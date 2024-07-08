«На Ови оказывалось большое давление». Одобряет ли Овечкин перестройку «Вашингтона»?

Пока что «столичные» разрывают межсезонье громкими сделками. Поможет ли это в погоне за Гретцки?

«Вашингтон» агрессивно начал межсезонье. Клуб уже подписал семерых (!) новичков, половина из них — по-настоящему топовые хоккеисты. И расстался с четырьмя игроками основы.

Однако, как это всегда и бывает, внимание привлекает не только сама перестройка «столичных». Во время таких изменений неизменно возникает главный вопрос: а как на это реагирует капитан команды?

И вот в разгар перестройки «Вашингтона» в текущее межсезонье мы узнали ответ. Генеральный менеджер «Кэпс» Брайан Маклеллан получил одобрение Алекса Овечкина — причём достаточно забавным образом.

«Овечкин отправил своему генеральному менеджеру смайлик с большим пальцем вверх после приобретения нового центрального нападающего для первого звена Пьер-Люка Дюбуа», — написал журналист AP News Стивен Уайно.

Маклеллан на этом не остановился. Благодаря ещё двум обменам он заполучил нового вратаря Логана Томпсона и защитника Джейкоба Чикрана. Он также подписал контракты с тремя свободными агентами: с крупным игроком обороны Мэттом Роем и нападающими Брэндоном Дюхаймом и Тейлором Рэддишем. Фактически фронт-офис «Вашингтона» уже обновил состав примерно на четверть.

«Вот вам и попытка помочь Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в НХЛ. Спустя шесть лет после победы в Кубке Стэнли в первый и единственный раз в истории франшизы «Кэпиталз» пошли ва-банк, чтобы сохранить окно для участия в плей-офф открытым на следующий сезон и далее», — отреагировал Уайно.

Покинули состав «Кэпс» обладатель Кубка Стэнли — 2022 Дарси Кемпер, проваливший свой период игры в столичной команде, старожил клуба Ник Дженсен, многообещающий 26-летний нападающий Бек Маленстин и очень понравившийся сыну Овечкина Сергею Николя Обе-Кюбель.

«Они проделали огромную работу по перестройке, можно сказать, на лету, — сказал Чикран, приехавший из «Оттавы». — Они вели себя очень агрессивно, и это приятно видеть».

Джейкоб Чикран Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС

Для такой перестройки есть очевидная причина.

В минувшем сезоне «Вашингтон» ворвался в плей-офф в последнем матче, забрав второе и последнее место в зоне уайлд-кард на Востоке. Овечкин, забивший восемь голов в своих первых 43 матчах, пришёл в себя, забросив 23 шайбы в оставшихся 36 встречах, пока вратарь Чарли Линдгрен кучу раз удерживал команду в игре. Потратив практически всю свою энергию только на то, чтобы заползти в плей-офф, «Кэпиталз» в первом раунде всухую проиграли серию «Рейнджерс», завоевавшим Президентский кубок.

«Мы поняли, в каком положении находились в прошлом году. Мы знали, что нам нужно становиться лучше. Нам нужно было прибавлять. И ради Ови тоже. Я имею в виду, что в прошлом году на Овечкина оказывалось большое давление, потому что нам не хватало глубины в нападении, так что, надеюсь, команда, ставшая лучше во всех планах, окажет ему больше поддержки в этом году», — заявил Маклеллан.

Овечкина отделяет от Гретцки всего 42 гола, и у него осталось два года по контракту. В сентябре ему исполнится 39 лет. Никто в истории лиги до сих пор не забивал с такой производительностью в этом возрасте.

«Я буду очень ценить время, проведённое с ним, и сделаю всё возможное, чтобы помочь ему добиться успеха, — сказал Чикран. — Ови — лучший голеадор всех времён, поэтому возможность сыграть с Алексом будет особенным событием».

Защитник-новичок — одно из важнейших приобретений «Кэпиталз» в нынешнее межсезонье. Чикран стал лучшим бомбардиром среди игроков на своей позиции в проблемной «Оттаве». Джейкоб набрал 41 (14+27) очко в 82 встречах. Единственный минус — в показателе полезности. «-30» выглядят страшно, но сложно сказать, что товарищи сильно помогали Чикрану.

«Результативность, очевидно, является важной частью моей игры. Когда я рос, то играл на позиции форварда, так что у меня всегда были атакующие инстинкты, и это то, чем я наслаждаюсь. Буду рад привнести это в «Вашингтон» и играть с парнями, среди которых, как я уже говорил, есть, возможно, величайший снайпер всех времён и игроки, забившие в прошлом много голов. Я думаю, что «столичным» немного не хватило в минувшем сезоне. Но это то, что, на мой взгляд, не должно быть проблемой для команды. Очень надеюсь, что смогу привнести что-то и жду с нетерпением момента, когда смогу увидеть, что из этого получится. Надеюсь внести свой личный вклад и помочь команде в этом аспекте», — сказал Чикран.

