Об исчезновении из отеля, о нетрезвой девушке в своём номере, о реакции «Колорадо» на скандал.

«Это всё на психику очень давит». Ничушкин рассказал всё о скандальном инциденте в Сиэтле

Прошло больше года с загадочного инцидента в Сиэтле в ходе плей-офф НХЛ — инцидента, после которого Валерий Ничушкин долгое время не выходил на публику, испугав большое количество болельщиков. А в «Колорадо» приняли решение ничего конкретного не рассказывать по той ситуации.

Главное — Вэл пропал на некоторое время, а «Эвеланш» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

Загадок было полно. Что случилось с Валерием? Что за девушку нашли в его номере в отеле? Что будет дальше?

На последний вопрос мы получили ответ в ходе сезона-2023/2024. Остальные оставались.

И вот Ничушкин наконец раскрыл подробности того инцидента. В интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант» хоккеист рассказал, что с ним случилось, прокомментировал действия «Колорадо» и ситуацию с девушкой, находившейся в его номере в нетрезвом состоянии.

Что же поведал Валерий?

Валерий Ничушкин Фото: LM Otero/AP/ТАСС

Сначала Ничушкин рассказал, что произошло в том самом отеле в Сиэтле. Видимо, из-за травмы он сидел на обезболивающих.

«Ситуация с Сиэтлом. Очень тяжёлый сезон был, прям максимально тяжёлый сезон. Мы после Кубка, у нас много травм было. Я пропустил два месяца, когда мне бурсит (воспаление суставной сумки. — Прим. «Чемпионата») вырезали. Потом, когда вернулся из Финляндии, у нас очень сжатый график был. Можно посмотреть прошлый февраль. Рекорд по back-to-back'ам (матчи подряд, без дней на отдых. — Прим. «Чемпионата»), мне кажется, поставили. У нас там три подряд back-to-back'а было точно, и ещё несколько back-to-back'ов. Март — то же самое.

Плюс у меня ещё была травма плеча, которая меня беспокоила. У меня ещё и так проблемы со сном, которые потом в будущем усугубились. У меня всегда были проблемы со сном, но плечо ещё больше не давало спать, ныло. Делали МРТ. Насчёт операции — непонятно было, поможет, не поможет. Поэтому в итоге выбрали играть так. Укол выбрали. Один укол мне сделали. Он помогал, помогал, помогал.

И вот как раз, когда мы в Сиэтл приехали, мы решили, что я не буду играть матч и полечу делать укол. И так получилось, что у меня друзья были в городе. Я знал, что пропущу этот раунд, точно не буду играть, потому что после укола тебе какое-то время нужен покой, иначе он не подействует никак. Но, естественно, когда ты спишь мало, когда у тебя постоянные боли, это всё на психику очень давит. Я где-то эмоционально уже не выдерживал просто, мне уже хотелось, чтобы всё как можно скорее закончилось.

Ну и в итоге, конечно, не самое хорошее решение принял. Мы там с друзьями посидели...» — сказал Вэл.

Ничушкин прямо сказал, что найденная девушка никак с ним не связана: «Получилось так, что утром у меня был самолёт, я уже улетел из города [из Сиэтла]. И вот эта ситуация с девушкой — она на самом деле ко мне отношения никакого не имеет».

Кроме того, Валерий раскрыл, какой была реакция «Колорадо» на весь этот инцидент.

«Очень жаль, что команда не вышла в следующий раунд, потому что я бы играл спокойно. Все бы поняли, что всё в порядке. В итоге всё это раздули. И, опять же, из-за своего эмоционального состояния я решил абстрагироваться. Клуб тоже мне сказал: «Не обращай на это внимания, давай не будем ничего говорить, только лишний раз это в новостях будет». Наверное, неправильное решение. Нужно было сразу всё рассказать, всё поставить на место. Тогда люди бы не гадали. Мне бы даже легче было. Сейчас, слава богу, есть возможность всё рассказать, когда всё как раз таки улеглось, успокоилось», — заключил Валерий.

Что ж, как оказалось, всё было не так страшно, как изначально предполагалось. Тем удивительнее, что стороны хранили молчание больше года! Молчание о таких важных ситуациях, конечно, редко приводит к хорошим результатам.

В любом случае эта история показывает, как важно заботиться о своём психологическом и физическом состоянии. Ничушкин не смог справиться — и это повлекло за собой такие серьёзные последствия в виде болей, в виде нестабильного эмоционального состояния, проблем со сном.

Сейчас хочется надеяться лишь на то, что Программа помощи НХЛ на самом деле поможет Валерию справиться со всеми проблемами, о которых мы можем ещё не знать.

И ждём продолжения прогресса Вэла на хоккейной площадке в новом сезоне!