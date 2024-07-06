Пока на обочине. 9 главных оставшихся свободных агентов НХЛ

Самое бурное время открытия рынка свободных агентов в НХЛ уже прошло. Те бриллианты, что были доступны, генеральные менеджеры быстро прибрали к рукам. Это же касается и игроков, которые особо яркими не являются, но при этом могут быть полезны почти любой команде.

А кто же остался в поле зрения менеджмента клубов НХЛ? Кто может закрыть последние позиции и всё же получить свой кусок пирога? Да, надо сразу оговориться, что звёзд на рынке не осталось. По типу Тарасенко и Кейна, которые в прошлом году в это время ещё подыскивали себе команду. Но все игроки, которые будут перечислены ниже, точно не останутся без контракта на следующий сезон.

Йон Клингберг

Жадность фраера сгубила? Именно так можно сказать о Клингберге, отказавшемся в своё время от хорошего контракта, который ему предложил «Даллас». Почему так произошло с некогда добротным атакующим защитником, сказать сложно. Сейчас Йон и близко не получит тех денег, от которых несколько лет назад брезгливо отказывался, по причине провальных последних сезонов. Да, в последнем помешала ещё и травма, однако она лишь немного замаскировала спад.

Кому может понадобиться игрок подобного амплуа? Взоры топовых клубов явно не будут повёрнуты на Клингберга, а вот команды, находящиеся внизу турнирной таблицы, могут дать шанс шведу. Но за приемлемые деньги.

Кайл Окпосо

Семь лет Окпосо заканчивал сезон в апреле, так как нахождение в «Баффало» не предполагает, что ты будешь играть в плей-офф. Но, перейдя в дедлайн во «Флориду», Кайл урвал кубок под закат карьеры. Лидером он, естественно, не был, однако добросовестно выполнял отведённую ему роль.

Куда может занести Кайла? Скорее всего, это будет молодая команда, которой необходим харизматичный дядька в раздевалке. И должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы контракт был больше, чем на один год.

Доминик Кубалик

Кубалик подавал большие надежды, заходя в затухающий «Чикаго». Но в «Блэкхоукс» с чехом будущее связывать не стали, решив уйти в полную перестройку. А после неплохого сезона в «Детройте», казалось, что в «Оттаве» форвард будет претендовать на топ-6. Однако реальность оказалась более жестока: Кубалик осел в третьем звене, не мог себя проявить вне первых двух сочетаний, а под конец чемпионата и вовсе упал в четвёртое.

Последний сезон прилично отпугнул потенциальных покупателей, но игрок такого уровня не может остаться без команды на следующий сезон.

Тайлер Джонсон

Джонсон когда-то был лидером «Тампы», но два кубка в составе «молний» выиграл уже тогда, когда оставался в команде только благодаря махинациям с потолком зарплат. Перейдя в «Чикаго», Тайлер преимущественно играл в топ-6, но лидером его тяжело назвать — как по набранным очкам, так и по влиянию.

Тайлер Джонсон Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

В этом месяце Тайлеру стукнет 34, и его перспективы окутаны туманом. Пока на горизонте не видно команд, которым он может пригодиться, но таковые наверняка найдутся. Правда, контракт почти на 100% будет минимальным.

Якуб Врана

Ещё в 2014 году «Вашингтон» потратил 13-й пик на Врану, выбрав чеха в первом раунде. В целом вложение оправдалось – Якуб помог «столичным» завоевать первый трофей в истории. В апреле 2021 года Врана был обменян в «Детройт», и его карьера понеслась со склона. Контрактные тяжбы, программа помощи, драфт отказов (дважды), 2/3 прошлого сезона в АХЛ – портфолио не самое лучшее.

На контракт в $ 5,25 млн чех может больше никогда в жизни не надеяться, однако получить шанс за минималку вполне может. И только в команде, которая закроет глаза на проблемы Якуба вне льда.

Даниэль Спронг

Спронг, наверное, единственный в этом списке, кто уже должен был найти команду. 43 очка в последнем сезоне в «Детройте» к этому будто бы располагают. К тому же нидерландский нападающий полезен на обеих сторонах площадки и готов брать на себя почти любой фронт работы, не считая, наверное, большинство.

Даниэль Спронг Фото: Paul Sancya/AP/ТАСС

Предложения у Даниэля явно есть, но здесь важно не продешевить. Два последних сезона показали, что нападающий заслуживает контракт на $ 2-3 млн. Пусть и не на долгосрок.

Макс Пасиоретти

Пасиоретти уже можно называть почётным ветераном, который, несмотря на многие проблемы, всё ещё может держать уровень и быть полезен. В последнем сезоне за «Вашингтон» нападающий множеством очков не разжился (как и все остальные), но стал одним из тех, кто помог «столичным» чудесным образом выйти в плей-офф.

Скорее всего, Макс получит однолетний контракт с командой, которая вряд ли будет претендовать на плей-офф, а в дедлайн может быть обменян в контендер. Но это идеальный вариант.

Тони Деанджело

Стоит напомнить, что контракт Деанджело уже дважды выкупали. Но истории получились разные: в «Рейнджерс» этому сопутствовал большой скандал, в «Филадельфии» всё прошло более спокойно. Только в «Каролине» защитник со своеобразным нравом смог хоть как-то ужиться. Правда, как и два года назад, в продолжении сотрудничества в «Харрикейнз» не заинтересовались.

Тони – хоккеист НХЛ, если мы берём сугубо игровые качества. Однако репутация Деанджело бежит впереди него, поэтому таких контрактов, как в «Рейнджерс» и «Филадельфии», ему ждать не стоит.

Ник Казинс

Казинс – игрок номер один среди тех, кому игроки НХЛ хотели бы разбить лицо. Хоккеист, перехвативший этот «трофей» у Брэда Маршана, вряд ли останется без работы, потому что такой игрок пригодится многим. Однако важно сказать и то, что Ник не только провокатор, но и хороший хоккеист, способный закрыть позицию в боттом-6.

Ник станет приоритетом для команды, у которой не хватает спортивной (и не только) злости.