11 самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. Лидер рейтинга вас точно удивит

Мы уже рассказали о самых высокооплачиваемых хоккеистах следующего сезона НХЛ, и в топ-10 этого списка не оказалось ни одного россиянина.

Более того, не найти наших ребят и в топ-20. Вероятно, эту ситуацию в обозримом будущем исправит Игорь Шестёркин, находящийся на пороге рекордного контракта с «Рейнджерс». Но в любом случае этот договор вступит в силу только с сезона-2025/2026. Пока же приводим финансовый рейтинг российских хоккеистов на ближайший год. Интересно, что в десятке лучших нет Сергея Бобровского, только что выигравшего Кубок Стэнли с «Флоридой»: по кэпхиту его контракт на 17-м месте во всей НХЛ ($ 10 млн), но зарплата голкипера в следующем сезоне составит лишь $ 6,5 млн.

Евгений Кузнецов, нападающий, 32 года («Каролина»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 8 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 («Вашингтон»/«Каролина»): 63 игры, 24 (8+16) очка, «-11»

Евгений Кузнецов Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

В далёком июле 2017-го Евгений Кузнецов заключил шикарный восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 62,4 млн. В первый же год челябинец выиграл Кубок Стэнли, показав фантастическую результативность в плей-офф, однако оказалось, что это был пик карьеры Кузнецова. Дальше он только деградировал, не резко, но ощутимо, а в последнее время в составе «столичных» и вовсе как будто потерял вкус к игре, да ещё и попал в программу помощи, а затем и на драфт отказов.

Обмен в «Каролину» вроде бы встряхнул Евгения, он провёл неплохой плей-офф за «ураганов», хотя понятно, что сейчас Кузнецов не игрок на $ 8 млн – именно столько он получит в последний год действия контракта. Впрочем, «Каролина» и не будет их выплачивать полностью, ведь при обмене «Вашингтон» сохранил 50% зарплаты хоккеиста.

Валерий Ничушкин, нападающий, 29 лет («Колорадо»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 8 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 54 игры, 53 (28+25) очка, «+5»

Ещё один крайне проблемный россиянин в НХЛ тоже в топе по зарплате. Хотя понятно, что, когда «Колорадо» два года назад подписывал с Ничушкиным могучий восьмилетний контракт на $ 49 млн, был совсем другой коленкор: Валерий только что помог «лавинам» выиграть Кубок Стэнли, показывая лучшую результативность в карьере.

Началось уже после. Два раза подряд Ничушкин подвёл «Колорадо», досрочно заканчивая плей-офф из-за личных проблем, стал завсегдатаем Программы помощи хоккеистам НХЛ, и теперь не до конца ясно, что будет с ним дальше, хотя пока россиянин и остаётся игроком «Эвеланш».

Впереди, кстати, у Ничушкина должен быть самый прибыльный год по контракту. И для «Колорадо», конечно, риск платить $ 8 млн в год хоккеисту, на которого нельзя положиться.

Илья Сорокин, вратарь, 28 лет («Айлендерс»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 8,25 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 56 игр, 25 побед, КН 3,01 и 90,9% ОБ

Илья Сорокин Фото: Joe Maiorana/AP/ТАСС

Год назад Илья Сорокин заключил с «Айлендерс» мощный восьмилетний контракт на $ 66 млн, действие которого начнётся в следующем сезоне. Тогда экс-вратарь ЦСКА показывал отличный прогресс и казался надёжным тылом «островитян» на годы вперёд. Пожалуй, так кажется и сейчас, хотя прошлый сезон Сорокин отыграл слабее, а плей-офф откровенно провалил. Сейчас Илье нужна психологическая перезагрузка, чтобы со следующего года соответствовать своей цене и не подводить команду.

Иван Проворов, защитник, 27 лет («Коламбус»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 8,63 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 82 игры, 32 (5+27) очка, «-11»

У Ивана Проворова остаётся ещё год по контракту, заключённому пять лет назад с «Филадельфией». «Лётчики» тогда наверняка предполагали, что к последним годам соглашения, по которым россиянину предусмотрена наибольшая зарплата, защитник превратится в безусловного лидера франшизы с внушительной статистикой. Однако пути «Флайерз» и Проворова разошлись год назад, когда Иван в результате трёхстороннего обмена оказался в «Коламбусе». Результативностью в «Блю Джекетс» он не блещет, да и в целом игра в одном из самых депрессивных клубов НХЛ не способствует развитию. А ведь предстоящий сезон для Проворова – контрактный.

