«Пугающая мысль». Заслуживает ли Шестёркин рекордный для вратарей контракт в истории?

Голкипер «Рейнджерс» претендует на астрономическую сумму. Но может получить значительно меньше. Сколько? Всё уже подсчитано.

Через год подходит к концу контракт одного из лучших, если не лучшего, российских вратарей в НХЛ. Игорь Шестёркин наверняка продлит соглашение с «Рейнджерс» — это представляется очевидным ответом на важный вопрос.

Однако другой вопрос остаётся: сколько должны заплатить одному их лучших вратарей современности?

И вот тут уже появляются разные мнения и мысли. Вплоть до того, что Шестёркин, чей кэпхит сейчас составляет всего $ 5,667 млн, должен получить рекордный контракт в истории НХЛ для вратарей. И на самом деле это вполне возможно!

Пока что крупнейшая сделка принадлежит Кэри Прайсу. В 2017 году канадец заключил соглашение с «Монреалем» на восемь лет и $ 84 млн. Кэпхит составил $ 10,5 млн — это также рекорд.

Известный журналист The Athletic Дом Лущищин благодаря своей не менее известной математической модели спрогнозировал будущие результаты Шестёркина и объяснил, заслуживает ли Игорь рекордный вратарский контракт в истории. Предлагаем вам перевод материала нашего североамериканского коллеги.

Игорь Шестёркин Фото: AP/TASS

«Игорю Шестёркину заплатят. Вопрос лишь в том, сколько — и стоит ли выделять столько места под потолком зарплат вратарю.

После блестящей игры в плей-офф Шестёркин получил карт-бланш, с учётом его важности для «Рейнджерс», и это потенциально пугающая мысль, с учётом нестабильности позиции. Каким бы фантастическим ни был Игорь из года в год, прогнозировать перспективы голкиперов по-прежнему чрезвычайно сложно, что добавляет некоторый риск в любую долгосрочную сделку. Шестёркин имеет право подписать новый контракт с 1 июля, и первые новости указывают на потенциально рекордную сделку для вратарей.

По словам Молли Уокер из New York Post, «есть основания полагать, что сторона Шестёркина нацелена на контракт на $ 12 млн в год». Это соответствует примерно 13% от платёжной ведомости и соответствует предыдущим соглашениям Кэри Прайса (14%), Хенрика Лундквиста (13,2%) и Сергея Бобровского (12,3%).

Это нельзя назвать несправедливым запросом, учитывая резюме Шестёркина. У него за плечами «Везина Трофи», он стабильно входит в число лидеров лиги по количеству спасений от голов относительно ожидаемых, и даже в сезон спада входил в топ-10 стартовых вратарей. В плей-офф он был абсолютным монстром, укрепив свою репутацию голкипера для больших матчей. Шестёркин многого стоит.

Проблема в ожиданиях, связанных с такой высокой ценой. Сделка с кэпхитом $ 12 млн оставляет крайне мало места для ошибок, и риск только возрастает по мере того, как Шестёркин приближается к 30 годам.

В следующем сезоне прогнозируемый Рейтинг Защиты Шестёркина составит +15,3 за 58 матчей. По сути, это означает, что он должен спасти от 15,3 гола относительно ожидаемого при довольно большой нагрузке. Такой показатель уступает только Коннору Хеллебайку (+21,1) и предполагает, что это относительно безопасная ставка на то, что Игорь войдёт в десятку лучших вратарей в данном сезоне. Крупная сделка в мире вратарей, с учётом большого количества неопределённостей. И тем не менее ожидаемая зарплата по-прежнему составляет всего $ 9,5 млн.

Растущий потолок зарплат отчасти компенсирует это — ценность Шестёркина в последующие четыре года поднимется выше $ 10 млн — но недостаточно, чтобы достичь диапазона около $ 12 млн. Ожидается, что за сезон Игорь будет спасать более чем от 20 голов сверх ожидаемого, а это чрезвычайно сложно делать на постоянной основе. Требуется, чтобы на вратаря можно было точно рассчитывать, чтобы он мог войти в топ-3/топ-5 в конкретном сезоне.

