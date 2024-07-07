«Виннипег» ждёт лидера «Динамо», новый контракт россиянина в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 7 июля 2024 года.

«Чикаго» объявил о подписании контракта со вторым номером драфта Артёмом Левшуновым

«Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании контракта с белорусским защитником Артёмом Левшуновым.

Сообщается, что стороны договорились о трёхлетнем контракте начального уровня, который будет действовать до сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 975 тыс.

Напомним, Левшунов выбран «ястребами» на драфте НХЛ — 2024 под общим вторым номером. Он установил рекорд для белорусских игроков на драфте НХЛ. Ранее самый высокий номер выбора среди хоккеистов из Беларуси получал защитник Руслан Салей, выбранный «Анахаймом» под девятым номером в 1996 году.

За 38 матчей в NCAA Левшунов записал в свой актив девять шайб и 26 результативных передач, закончив сезон с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

«Сан-Хосе» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ Маклином Селебрини

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир объявил, что клуб подписал стандартный контракт новичка с центровым Маклином Селебрини, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2024 года.

«Маклин не только особенный игрок на льду, но и уравновешенный, уверенный в себе и умный молодой человек за его пределами. Его сочетание навыков и хоккейного чутья встречается редко, и мы абсолютно уверены, что он готов перейти в статус постоянного игрока НХЛ. Маклин официально присоединится к команде на сезон-2024/2025», — говорится в заявлении клуба.

17-летний Селебрини стал самым молодым игроком в прошедшем сезоне NCAA, занял третье место в списке бомбардиров с 64 (32+32) очками в 38 играх и получил премию Хоби Бейкера как лучший игрок мужского колледжа. Селебрини выступал в составе студенческой команды университета Бостона.

«Неправильное решение». Ничушкин рассказал о реакции «Колорадо» на скандал в Сиэтле

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал, как в «Эвеланш» отреагировали на скандальный инцидент в Сиэтле. По итогам инцидента появилось видеозапись, на которой пьяная женщина рассказывает подробности конфликта с россиянином в номере отеля.

«Очень жаль, что команда не вышла в следующий раунд, потому что я бы играл спокойно. Все бы поняли, что всё в порядке. В итоге всё это раздули. И, опять же, из-за своего эмоционального состояния я решил абстрагироваться. Клуб тоже мне сказал: «Не обращай на это внимания, давай не будем ничего говорить, только лишний раз это в новостях будет». Наверное, неправильное решение. Нужно было сразу всё рассказать, всё поставить на место. Тогда люди бы не гадали. Мне бы даже легче было. Сейчас, слава богу, есть возможность всё рассказать, когда всё как раз таки улеглось, успокоилось», — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Егор Замула продлил контракт с «Филадельфией» на два года

Российский защитник НХЛ Егор Замула подписал новый контракт с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте организации. Соглашение рассчитано на два сезона с кэпхитом $ 1,7 млн.

24-летний россиянин провёл в прошедшем сезоне 66 встреч в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и отдал 16 голевых передач, набрав в общей сложности 21 балл за результативность и заработав показатель полезности «+3». Всего на счету Замулы 92 матча за карьеру в НХЛ, в которых он забил пять голов и сделал 20 результативных передач, набрав в сумме 25 очков.

Напомним, «Филадельфия» завершила сезон после регулярного чемпионата, так как не смогла пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции с 87 очками.

В «Питтсбурге» заявили, что заинтересованы в подписании вратаря Сергея Мурашова

Помощник генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Джейсон Спецца рассказал, что клуб заинтересован в российском вратаре системы «Локомотива» Сергее Мурашове.

«Это ещё не решено. С российскими игроками всё немного сложнее, когда речь идёт об определении их права на участие в турнире и того, на каком этапе они находятся [в своём развитии]. Но Сергей — парень, которого мы хотели бы видеть у себя [в Северной Америке], если всё получится», — приводит слова Спеццы Pittsburgh Hockey Now.

20-летний Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне он провёл в КХЛ шесть матчей, в которых одержал три победы, одна из них — «сухая». Также в составе молодёжной команды железнодорожников Мурашов стал финалистом Кубка Харламова — 2024.

В июле этого года голкипер принял участие в лагере развития «Пингвинз».

Макинтайр: «Виннипег» ведёт переговоры с нападающим московского «Динамо» Рашевским

Журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр заявил, что «Виннипег Джетс» активно проявляет интерес к нападающему московского «Динамо» Дмитрию Рашевскому.

«Поскольку несколько российских игроков покинули КХЛ, несмотря на контракты, я только что спросил генерального директора «Джетс» Кевина Чевелдэйоффа, можно ли что-нибудь придумать с Дмитрием Рашевским. Он сказал, что они «надеются» и ведут постоянные переговоры», — написал Макинтайр в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

23-летний Рашевский был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ — 2021 в пятом раунде под общим 146-м номером. В прошедшем сезоне КХЛ форвард принял участие в 77 матчах, забросил 29 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав 50 очков в сумме.

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Перрон высказался о предстоящей игре с Зубом за «Оттаву» после удара россиянина в голову

Нападающий Дэвид Перрон высказался о предстоящей игре с защитником Артёмом Зубом за «Оттаву» после удара россиянина в голову в прошлом сезоне-2023/2024. В декабре 2023 года при игре за «Детройт» Перрон ударил Зуба в голову, за что получил шестиматчевую дисквалификацию за попытку нанести травму.

«Это не самая комфортная ситуация. Но у нас, хоккеистов, есть какой-то сумасшедший способ быстро оставить все обиды позади, и я уверен, что в конечном итоге мы очень хорошо сработаемся. Мне будет приятно сражаться на одной стороне с ним.

Может быть, устрою командный ужин или что-то в этом роде, или, может быть, куплю ему хорошую бутылку вина, если он этим увлекается. Просто постараюсь быть хорошим товарищем по команде и показать, что этот инцидент на самом деле не показывает то, кем я являюсь в целом, и это была всего лишь игра», — цитирует Перрона пресс-служба клуба.