+15». В 11 встречах плей-офф Шей набрал ещё 9 (1+8) баллов.

Главное: «Нэшвилл» получил надёжного защитника, который может поконкурировать с Романом Йози за звание лидера обороны и помочь тому потащить команду за собой в нужный момент. Клуб получил личность и харизматичного хоккеиста, приносящего пользу в атаке, в защите и в раздевалке. Ну и сделал это по более чем приемлемой цене — Шей не войдёт и в топ-30 самых зарабатывающих защитников НХЛ. Брэди только прогрессирует, поэтому зацементирует своё место на ближайшие годы и будет делиться опытом с более молодыми игроками.

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Мэтт Грызлик
Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС
9 место

Мэтт Грызлик — из «Бостона» в «Питтсбург»

Контракт: один год, $ 2,75 млн в год, общая сумма — $ 2,75 млн

Американский защитник немного сдал в последний сезон, но он уже несколько лет показывает высокий уровень. Грызлик был одним из основных оборонцев «Бостона» и даже в нелучшем сезоне набрал 11 (2+9) очков в 63 матчах регулярки при показателе полезности «+13». Год назад на его счету было 26 (4+22) баллов в 75 встречах при «+46».

В любом случае «Питтсбург» явно усилился, забрав 30-летнего защитника, имеющего опыт крупных побед. Грызлик точно ещё не вышел из периода расцвета, так что он пригодится проблемным «пингвинам» и поможет укрепить оборону. А кэпхит и срок — это страховка. На случай, если Мэтт всё же не заиграет, «Пингвинз» вообще ничем не рискуют. А если уж заиграет, то это будет явная победа. Может, даже получится обменять перед дедлайном, получив активы на будущее.

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