Ещё сложнее вратарю в возрасте 30+ лет, а именно в этом возрасте будет реализована бо́льшая часть нового контракта Шестёркина. Игорь, возможно, является исключением из правил, когда дело касается вратарей, но из этого правила сложно сделать исключения.

На это лучше всего смотреть через призму предыдущего исключения из правил в составе «Рейнджерс» — Хенрика Лундквиста. В возрасте 25-31 года он спасал от 20+ голов сверх ожидаемого в каждом сезоне. Но после сего возраста он достиг подобного результата только один раз, в возрасте 33 лет — в одном из шести сезонов, проведённых вратарём в возрасте старше 32 лет. С 34 по 37 лет результаты Лундквиста упали в среднем до 3,3 спасения от шайб.

Хенрик Лундквист Фото: AP/TASS

Эта модель немного менее сурова в отношении траектории карьеры Шестёркина в конце карьеры, но ожидаемый спад в возрасте 30+ лет помешает ему оправдать крупную сделку на $ 12 млн. Текущий прогноз на восьмилетний контракт: $ 9 млн — сумма игрока уровня франшизы. Для сравнения: текущий прогноз Evolving Hockey составляет $ 9,9 млн.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 10,1 млн $ 10,4 млн $ 10,4 млн $ 10,1 млн $ 9,4 млн $ 8,4 млн $ 7,2 млн $ 6,2 млн

Таблица 1. Статистика при 58 сыгранных матчах и в среднем 15 спасениях от голов

Этот прогноз может измениться, если Шестёркин будет чаще играть.

Одна из причин, по которой прогнозируемая стоимость контракта Игоря оказывается ниже, заключается в том, что он не используется в качестве рабочей лошадки в традиционном смысле этого слова. Модель учитывает ожидаемую рабочую нагрузку: вратари, которые играют больше, и зарабатывают больше.

Это можно проследить, если посмотреть на три вратарских мегасделки, которые Шестёркин может использовать в качестве ориентира. Лундквист проводил в среднем 66 матчей за год в течение трёх сезонов, предшествовавших его последнему контракту. Прайс играл по 64 встречи (исключая год, который он потерял из-за травмы). Бобровский выходил в 63 матчах. Шестёркин, напротив, всего в 55 встречах, а его карьерный рекорд — 58.

Это хорошо, так как Шести остаётся свежим перед плей-офф, где «Рейнджерс» пожинают плоды в виде больших наград. Но отчасти оправданием рекордной сделки является возможность принять более тяжёлую рабочую нагрузку. Если увеличить объём работы Шестёркина до такого же уровня, как и у трёх парней выше, его средняя стоимость подскочит и окажется за пределами $ 10 млн, особенно если он продолжит получать более 50 матчей в старте даже после 30 лет.

Однако это всё ещё не $ 12 млн — такая сумма является слишком высокой планкой, чтобы её можно было преодолевать каждый сезон. Здесь присутствует риск, связанный с предоставлением любому вратарю, даже одному из лучших, рекордного контракта. Нестабильность позиции делает потенциальный договор ещё более рискованным.

При этом та же самая нестабильность также предлагает множество возможностей для роста в любой сезон. Сезон, когда Шестёркин получил «Везину», доказывает это: тогда он спас от 41 гола сверх ожидаемого — это знак того, что он превосходит ожидания так, как не может сделать большинство хоккеистов.

Результаты вратарей имеют тенденцию меняться стремительно, подобно йо-йо, поэтому, возможно, лучше ориентироваться на общее количество голов, от которых игрок спасёт за период действия сделки, а не смотреть на ситуацию из сезона в сезон. Относительно вратаря, который будет выходить в старте в среднем около 60 раз ежегодно в течение восьмилетнего контракта, мы говорим о 140 спасений от голов, что примерно на 50 больше, чем базовые ожидания от Шестёркина.

