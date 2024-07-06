СКА снова проводит бурное межсезонье. В Петербурге наступят на те же грабли?

«Нам не дано с тобой понять, какой у СКА сегодня вектор», — примерно такие мысли возникают при беглом взгляде на изменения, которые каждое межсезонье происходят в петербургском клубе. Какой-то последовательности в трансферной политике армейцев в последнее время не наблюдалось — история, когда в Северной столице набирали большое количество игроков, а потом не могли придумать, как их правильно использовать, красной нитью проходит через селекцию СКА образца конца 2010-х/начала 2020-х годов.

В концовке предыдущего сезона в клубе пообещали, что этим летом таких кардинальных изменений не будет — в конце апреля председатель совета директоров Александр Медведев анонсировал точечные усиления, а также заявил, что состав будет обновлён «не больше чем наполовину».

Разумеется, даже для «точечных усилений» СКА с его огромной платёжкой пришлось с кем-то расстаться — среди первых под сокращение пошли приобретённые всего год назад Гальченюк, Кадейкин, Лайпсик, Сергеев и Маттссон, а также Пашнин и Швец-Роговой. А из 22 игроков, которые были в заявке на последний для армейцев матч сезона с «Автомобилистом», клуб покинули аж восемь, включая до сих пор находящегося без контракта Святослава Гребенщикова. И это не считая на днях обменянных в «Сочи» братьев Федотовых, старший из которых — Максим — будто бы поставил крест на своих дальнейших выступлениях в Петербурге роковой ошибкой в овертайме третьего матча с екатеринбургской командой.

Всего же СКА, если учитывать аренду Андрея Чивилёва в «Витязь», расстался с 12 хоккеистами, находившимися в клубе на момент окончания сезона. Более чем наполовину ростер действительно не обновился, но при этом и небольшими изменения назвать тоже язык не повернётся — межсезонье вновь получается бурным. А вот усиления по сравнению с предыдущими сезонами действительно точечные — на сегодняшний день армейцы подписали контракты с пятью новичками.

Роман Ротенберг на пресс-конференциях нередко говорил, что у него собрана очень молодая команда. Можно вообразить, что он имел в виду абсолютно новый состав, но если предположить, что речь всё же шла о возрасте игроков, то уже тогда эти слова выглядели непонятно: даже если относить к молодёжи Грицюка, Бардакова и того же Федотова, это всё равно была малая часть состава. Костяк СКА представляли хоккеисты старше 25 лет — вряд ли такую команду можно назвать молодой.

И так точно нельзя будет сказать в предстоящем сезоне — сразу четверо из пяти новичков находятся в возрасте 30+ (исключение — Данила Галенюк). И все эти четверо — игроки с опытом игры в ЦСКА.

Вообще, история со сменой красно-синей Москвы на Петербург в последнее время тоже не является каким-то откровением — по этому маршруту напрямую, помимо Григоренко и Плотникова, относительно недавно проследовали Сергеев, Юханссон, Робинсон и Вэй, транзитом через другие клубы, как Андронов и Зайцев, — Ожиганов, Лайпсик, Толчинский и многие другие.

Вот только никакой практической пользы армейцам Северной столицы это не принесло — в то время как СКА пытался благодаря «опыту» московских одноклубников добраться до желанного финала Кубка Гагарина, в котором его двукратные обладатели не были с 2017 года, ЦСКА безболезненно менял уходивших игроков и год за годом обставлял петербуржцев в очной встрече в финале Запада. Исключением стал лишь последний сезон, в котором команда с берегов Невы впервые за долгие годы финишировала выше, но тенденция всё равно прослеживается — своей супермашины за счёт деталей из механизма московских армейцев в Петербурге построить так и не получилось.

И пока нет предпосылок к тому, что в следующем сезоне будет по-другому — меньше всего вопросов вызывает подписание Григоренко, который был одним из немногих светлых пятен в упавшем с небес на землю ЦСКА, а вот перспективы возрастных Плотникова и Андронова в системе с энергозатратным вертикальным хоккеем кажутся туманными. Да и на Зайцева, чью карьеру в НХЛ подпортили частые травмы, тоже ещё нужно посмотреть.

Сергей Андронов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эти игроки определённо добавят опыт СКА, сомнений в этом нет. Но действительно ли в его нехватке кроется главная проблема петербургского клуба? Кажется, что её корень лежит немного в других плоскостях. Отчасти в той, где один из грандов нашего хоккея вместо того, чтобы идти по своему пути, (безуспешно) пытается скопировать путь другого. Отчасти в той, где заявленного доверия к молодым игрокам на самом деле не так уж много — два главных таланта клуба этим летом покинули команду, ещё один мариновался в лиге, которую давно перерос, несмотря на возраст, а защитник, которого называли «русским Макаром», совсем потерялся и был обменян после первой же грубой ошибки. Последнее, впрочем, применимо и к некоторым более взрослым и опытным хоккеистам.

Цели же в Санкт-Петербурге, как всегда, остаются высокими — в Северной столице заждались очередного чемпионского титула. Но путь к нему в предстоящем сезоне вновь обещает быть тернистым, и кажется, что где-то на нём лежат те же самые грабли.