Андрей Свечников, нападающий, 24 года («Каролина»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 9 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 59 игр, 52 (19+33) очка, «+13»

Зарплата Свечникова-младшего идёт по возрастающей по восьмилетнему контракту, заключённому в 2021 году. Тогда «Каролина» дала отличный договор своему топ-проспекту в надежде на то, что россиянин станет лидером и лицом команды. Но раскрываться Свечников не спешит, да ещё и травмы подкашивают. У Андрея до сих пор нет ни одного сезона даже с 70+ очками, он регулярно уходит в тень на долгое время, однако ему всего 24 года, и долгожданный прорыв может наступить в любой момент. Очевидно, что в «Каролине» будут ждать и верить.

Никита Кучеров, нападающий, 31 год («Тампа»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 9 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 81 игра, 144 (44+100) очка, «+8»

Никита Кучеров Фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Пожалуй, Кучеров всю карьеру в НХЛ играет не за те деньги, которые заслуживает. Отдача для Никиты, чьи умеренные аппетиты позволили руководству «Тампы» создать «золотую» команду, – два Кубка Стэнли, но даже и сейчас, когда «Тампа» выпала из числа претендентов на чемпионство, россиянин тащит «молний». Да так, что бьёт великие рекорды и показывает сумасшедшие цифры в плане статистики.

В следующем сезоне Кучеров заработает $ 9 млн, затем его зарплата и дальше пойдёт на спад, а к концу контракта Никите будет уже 34 года, и шансы подписать новый «жирный» договор будут невелики.

Кирилл Капризов, нападающий, 27 лет («Миннесота»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 10 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 75 игр, 96 (46+50) очков, «+11»

Капризов продолжает оставаться светлым лучиком в довольно тёмном царстве «Миннесоты», получая за это достойные деньги. Через два года контракт с «Уайлд» закончится, и 29-летний Кирилл сможет подписать главный договор в своей жизни. И вряд ли с «дикарями».

Андрей Василевский, вратарь, 29 лет («Тампа»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 10 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 52 игры, 30 побед, КН 2,90 и 90% ОБ

Василевский находится в середине действия восьмилетнего контракта, заключённого летом 2019 года. С тех пор Андрей дважды привёл «Тампу» к Кубку Стэнли, выиграл «Везину» и «Конн Смайт» — карьера уже удалась. При этом Василевскому только в июле исполняется 30 лет, и он продолжает держать марку одного из лучших голкиперов НХЛ.

Артемий Панарин, нападающий, 32 года («Рейнджерс»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 10 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 82 игры, 120 (49+71) очков, «+18»

Артемий Панарин Фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Пять лет назад Артемий Панарин подписал большой контракт с «Рейнджерс». В первый год он получал по нему $ 14 млн, сейчас сумма скромнее, но всё равно Хлебушек удерживается в топе по зарплатам россиян. Кубок Стэнли на Бродвей главная звезда «Рейнджерс» пока не привёз, зато прошлый сезон оказался прорывным для Панарина в плане личной статистики в регулярке. Соглашение действует ещё два сезона, и эти два года должны оказаться для Артемия праймовыми во всех смыслах.

Александр Овечкин, нападающий, 38 лет («Вашингтон»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 11 млн

Статистика в сезоне-2023/2024: 79 игр, 65 (31+34) очков, «-22»

К началу следующего сезона Овечкину будет 39, но он продолжает получать солидные, совсем не ветеранские деньги. Однако разве это удивительно? Ведь это Овечкин. Три года назад Александр подписал всего второй в карьере контракт в НХЛ, и за это время он сделал главное, чего от него ждали – приблизился к рекорду Гретцки на такое расстояние, которое более чем реально покрыть за два сезона, оставшиеся по договору. Для достижения других целей «Вашингтону» нужны другие ресурсы, кроме Овечкина, и в это межсезонье «столичные», кажется, двигаются в правильном направлении.

Михаил Сергачёв, защитник, 26 лет («Юта»)

Зарплата в сезоне-2024/2025: $ 11,05 млн

Статистика в сезоне-2023/2024 («Тампа»): 34 игры, 19 (2+17) очков, «-16»

А вот и неожиданный лидер нашего топа. Да, именно Михаил Сергачёв в следующем сезоне будет самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в НХЛ. Мощный восьмилетний контракт Сергачёв получил два года назад в «Тампе», и тогда, конечно, никто не думал, что союз Михаила и «молний» закончится так быстро.

При этом и прошлый сезон – первый по новому соглашению – у Сергачёва получился сильно скомканным из-за тяжёлой травмы, ну а сейчас двукратному обладателю Кубка Стэнли и вовсе придётся начать всё сначала в новой команде лиги.

$ 11,05 млн в год Михаил будет зарабатывать ещё два сезона, затем зарплата пойдёт на убыль, но кэпхит $ 8,5 млн останется под потолком у «Юты» до 2031 года. Так что у Сергачёва нет иного выхода, кроме как стать лидером команды на старте её истории в НХЛ.