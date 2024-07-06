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Лучшие свободные агенты НХЛ, Окпосо, Клингберг, Деанджело, Кубалик, Пасиоретти, Казинс, Врана, Джонсон, Спронг

Пока на обочине. 9 главных оставшихся свободных агентов НХЛ
Максим Макаров
9 главных оставшихся свободных агентов НХЛ
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Чемпионы в составе «Флориды», бывшие топ-игроки и другие.

Самое бурное время открытия рынка свободных агентов в НХЛ уже прошло. Те бриллианты, что были доступны, генеральные менеджеры быстро прибрали к рукам. Это же касается и игроков, которые особо яркими не являются, но при этом могут быть полезны почти любой команде.

А кто же остался в поле зрения менеджмента клубов НХЛ? Кто может закрыть последние позиции и всё же получить свой кусок пирога? Да, надо сразу оговориться, что звёзд на рынке не осталось. По типу Тарасенко и Кейна, которые в прошлом году в это время ещё подыскивали себе команду. Но все игроки, которые будут перечислены ниже, точно не останутся без контракта на следующий сезон.

Йон Клингберг

Жадность фраера сгубила? Именно так можно сказать о Клингберге, отказавшемся в своё время от хорошего контракта, который ему предложил «Даллас». Почему так произошло с некогда добротным атакующим защитником, сказать сложно. Сейчас Йон и близко не получит тех денег, от которых несколько лет назад брезгливо отказывался, по причине провальных последних сезонов. Да, в последнем помешала ещё и травма, однако она лишь немного замаскировала спад.

Кому может понадобиться игрок подобного амплуа? Взоры топовых клубов явно не будут повёрнуты на Клингберга, а вот команды, находящиеся внизу турнирной таблицы, могут дать шанс шведу. Но за приемлемые деньги.

Кайл Окпосо

Семь лет Окпосо заканчивал сезон в апреле, так как нахождение в «Баффало» не предполагает, что ты будешь играть в плей-офф. Но, перейдя в дедлайн во «Флориду», Кайл урвал кубок под закат карьеры. Лидером он, естественно, не был, однако добросовестно выполнял отведённую ему роль.

История Кайла Окпосо:
«Если я прыгну из окна, то смогу поспать?» Через что прошёл самый опытный игрок «Флориды»
«Если я прыгну из окна, то смогу поспать?» Через что прошёл самый опытный игрок «Флориды»

Куда может занести Кайла? Скорее всего, это будет молодая команда, которой необходим харизматичный дядька в раздевалке. И должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы контракт был больше, чем на один год.

Доминик Кубалик

Кубалик подавал большие надежды, заходя в затухающий «Чикаго». Но в «Блэкхоукс» с чехом будущее связывать не стали, решив уйти в полную перестройку. А после неплохого сезона в «Детройте», казалось, что в «Оттаве» форвард будет претендовать на топ-6. Однако реальность оказалась более жестока: Кубалик осел в третьем звене, не мог себя проявить вне первых двух сочетаний, а под конец чемпионата и вовсе упал в четвёртое.

Последний сезон прилично отпугнул потенциальных покупателей, но игрок такого уровня не может остаться без команды на следующий сезон.

Тайлер Джонсон

Джонсон когда-то был лидером «Тампы», но два кубка в составе «молний» выиграл уже тогда, когда оставался в команде только благодаря махинациям с потолком зарплат. Перейдя в «Чикаго», Тайлер преимущественно играл в топ-6, но лидером его тяжело назвать — как по набранным очкам, так и по влиянию.

Тайлер Джонсон

Тайлер Джонсон

Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

В этом месяце Тайлеру стукнет 34, и его перспективы окутаны туманом. Пока на горизонте не видно команд, которым он может пригодиться, но таковые наверняка найдутся. Правда, контракт почти на 100% будет минимальным.

Якуб Врана

Ещё в 2014 году «Вашингтон» потратил 13-й пик на Врану, выбрав чеха в первом раунде. В целом вложение оправдалось – Якуб помог «столичным» завоевать первый трофей в истории. В апреле 2021 года Врана был обменян в «Детройт», и его карьера понеслась со склона. Контрактные тяжбы, программа помощи, драфт отказов (дважды), 2/3 прошлого сезона в АХЛ – портфолио не самое лучшее.

На контракт в $ 5,25 млн чех может больше никогда в жизни не надеяться, однако получить шанс за минималку вполне может. И только в команде, которая закроет глаза на проблемы Якуба вне льда.

Даниэль Спронг

Спронг, наверное, единственный в этом списке, кто уже должен был найти команду. 43 очка в последнем сезоне в «Детройте» к этому будто бы располагают. К тому же нидерландский нападающий полезен на обеих сторонах площадки и готов брать на себя почти любой фронт работы, не считая, наверное, большинство.

Даниэль Спронг

Даниэль Спронг

Фото: Paul Sancya/AP/ТАСС

Предложения у Даниэля явно есть, но здесь важно не продешевить. Два последних сезона показали, что нападающий заслуживает контракт на $ 2-3 млн. Пусть и не на долгосрок.

Макс Пасиоретти

Пасиоретти уже можно называть почётным ветераном, который, несмотря на многие проблемы, всё ещё может держать уровень и быть полезен. В последнем сезоне за «Вашингтон» нападающий множеством очков не разжился (как и все остальные), но стал одним из тех, кто помог «столичным» чудесным образом выйти в плей-офф.

Скорее всего, Макс получит однолетний контракт с командой, которая вряд ли будет претендовать на плей-офф, а в дедлайн может быть обменян в контендер. Но это идеальный вариант.

Тони Деанджело

Стоит напомнить, что контракт Деанджело уже дважды выкупали. Но истории получились разные: в «Рейнджерс» этому сопутствовал большой скандал, в «Филадельфии» всё прошло более спокойно. Только в «Каролине» защитник со своеобразным нравом смог хоть как-то ужиться. Правда, как и два года назад, в продолжении сотрудничества в «Харрикейнз» не заинтересовались.

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Тони – хоккеист НХЛ, если мы берём сугубо игровые качества. Однако репутация Деанджело бежит впереди него, поэтому таких контрактов, как в «Рейнджерс» и «Филадельфии», ему ждать не стоит.

Ник Казинс

Казинс – игрок номер один среди тех, кому игроки НХЛ хотели бы разбить лицо. Хоккеист, перехвативший этот «трофей» у Брэда Маршана, вряд ли останется без работы, потому что такой игрок пригодится многим. Однако важно сказать и то, что Ник не только провокатор, но и хороший хоккеист, способный закрыть позицию в боттом-6.

Ник станет приоритетом для команды, у которой не хватает спортивной (и не только) злости.

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