Другому звёздному новичку «Вашингтона» Дюбуа ещё предстоит оправиться после неудачного года в «Лос-Анджелесе». К своим 26 годам талантливый хоккеист пережил уже третий обмен. Если у Пьер-Люка получится справиться со своими проблемами, то он поможет Овечкину тем элитным талантом игры в центре, который был у «Кэпиталз» в лице Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова.

Пьер-Люк Дюбуа Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

В любом случае приобретение игрока, набравшего 40 очков за сезон и при этом имеющего кэпхит $ 8,5 млн до 2031 года — это риск. И это не единственный риск, на который пришлось пойти «Вашинтону».

«Сейчас попытка удержать команду на уровне плей-офф — это совсем другая авантюра, чем та, на которую Маклеллан пошёл, взяв на себя управление более 10 лет назад, чтобы попытаться принести столице страны Кубок Стэнли», — пишет Уайно.

Ему же вторит и сам Маклеллан.

«Мы пытались рисковать: искали потенциал роста в игроках, пробовали найти хоккеистов, которые, по нашему мнению, могли бы создать среду, в которой они будут более успешными. Это была наша философия, мы не руководствовались мыслями типа «давайте просто бросим это дело и пойдём попытаемся выиграть драфт-лотерею». Это болезненный подход. Мы берём на себя много риска», — сказал генменеджер «столичных».

В то же время действия «Вашингтона» на драфте пока что вызывают некоторые вопросы. Пока первораундники-2023 уже вовсю играют в НХЛ, АХЛ или КХЛ, главный проспект «Вашингтона» Райан Леонард, выбранный под восьмым номером, готовится второй сезон провести в NCAA — студенческой хоккейной лиге. Даже Матвей Мичков, будучи задрафтованным прямо перед американцем и имея действующий контракт в России, сумел перебраться в НХЛ.

Леонард проведёт ещё год в Бостонском колледже. Он уже отклонил предложение «Вашингтона» о контракте. Почему проспект выбрал именно такой путь?

«Я опирался на мнение моего агента, семьи, но весомое значение имел мой брат (Джон Леонард, выбранный «Сан-Хосе Шаркс». — Прим. «Чемпионата»). В тот день, когда это случилось, я не ложился спать, наверное, до трёх или четырёх часов ночи, а на следующий день должен был идти на занятия. Я не знал, что мне делать. Мы разговаривали по телефону, выписывали плюсы и минусы. Я опирался в значительной степени на мнение брата.

Должен сказать, что принять это решение было сложнее, чем я ожидал. План заключался в том, чтобы провести два года в NCAA, а затем перейти в «Вашингтон». Но я не ожидал, что мне предложат контракт. Всё произошло быстро. Я не знал, был ли к такому полностью готов. Думал, что мы побеседуем с «Кэпиталс» по Zoom, чтобы взвесить ситуацию.

Я советовался со многими людьми. Колледж — лучшее время в жизни. Многие люди, которые сделали такой шаг, через 10 лет говорили, что сожалеют об этом.

После того как я заявил, что собираюсь остаться в NCAA, я встретил Кевина Хейза перед ЧМ-2024, и он сразу сказал мне: «Парень, если бы я был на твоём месте, то остался бы здесь [в NCAA] настолько, насколько это возможно», — сказал Леонард.

Райан Леонард Фото: Boston College Men’s Hockey

Уайно, однако, не видит в этом большой проблемы: «Победа в драфт-лотерее два десятилетия назад принесла «Вашингтону» Овечкина, этот же рецепт помог «Питтсбургу», «Чикаго», «Колорадо» и «Флориде» достичь хоккейной вершины. Но выбранный сейчас подход «столичных» более нетрадиционен и основан на обменах, подписаниях и драфте. И «Кэпиталз» почти наверняка доверились этому подходу, выбрав Райана Леонарда под восьмым номером в прошлом году.

Главный проспект организации может присоединиться к «Вашингтону» уже следующей весной», — пишет журналист.

Талантливейший хоккеист «столичных» признался, что следит за межсезоньем команды. И высоко его оценивает!

«Здесь царит культура победителей, и, очевидно, ты хочешь быть частью этого, — сказал Леонард. — Вы видели, что происходило на следующий день после открытия рынка свободных агентов. «Вашингтон» ищет первоклассных игроков, которые могут помочь выиграть Кубок Стэнли, и я здесь, чтобы в какой-то момент тоже попытаться сделать это».

Что ж, кажется, «Вашингтон» движется в правильном направлении. Овечкин одобряет сделки клуба, и это уже показатель. Капитан «столичных» не раз отмечал, что для него важно, чтобы команда оставалась конкурентоспособной. И, видимо, сейчас руководство «Кэпс» готово пойти на многое, дабы исполнить данное Ови обещание.

«Вашингтон» уже знатно пошумел на рынке. Но что-то подсказывает, что это только начало. Так что и в межсезонье стоит пристально последить за «Кэпиталз».