Ещё один россиянин в НХЛ, ЦСКА совершает новые трансферы. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 5 июля 2024 года.

В «Детройте» высказались о подписании контракта с Тарасенко

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман поделился ожиданиями от подписания российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Он крайний нападающий с левым хватом, более габаритный, немного другого типа игрок, чем наши вингеры — Лукас Рэймонд, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Он достаточно массивный, чтобы быть в топ-шесть или топ-девять как прямолинейный, большой и сильный парень, который будет пробиваться к воротам», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.

Напомним, 32-летний Тарасенко подписал с «Ред Уингз» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В минувшем сезоне он выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

ЦСКА договорился о контракте с экс-защитником «Калгари» Охотюком

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Калгари Флэймз» Никита Охотюк договорился о контракте с ЦСКА. О сделке будет объявлено в ближайшее время. Это шестой игрок, которого армейцы вернули из Северной Америки в межсезонье.

Об обмене прав на него у нижегородского «Торпедо» ХК ЦСКА официально сообщал ещё в конце мая.

Защитник – выпускник школы челябинского «Трактора», с 2017 года выступал в Северной Америке.

В сезоне 2023/2024 провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что ЦСКА договорился о контрактах с вратарём Иваном Просветовым, защитником Дмитрием Саморуковым, нападающими Русланом Исхаковым, Егором Афанасьевым и Денисом Гурьяновым.

У Департамента судейства КХЛ появился новый глава

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявила о назначении известного в прошлом арбитра Константина Оленина руководителем Департамента судейства.

На этом посту Оленин сменил Алексея Горского.

«Поступило предложение занять этот пост. Для меня это не было неожиданностью, и я, конечно, согласился. Для меня это новый вызов, новые цели и задачи. Главное – повышать уровень судейства в КХЛ, помогать ребятам качественно выполнять свою работу, корректировать их действия при необходимости. Я только что «со льда», чувствую и знаю, что сейчас происходит в судейском корпусе, прошёл всё это на себе. Этот опыт, уверен, поможет направить ребят в правильное русло», — сказал Оленин в интервью на официальном сайте КХЛ.

Оленин дебютировал в КХЛ в качестве главного арбитра 2 сентября 2008 года и работал на матчах лиги на протяжении всех 16 сезонов. За это время он 13 раз обслуживал матчи финальных серий Кубка Гагарина и дважды признавался лучшим главным арбитром сезона (2017/2018 и 2023/2024). Оленин – первый главный судья в истории КХЛ, отработавший 1000 матчей в лиге: юбилейной для него стала игра «Динамо» Москва – «Торпедо» 13 января 2024 года.

ЦСКА и «Северсталь» произвели обмен защитниками

Пресс-служба ЦСКА в официальном телеграм-канале клуба сообщила, что армейцы и череповецкая «Северсталь» произвели обмен с участием двух защитников. В Череповец отправился Ярослав Дыбленко, а в обратном направлении проследовал Никита Седов. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы планируют сделку с участием вышеупомянутых хоккеистов.

В минувшем сезоне 30-летний Дыбленко сыграл в общей сложности 64 матча за армейцев, в которых набрал 14 (1+13) очков. Защитник провёл в ЦСКА два сезона. Ранее выступал в КХЛ за «Сочи», СКА, «Спартак» и «Атлант».

Седов начинал карьеру в 17 лет в «Реджайне Пэтс» — молодёжном канадском клубе из города Реджайна, Саскачеван. В 2020 году вернулся в Россию и один сезон провёл в ХК «Сочи», дебютировав в КХЛ в 19 лет. В ноябре 2021 года был обменян в СКА. В июле 2022-го в результате обмена стал игроком московского «Спартака». 5 декабря 2022 года был обменян в «Северсталь». В минувшем сезоне сыграл 62 матча за «сталеваров», в которых набрал 19 (4+15) очков.

«Авангард» обменял Абросимова в «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Авангард» обменял защитника Романа Абросимова в «Нефтехимик», получив взамен права на нападающего Дмитрия Злодеева. Об это сообщила пресс-служба клуба.

29-летний Абросимов в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Авангард» 40 встреч, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, набрав пять баллов за результативность. В плей-офф принял участие в шести матчах, очков не набрал.

22-летний Злодеев сезон-2023/2024 провёл в АХЛ, в составе «Абботсфорд Кэнакс». Он сыграл в 21 матче регулярки и набрал один результативный балл — заброшенная шайба.

Российский хоккеист, выбранный в первом раунде драфта НХЛ, подписал контракт с «Калгари»

Пресс-служба хоккейного клуба «Калгари Флэймз» сообщила, что команда подписала контракт новичка с российским нападающим Матвеем Гридиным. Он был выбран на драфте НХЛ — 2024 в первом раунде под общим 28-м номером.

Соглашение является двусторонним и рассчитано на три года с кэпхитом $ 975 тыс.

18-летний форвард в прошедшем сезоне выступал в составе «Маскегон Ламберджекс» в USHL и по итогам чемпионата стал лучшим бомбардиром главной юниорской лиги США. В регулярном чемпионате провёл 60 встреч, в которых забросил 38 шайб, сделал 45 голевых передач, набрав в сумме 83 балла за результативность. В плей-офф Гридин принял участие в восьми матчах, сделал четыре результативных паса и забил один гол, набрав пять очков.

Минское «Динамо» объявило о подписании трёх североамериканцев

Минское «Динамо» заключило соглашения с канадским нападающим Диллоном Дюбе и защитниками Ксавье Уэлле и Джорданом Гроссом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

29-летний американец Гросс в прошедшем сезоне выступал в АХЛ в составе «Милуоки Эдмиралс». В 54 матчах защитник набрал 23 (6+17) очка.

В сезоне-2021/2022 американец был признан лучшим защитником АХЛ.

Также на счету Гросса есть опыт выступлений в НХЛ, где он играл за «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Суммарно в НХЛ защитник провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

25-летний Дюбе в прошедшем сезоне НХЛ принял участие в 43 матчах за «Калгари Флэймз», в которых отметился 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности «-13». Затем форвард получил бессрочный отпуск из-за обвинений в изнасиловании.

30-летний Уэлле провёл сезон-2023/2024 в «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» в АХЛ, набрав в 65 матчах чемпионата 25 (2+23) очков.