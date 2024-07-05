Успех Задорова или уход капитана «Тампы»? Лучшие сделки старта межсезонья НХЛ

В НХЛ подошёл к концу самый активный период старта окна трансферов. В первый день был установлен рекорд — команды впервые в истории потратили на контракты больше $ 1 млрд за сутки! И суммарно они были заключены на 399 лет — потрясающе.

Такое трансферное окно не могло не породить множество дискуссий относительно справедливости и несправедливости тех или иных соглашений. Мы собрали сделки, которые получили наибольшее количество положительных оценок со стороны экспертов и болельщиков. Основным критерием было соотношение «цена — качество — уровень игрока». Предлагаем вам решить, какая сделка стала лучшей на старте окна трансферов в НХЛ!

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