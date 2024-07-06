«Не могу плакать из-за русских корней». В Россию едет загадочный шведский украинец

В КХЛ прогремел один из главных переходов за последние годы. Но на удивление переезд Дмитрия Тимашова остался практически без внимания. И это правда удивительно, ведь такой трансфер для нашей лиги — нечто новое и неожиданное.

Кто этот загадочный шведский украинец, который переигрывал самого Макдэвида, и как он решился на переезд в Россию?

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Тимашов родился на Украине, в городе Кировоград, но ещё в детстве переехал в Швецию. В октябре 2013 года, спустя лишь день после своего 17-летия, Дмитро дебютировал в местной высшей профессиональной лиге за хоккейный клуб МОДО.

Год спустя низкорослый нападающий перебрался в Канаду, где два сезона выступал за «Квебек Ремпартс». В дебютной же кампании Тимашов стал лучшим новичком QMJHL, набрав 90 (19+71) очков в 66 матчах.

В 2015 году форвард попал на драфт, где его в пятом раунде под общим 125-м номером забрал «Торонто». Дебютировать удалось, однако, только через четыре года. В сезоне-2019/2020 Тимашов провёл 39 матчей за «Мэйпл Лифс», набрав 9 (4+5) очков.

Тогда же случился один из самых ярких эпизодов североамериканской карьеры Дмитрия. В гостевом матче с «Эдмонтоном» нападающий «обокрал» самого Коннора Макдэвида в средней зоне, ушёл от капитана «Ойлерз» и выдал классный пас на ещё одного новичка КХЛ Фредерика Готье — тот забил.

Этот эпизод можно посмотреть с 3:22:

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Закрепиться в НХЛ, однако, у Тимашова не вышло. В ходе сезона его отдали в «Детройт», следующий чемпионат он начал в «Айлендерс» и довольно быстро осел в АХЛ. Всего на его счету 45 матчей в Национальной хоккейной лиге.

В ходе сезона-2021/2022 нападающий вернулся на родину, подписав контракт с «Брюнасом». Тогда он дебютировал за сборную Швеции, приняв участие в Евротуре. В те же годы ходили слухи, что Дмитрий может перебраться в КХЛ, но переговоры успехом не увенчались.

Дмитрий Тимашов Фото: Fabrice De Gasperis/IMAGO/ТАСС

За два года в «Брюнасе» форвард набрал 54 (19+35) очка в 89 встречах, включая плей-офф. Прошлый сезон Тимашов провёл в Швейцарии, выступая за «Ажуа», за который набрал 20 (9+11) баллов в 35 матчах.

И теперь он будет выступать за «Сочи», с которым подписал контракт до конца сезона-2024/2025.

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Ещё пару лет назад Тимашов рассказывал, что гордится, что в НХЛ его воспринимают как украинца. Он говорил, что ему было бы интересно однажды сыграть в джерси сборной Украины.

Так что же привело Тимашова в КХЛ? Почему он решил выступать в России, хотя в практически родной Швеции это, очевидно, вызовет немало критики? Да и тем более происхождение игрока также может принести ему трудности — как в России, так и на Украине.

Тимашов в интервью Hockey Sverige ответил на критику, последовавшую за новостью о переезде в Россию. Как оказалось, у Дмитрия интересная семья: его отец — русский, а мама — украинка.

— Для меня это будет особенным событием, — начал Тимашов.

— Почему ты предпочёл играть в КХЛ?

— Из-за семьи. Я всегда говорил, что рано или поздно сыграю в КХЛ из-за своей семьи, с которой почти не встречался за всю свою жизнь. У меня четверо братьев и сестёр, мой отец также в России, и я люблю его.

— Была ли у тебя возможность поиграть в Швеции или другой стране Европы?

— Да!

— Ты, конечно, получишь много критики из-за текущих событий, потому что выбрал Россию. Что ты думаешь об этой критике?

— Я никогда не смешиваю политику и спорт.

— Если не говорить о политике, у тебя украинское происхождение и при этом твой отец из России. Как ты чувствуешь себя с точки зрения эмоций?

— Я наполовину русский, наполовину украинец. Моя мать — украинка, а отец — русский. Я не могу плакать, потому что у меня русские корни и я хочу увидеть свою семью.

Папа и все мои братья и сестры тоже переезжают в Сочи, чтобы после всех этих лет быть рядом со мной. Мама, конечно, тоже приедет поприветствовать меня, — сказал Тимашов.

В нынешних условиях это, конечно, удивительная ситуация. Журналист Hockey Sverige даже описал ситуацию следующей фразой: «Из-за семьи Дмитрий сидит на двух стульях».

В любом случае сейчас история Тимашова радует и вселяет надежду и уверенность. Новобранец «Сочи» — пример человека, который объединяет в себе то, что сейчас принято считать противоположным и враждующим. Но, несмотря на всестороннюю критику, он последовал зову сердца и не побоялся открыто объявить, что в нём в рамках самого дорогого — семьи — соединяется нечто такое разное — по мнению сегодняшнего мира.

Радует и то, что в такой ситуации такая разная семья поддерживает хоккеиста.

Ещё удивительнее переезд Дмитрия, если учесть его шведское гражданство. На сезон-2024/2025 лишь четверо шведов имеют контракты с клубами КХЛ. Помимо Тимашова, это Фредрик Классон, Юхан Маттссон и Робин Пресс.

Впрочем, критика ни с одной из сторон, кажется, не беспокоит хоккеиста.

— Каковы твои ожидания от времени в «Сочи»?

— Будет здорово наконец-то увидеть на трибунах моего отца и всех братьев и сестёр, которые будут смотреть и поддерживать меня, когда я играю в хоккей. После всех этих лет это будет для меня чем-то особенным. Хочу просто провести там время со своей семьёй и позаботиться о них.

У меня также осталось хорошее впечатление об организации и хорошие отзывы от предыдущих шведов, которые там играли.

— Ты подписал контракт на год. Что думаешь делать дальше?

— Остаться там дольше, чем на год, — заключает Тимашов.

Дмитрий Тимашов Фото: Zuma/ТАСС

Что ж, хочется ещё раз порадоваться за то, что «Сочи» сумел подписать классного и перспективного хоккеиста с опытом игры в НХЛ. Хоккеиста необычного. Хоккеиста, в котором прекрасно сочетается и дружно уживается нечто совершенно разное, соединяясь и показывая, что различия на самом деле достаточно условны. Многим бы следовало поучиться такому.

И, конечно, отдельно хочется пожелать Тимашову избежать критики как за пределами России, так и в самой России. Пусть всё решит хоккейная площадка.

Дерзай, Дмитро!