Марченко пойдёт в суд, Барабанов уедет домой? Русские в НХЛ без контракта на новый сезон

Их осталось не так уж много — и почти половина гарантированно окажется в КХЛ.

Почти неделя прошла с открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Многие россияне, чьи контракты истекли по окончании сезона, уже нашли себе новые клубы, однако ещё не все продлили отношения со своими командами или же заключили договоры на новом месте работы. Об этих игроках и пойдёт речь.

Иван Просветов, Никита Охотюк, Дмитрий Саморуков, Денис Гурьянов, Егор Афанасьев, Руслан Исхаков

Уже известно, где продолжат карьеру эти шесть игроков — голкипер, два защитника и три форварда вернутся в КХЛ и в следующем сезоне будут защищать цвета московского ЦСКА. Осталось лишь дождаться официального объявления.

Ян Кузнецов

Защитник системы «Калгари» преимущественно выступал в фарм-клубе «огоньков» в АХЛ, однако по ходу прошедшего сезона успел однажды появиться и в основе «Флэймз», дебютировав в НХЛ в январе в матче с «Оттавой». Канадский клуб выразил желание сохранить права на 22-летнего игрока, сделав ему квалификационное предложение. Дальше решение за самим Яном, чьи перспективы заиграть в элите, правда, кажутся весьма туманными.

Егор Соколов

Воспитанник «Белых Медведей» добился довольно-таки необычного для российских игроков достижения — за время пребывания в фарме «Оттавы» в АХЛ Егор стал его лидером по голам, ассистам, очкам и матчам. За всю историю клуба! Проявить себя в НХЛ в составе «Сенаторз» у него, однако не получилось, да и шансов в Онтарио ему особо не давали.

Егор Соколов Фото: Frank Jansky/Zuma/ТАСС

Отношения Соколова и «Оттавы» недавно подошли к концу — канадский клуб обменял права на габаритного форварда в «Юту», которая будет принимать решение о дальнейшей судьбе игрока. Хочется верить, что у Егора получится закрепиться в стане новичка лиги.

Никита Александров

Нападающий «Сент-Луиса» не достиг особого прогресса по сравнению с позапрошлым сезоном, ставшим для него дебютным в НХЛ, набрав всего два очка за 23 матча прошлой регулярки. Тем не менее «Блюз» сделали нападающему квалификационное предложение, которое, как ожидается, Александров примет.

Николай Кныжов

Многострадальный защитник совсем недавно лишился места работы — «Сан-Хосе» принял решение расторгнуть контракт с Кныжовым, который действовал до конца следующего сезона. Теперь Николай находится в статусе неограниченно свободного агента. В своё время 26-летний игрок неожиданно прорвался в основу «акул», но после череды травм оказался не нужен даже аутсайдеру лиги. Права на Кныжова в КХЛ принадлежат СКА, из системы которого он в своё время и уехал в Америку, но весьма вероятно, что Николай будет до последнего искать варианты трудоустройства за океаном.

Александр Барабанов

Во время дедлайна обменов Александр был в одном шаге от ухода из «Сан-Хосе», однако был вынужден провести концовку сезона в составе «акул», с которыми не стал продлевать соглашение. Кажется, Барабанов спокойно мог бы найти себе работу в НХЛ, но в последнее время всё громче становятся слухи о его возвращении на родину. А несколько дней назад Александр стал клиентом агентства WInners, занимающегося трудоустройством игроков в КХЛ. Обратный переезд неминуем?

Егор Замула

В прошедшем сезоне Егор окончательно зарекомендовал себя в качестве игрока основной обоймы «Филадельфии», набрав 21 очко в 66 матчах. Если не произойдёт ничего экстраординарного, Замула останется в Пенсильвании с повышением заработной платы — «лётчики» сделали 24-летнему защитнику квалификационное предложение.

Егор Замула (слева) Фото: Derik Hamilton/AP/ТАСС

Кирилл Марченко

Нападающий «Коламбуса», чей контракт новичка подошёл к концу, не смог полюбовно договориться с клубом о продлении отношений и стал одним из 14 игроков, обратившихся в арбитраж для разрешения споров. Нет сомнений в том, что 23-летний форвард, закончивший сезон в качестве лучшего снайпера и третьего бомбардира «мундиров», получит новый договор. Вопрос лишь в его длительности и сумме заработка — а здесь Кирилл вполне может претендовать на $ 4-4,5 млн.