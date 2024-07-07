$ 138 млн на десятерых и без россиян. Топ самых дорогих хоккеистов НХЛ следующего сезона

НХЛ – лучшая хоккейная лига мира с лучшими хоккейными зарплатами. А кто получает в Америке больше всех? Приводим топ-10 самых высокооплачиваемых игроков следующего сезона. Важное уточнение: учитываем именно зарплату хоккеистов в чемпионате-2024/2025, а не среднегодовую выплату (кэпхит) по их контрактам. Статистику приводим за прошедший сезон, причём за регулярку, так как заработная плата рассчитывается именно за эту часть турнира.

10. Алекс Пьетранджело, защитник, 34 года («Вегас»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 12,5 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 64 игры, 33 (4+29) очка, «-5»

Самый возрастной хоккеист в десятке главных богачей современной НХЛ. Восьмилетний контракт с «Вегасом» экс-капитан чемпионского «Сент-Луиса» подписал в 2020-м, а сейчас добрался до самой «жирной» зарплаты по этому соглашению. В Неваде Пьетранджело уже выиграл свой второй Кубок Стэнли, а его роль опытного бойца и лидера раздевалки невероятно важна для «рыцарей». Контракт закончится через три года, когда Алексу будет уже 37 лет. Вполне возможно, к тому времени $ 8,8 млн кэпхита Пьетранджело под потолком зарплат станут для «Вегаса» обузой, но это будет уже совсем другая история.

9. Сет Джонс, защитник, 29 лет («Чикаго»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 12,5 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 67 игр, 31 (8+23) очко, «-15»

Один из самых странных и, пожалуй, худших контрактов в нынешней НХЛ. Джонс в своё время был высоко выбран «Нэшвиллом» на драфте-2013 и считался в перспективе топовым атакующим защитником, но вот уже прошло больше 10 лет, а нового Бобби Орра мы и близко не видим. Американец не раскрылся в «Нэшвилле», перешёл в «Коламбус», где дела пошли лучше, но всё равно рекордом Джонса по результативности стали лишь 57 очков в сезоне-2017/2018.

Сет Джонс Фото: Noah K. Murray/AP/ТАСС

Тем не менее всё это не помешало «Чикаго» в 2021 году выкатить Сету мощный восьмилетний контракт с кэпхитом $ 9,5 млн, и сейчас у Джонса как раз идут самые высокооплачиваемые сезоны. Выхлоп же от защитника если не нулевой, то явно несоразмерный зарплате: чуть больше 30 очков за регулярку, большие минуса в полезности и неспособность помочь «Чикаго» подняться со дна. Контракт Джонса с «чёрными ястребам» рассчитан аж до 2030 года, так что если ничего не изменится, то этот договор точно войдёт в топ самых провальных в истории лиги.

8. Даги Хэмилтон, защитник, 31 год («Нью-Джерси»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 12,6 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 20 игр, 16 (5+11) очков, «-8»

Продолжаем разговор о защитниках, и на очереди «дьявол» Даги Хэмилтон. В 2021-м канадец подписал семилетний контракт с «Нью-Джерси», а прошедший и следующий сезоны являются самыми прибыльными для Хэмилтона по соглашению.

Оценить соотношение цена-качество договора пока проблематично. Первый год в «Нью-Джерси» у Даги вышел блёклым (30 очков), зато в следующем сезоне защитник установил личный рекорд результативности в НХЛ (74 балла). Можно было ждать продолжения прогресса, но в прошедшем чемпионате Хэмилтон сыграл только 20 матчей из-за разрыва грудной мышцы и последовавшей операции. Теперь вопрос в том, каким будет канадец после восстановления и сможет ли он соответствовать в «Дэвилз» той роли, какую ему предполагали в клубе три года назад.

7. Расмус Далин, защитник, 24 года («Баффало»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 13 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 81 игра, 59 (20+39) очков, «-3»

Ещё один защитник и самый молодой хоккеист в нашем топе. Далин, если вы не забыли, был выбран «Баффало» под первым номером на драфте-2018 (обошёл Андрея Свечникова, ушедшего вторым в «Каролину»), и с тех пор швед небыстро, но поступательно развивается в составе «Сэйбрз», что довольно непросто, учитывая унылый ореол вокруг «клинков».

После трёх лет по контракту новичка Расмус заключил трёхлетнее соглашение-мостик, во время действия которого убедительно доказал менеджменту «Баффало», что всё же достоин больших денег в будущем. После 73-очкового сезона-2022/2023 Далин подписал восьмилетний контракт на $ 88 млн, действие которого как раз начнётся этой осенью. Первый же год по новому договору – самый прибыльный для Далина, от которого теперь будут ждать настоящих чудес результативности – даром, что защитник – и долгожданного вывода «клинков» в плей-офф.

6. Давид Пастрняк, нападающий, 28 лет («Бостон»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 13 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 82 игры, 110 (47+63) очков, «+21»

Лидер «Бостона» и один из лучших снайперов современности в большом представлении не нуждается. Заслуженный контракт на восемь лет и $ 90 млн чех получил от «Брюинз» весной 2023-го, а затем провёл второй подряд сезон со 110+ очков.

