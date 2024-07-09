Где сыграют чемпионы и кто обойдётся без турниров? Всё о предсезонке КХЛ

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги не за горами — и хотя команды ещё не вышли из отпусков, до начала первых предсезонных турниров остаётся всего лишь чуть больше месяца. Где, когда и какие турниры пройдут этим летом? Расскажем прямо сейчас.

Кубок Президента Республики Казахстан

Программа предсезонных турниров в этом году откроется за рубежом — лёд «Барыс Арены» в Астане с 14 по 18 августа примет 13-й турнир имени Президента Казахстана. Помимо «Барыса», на этом турнире сыграют «Амур», «Лада», а также олимпийская сборная Казахстана, которая готовится к финальному раунду квалификации на Олимпийские игры.

Кубок Республики Башкортостан

Традиционный турнир в Уфе, который проводится с 1999 года, на этот раз впервые за 10 лет примет пять участников — вместе с «Салаватом Юлаевым» сыграют «Автомобилист» и «Металлург», приезжавшие в прошлом году, а также «Нефтехимик» и «Северсталь», не заглядывавшие на огонёк с 2020 и 2021 годов соответственно. Соревнование пройдёт с 15 по 18 августа.

Кубок Блинова

В юбилейный 30-й раз в Омске пройдёт турнир памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, который вернулся в программу предсезонки в прошлом году. На нём с 20 по 25 августа сыграют пять команд — «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». В первый день хозяева турнира откроют программу матчем с гостями из Челябинска, они же и закроют соревнование сибирским дерби.

Турнир имени Николая Пучкова

В Санкт-Петербурге с 22 по 29 августа в очередной раз состоится предсезонный турнир имени олимпийского чемпиона Николая Пучкова. В этот раз участвовать в нём будут шесть команд — в «Ледовом дворце» сыграют СКА, «Ак Барс», «Северсталь», «Сочи», «Куньлунь», а также олимпийская сборная России.

Мемориал Ромазана

С 27 по 30 августа в Магнитогорске пройдёт 33-й турнир, посвящённый памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Состав участников следующий: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», а также «Магнитка» — фарм-клуб «сталеваров», дебютирующий в ВХЛ в предстоящем сезоне. Её встреча с головным клубом станет завершающей, в то время как откроет соревнования её же матч с «Нефтехимиком».

Кубок Губернатора Челябинской области

В те же даты, что и мемориал Ромазана, пройдёт турнир в Челябинске, который в этом году также будет разбавлен командой ВХЛ — в компании с «Трактором», «Амуром» и «Ладой» будет ханты-мансийская «Югра».

Кубок мэра Москвы

Последним турниром лета по традиции станет Кубок мэра Москвы, который пройдёт с 29 августа по 1 сентября. По сравнению с прошлым годом в составе участников произошли две замены — вместо «Куньлуня» и «Амура» за трофей вместе с ЦСКА, «Динамо», «Спартаком» и «Витязем» поборются «Автомобилист» и «Торпедо».

Некоторые команды, помимо участия в турнирах, а также «Адмирал» и минское «Динамо», которые не появятся ни на одном из них, сыграют в отдельных товарищеских матчах. На сегодняшний день их список выглядит следующим образом:

2 августа

«Динамо» Минск — «Юнисон-Москва» (ВХЛ)

3 августа

«Динамо» Минск — «Юнисон-Москва» (ВХЛ)

9 августа

«Витязь» — «Адмирал»

10 августа

«Амур» — АКМ (ВХЛ)

12 августа

«Динамо» Минск — «Авангард»

«Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»

14 августа

«Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»

«Авангард» — «Адмирал»

15 августа

«Витязь» — «Металлург»

16 августа

«Витязь» — «Авангард»

«Торпедо» — АКМ (ВХЛ)

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва

19 августа

«Динамо» Минск — ЦСКА

«Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар»

20 августа

«Спартак» — «Торпедо»

21 августа

«Динамо» Москва — «Динамо» Санкт-Петербург (ВХЛ)

«Адмирал» — «Норильск» (ВХЛ)

23 августа

«Динамо» Минск — «Адмирал»

24 августа

«Торпедо» — «Норильск» (ВХЛ)

«Динамо» Москва — «Витязь»

25 августа

ЦСКА — «Спартак»

«Торпедо» — «Норильск» (ВХЛ)

27 августа

«Динамо» Минск — «Адмирал»

30 августа

«Северсталь» — «Локомотив»

1 сентября

«Динамо» Минск — «Адмирал».