ФХР хочет матч Россия — Канада в ОАЭ, «Вашингтон» подписал белоруса. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 6 июля 2024 года.

Российский нападающий «Коламбуса» Марченко обратился в арбитражный суд

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко не может договориться с клубом по новому контракту, в результате чего обратился в арбитраж, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сообщается, что слушания пройдут с 20 июля по 4 августа. Игрок имеет право подписать контракт со своим клубом в любой момент до начала слушаний.

1 июля стало известно, что «жакеты» сделали россиянину квалификационное предложение. 23-летний Марченко в прошедшей регулярке НХЛ записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.

Также, помимо Марченко, к услугам арбитража были вынуждены обратиться ещё 13 хоккеистов: Джейк Кристиансен («Коламбус Блю Джекетс»), Коннор Дьюар («Торонто Мэйпл Лифс»), Джек Друри («Каролина Харрикейнз»), Тай Эмберсон («Сан-Хосе Шаркс»), Джет Гривз («Коламбус Блю Джекетс»), Райан Линдгрен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сэйбрз»), Бек Маленстин («Баффало Сэйбрз»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мартин Нечас («Каролина Харрикейнз»), Спенсер Стастни («Нэшвилл Предаторз»), Джо Велено («Детройт Ред Уингз»), Оливер Вальстрём («Нью-Йорк Айлендерс»).

Третьяк заявил о желании провести матч сборной России по хоккею с канадцами в ОАЭ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о ближайших планах организации относительно национальной команды, а также выразил сожаление, что Россию не пригласили на Турнир четырёх наций.

«Есть мысли: сыграть бы с канадцами где-то в третьей стране, например, в Эмиратах. Было бы интересно. Ну, хорошо, не основными сборными, но хотя бы молодёжными, 20-летними. Канадцы меньше в политике участвуют, можно с ними сыграть. Тем более они знают, что, какой бы чемпионат мира ни был, на каком бы месте Канада и Россия ни были, главный матч – это Канада — Россия. При всём уважении к финнам, шведам, чехам… Это как ЦСКА — «Спартак», вечное противостояние, самый высокий телерейтинг.

Ну и важно, что это открытый хоккей. Финны играют в закрытый. Да, они чемпионы мира, они идут своим путём. Но болельщикам всегда интереснее атакующий, красивый хоккей. Мы его и пропагандируем всегда. И в СССР тоже в такой хоккей играли.

Мы бы с удовольствием там поучаствовали в Кубке мира, но нас не пригласили. Там все игроки НХЛ, я не знаю, почему они не стали нас приглашать. Если бы играли в Северной Америке, там проблем никаких не было бы. Обычно НХЛ в политику не влезает, но здесь вот так», — сказал Третьяк в интервью «Комсомольской правде».

«Эдмонтон» и «Баффало» произвели обмен

Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» заключил сделку с «Баффало Сэйбрз», в результате которой канадский клуб получил нападающего Мэтта Савуа, выбранного в первом раунде драфта НХЛ — 2022 под общим девятым номером. Об этом сообщила пресс-служба «Баффало».

В обратном направлении отправились двое нападающих —Тайлер Туллио и Райан Маклауд.

20-летний Савуа дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/2024. На его счету один проведённый матч в лиге, в котором он не смог отметиться результативными действиями.

24-летний Маклауд в прошедшем регулярном чемпионате провёл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и стал автором 18 голевых передач, набрав в сумме 30 очков. В плей-офф принял участие в 24 матчах, забил четыре гола и заработал показатель полезности «-7». В прошедшем сезоне 22-летний Тулио набрал 21 (9+12) очко в 54 матчах в составе фарм-клуба «Эдмонтона» в АХЛ «Бейкерсфилд Кондорс».

Агент Драйзайтля высказался о переговорах с «Эдмонтоном» о новом контракте

Хоккейный агент Иржи Понер, представляющий интересы нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, высказался о ходе переговоров с клубом о продлении контракта с игроком.

«Пока спешить некуда, но либо это произойдёт быстро, то есть до конца августа, либо ничего не получится. Также станет ясно, нужен ли он «Эдмонтону» или нет. У Леона в руках все козыри.

Я уверен, что с «Эдмонтоном» будет достигнуто соглашение, которое устроит обе стороны», — приводит слова Понера Eis Hockey News.

«Вашингтон» подписал контракт с белорусским хоккеистом

Белорусский нападающий Илья Протас подписал контракт новичка с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter). Cоглашение рассчитано на три года.

17-летний Протас был выбран «Кэпиталз» в третьем раунде под общим 75-м номером на драфте НХЛ — 2024. По итогам минувшего сезона игрок попал в символическую сборную новичков USHL. В прошедшем чемпионате он принял участие в 61 встрече, забросил 14 шайб, отдал 37 голевых передач и закончил регулярный сезон с 51 баллом за результативность.

Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в составе столичного клуба. Он также был выбран в третьем раунде драфта в 2019 году под общим 91-м номером. Таким образом, Илья превзошёл достижение Алексея.