Давид Пастрняк Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

В следующем году у Пасты вновь будет максимальная зарплата по соглашению, и вновь стоит ожидать, что Давид будет тащить «Бостон» и сражаться с Мэттьюсом за «Морис Ришар».

5. Джейк Гюнцель, нападающий, 29 лет («Тампа»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 13,3 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка, «Питтсбург»/«Каролина»): 67 игр, 77 (30+47) очков, «+25»

Американский снайпер заключил контракт с «Тампой» с неделю назад и сразу ворвался в топ-5 самых дорогих игроков НХЛ. Такое финансовое признание от «молний» Гюнцель заслужил стабильно высокой результативностью в «Питтсбурге» (и немного в «Каролине»), и теперь «молнии» дадут Джейку то, что не смогли дать в Пенсильвании. Пока «пингвины» продолжают верить в ветеранов Малкина, Кросби и Летанга (их контракты мешают по достоинству оценить лидеров нового поколения), «Тампа» рассталась со своей живой легендой Стэмкосом и многое поставила на Гюнцеля. Кстати, первый же год по договору – самый большой по зарплате для Джейка, в последующие годы он не будет дотягивать чистыми деньгами даже до $ 10 млн.

4. Вильям Нюландер, нападающий, 28 лет («Торонто»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 13,5 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 82 игры, 98 (40+58) очков, «+1»

Давно известно, что «Торонто» — самый щедрый клуб НХЛ. В последние годы «листья» словно существуют не для достижения какого-то командного результата, а для непременного сохранения всех своих суперзвёзд, что возможно только путём их чрезмерного обогащения.

Марнер, Мэттьюс, Таварес съедали под $ 30 млн под потолком на троих (и будут съедать ещё как минимум один сезон), а теперь к ним присоединился и Нюландер. Швед натерпелся и настрадался в прошлые годы, довольствуясь скромнейшим контрактом с кэпхитом $ 6,9 млн, но в январе 2024-го всё же был одарён руководством «листьев» восьмилетним контрактом на $ 92 млн, из которых $ 27 млн он получит в первые два года действия договора. Теперь больше Вильяма в команде получает только Мэттьюс.

Впрочем, результативность Нюландера улучшается, что хоть как-то оправдывает расходы «Торонто» — деньги же в НХЛ платят за регулярку. В прошлом сезоне швед почти пробил отметку в 100 очков, стал вторым бомбардиром и снайпером «листьев» (опять же после Мэттьюса).

3. Элиас Петтерссон, нападающий, 25 лет («Ванкувер»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 14,5 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 82 игры, 89 (34+55) очков, «+20»

Тройку богачей НХЛ открывает ещё один швед – лидер «Ванкувера» Элиас Петтерссон. В прошлые годы он тащил «косаток» на весьма скромных контрактах, но в марте 2024-го получил по заслугам — $ 92,8 млн за восемь лет с самой высокой зарплатой в первый год договора.

В прошедшем сезоне Петтерссону не удалось второй раз подряд выбить 100+ очков за регулярку, но его роль в настоящем и будущем «Ванкувера» не обсуждается. Элиас ещё молод, ещё будет прогрессировать, так что позиция главной звезды и надежды франшизы закрыта «Кэнакс» на годы вперёд.

2. Натан Маккиннон, нападающий, 28 лет («Колорадо»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 16,5 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 82 игры, 140 (51+89) очков, «+35»

«Сначала деньги, потом стулья», — так, видимо, решил Маккиннон и, получив в сентябре 2022-го гигантский контракт на восемь лет и $ 100,8 млн, включил режим зверя. Сначала выбил 111 очков, а затем и вовсе нереальные 140 баллов, которые принесли ему «Харт Трофи» (но не «Арт Росс», спасибо Кучерову).

Если серьёзно, то один из лучших хоккеистов современности проделал большой путь к такому заслуженному признанию. Маккиннон тащил «Колорадо» в бедовые для команды годы, приводил её к Кубку Стэнли, а в последние сезоны Натан, такое ощущение, пашет, забивает и ассистирует не только за себя, но и за капитана «лавин» Габриэля Ландескога, уже два года находящегося в лазарете.

В финансовом плане у Маккиннона сейчас – самое золотое время. Ещё два года он будет получать максимальные деньги по своему контракту, после чего зарплата значительно упадёт.

1. Остон Мэттьюс, нападающий, 26 лет («Торонто»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 16,7 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 (регулярка): 81 игра, 107 (69+38) очков, «+31»

Хоккей – это прежде всего голы, так что есть какая-то справедливость в том, что наибольшую зарплату в НХЛ сейчас получает главный снайпер эпохи. В августе 2023-го Мэттьюс подписал рекордный для лиги по кэпхиту и зарплате за один сезон контракт, а потом провёл выдающуюся регулярку, заколотив 69 голов в 81 матче и обрушив рекорд Овечкина.

При этом действие этого самого контракта начнётся только этой осенью. Что же сделает Мэттьюс с вратарями соперников за $ 16,7 млн в год?