Сезон Спасения от голов Матчи 2019/2020 7 12 2020/2021 10 35 2021/2022 41 53 2022/2023 21 58 2023/2024 9 55 2024/2025 15 58 2025/2026 16 58 2026/2027 16 58 2027/2028 15 57 2028/2029 14 55 2029/2030 11 53 2030/2031 9 50 2031/2032 6 47 2032/2033 4 46

Здесь есть немного больше надежды на то, что Шестёркин сможет оправдать столь высокую зарплату.

140 спасений от голов за восьмилетний период, очевидно, по-прежнему астрономическое количество, но для немногих избранных это выполнимо. Шестёркин может черпать вдохновение у самого Лундквиста, который уже доказал, что это возможно.

Король Хенрик в возрасте от 29 до 36 лет спас от 131,8 гола сверх ожидаемого, проводя в среднем 56,4 матча за сезон. Конечно, последние несколько лет были посредственными, но он с лихвой компенсировал это исключительной первой половиной. Хеллебайк — достойный современный пример, спасший от 55,5 гола за сезоны, когда ему было 29 и 30 лет. Это означает, что ему нужно спасти ещё всего от 85 шайб в течение следующих шести лет. Такой показатель находится в пределах разумного.

Игорь Шестёркин Фото: AP/TASS

Есть ещё одна причина полагать, что Шестёркин сможет оправдать сделку на $ 12 млн, и она снова сводится к нестабильности. Прогнозируемая стоимость Игоря на данный момент очень высока, но вратарь только завершил сезон, когда испытал спад, который имеет наибольший вес. Перед кампанией его прогнозируемая ценность была намного выше: прогнозируемый Рейтинг Защиты составлял +23. Используйте это число вместо указанных выше, и вы получите прогнозируемую стоимость… ровно $ 12 млн.

Сезон 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032 2032/2033 Заслужи

ваемый кэпхит $ 13,1 млн $ 13,4 млн $ 13,4 млн $ 13,3 млн $ 12,5 млн $ 11,4 млн $ 9,9 млн $ 8,7 млн

Таблица 2. Статистика при 58 сыгранных матчах и в среднем 23 спасениях от голов

Опять же, непостоянство вратарей играет огромную роль, поскольку оценка игрока может сильно колебаться из года в год.

Если последний сезон был для Шестёркина всего лишь неприятной вспышкой (а его превосходство в плей-офф именно об этом и говорит), то более чем справедливо предположить, что он сможет оправдать сделку, превышающую нынешние прогнозы относительно него. Текущий прогноз действительно предполагает, что он придёт в норму (прогнозируется, что он будет спасать от 15 голов, а не от девяти, что были в прошлом сезоне), но, возможно, недостаточно.

Тем не менее то, что последним ориентиром для Шестёркина является его предпоследний год по контракту, означает, что мы должны быть осторожны, игнорируя этот факт. В таком сезоне планка снижается, и именно это делает контракт на $ 12 млн таким рискованным. Шестёркину гораздо легче играть ниже этого уровня, чем выше него.

Лучший способ взглянуть на всё это — рассматривать эти два события как обсуждение о том, что будет справедливо.

В лучшей форме Шестёркин — вратарь, достойный контракта на $ 12 млн. Это его потолок. В своих худших проявлениях он должен зарабатывать $ 9 млн. Это его пол. Выведите среднее арифметическое, и вы получите, возможно, лучший ответ — $ 10,5 млн. Добавьте дополнительные $ 100 тыс., и это по-прежнему будет рекордная сделка, но с немного более управляемым профилем риска.

В целом существует большой риск, связанный с выделением вратарю огромного пространства под потолком зарплат, но это не значит, что такого никогда не следует делать. Некоторые вратари более чем достойны того, и Шестёркин, безусловно, отвечает всем требованиям.

Есть обоснованные опасения относительно того, насколько огромным должен быть этот договор, но Шестёркин выглядит как игрок редкой породы — тот, у кого не возникнет особых проблем с тем, чтоб отплатить за вложения. Он не просто вратарь франшизы, он и есть франшиза».