Не только Сергачёв. Самый молодой клуб НХЛ тратит деньги и хочет сразу же зайти в плей-офф

Кажется, история «Аризоны» окончательно закончилась. НХЛ, которая десятилетиями поддерживала затухавшую жизнь в команде, изобрела десяток костылей для того, чтобы показать, что команда лишь «встала на паузу», а не окончательно сменила место дислокации. Однако скандальный владелец «койотов» Алекс Меруэло так и не смог найти место для строительства новой арены где-то в своём штате, после чего отказался от идеи с перезапуском команды — лига даровала ему такую возможность в течение пяти лет.

Теперь «Юта» окончательно избавилась от всех теней прошлого. Первый за 13 лет клуб НХЛ, который решил переехать, начинает новую жизнь. Дебютный год с точки зрения эстетики красивым не будет — у команды пока нет ни полноценного названия, ни эмблемы, а на форме будет красоваться только леттеринг. С этой точки зрения «Юта» будет уступать «койотам», джерси которых называли одними из лучших в лиге, но зато со спортивной точки зрения на новом месте в жизни команды должен наконец наступить порядок.

Вечные финансовые дрязги «Аризоны» не могли положительно сказаться на результате. Если убыточная команда не может позволить себе полностью тратить средства под потолком зарплат, то никакие чудеса менеджмента не помогут догнать клубы, которые легко могут выбить всю квоту. В какой-то момент команда вообще превратилась в энхаэловское чистилище, где укрывались контракты игроков, де-факто завершивших карьеру. Крис Пронгер, Павел Дацюк, Ши Уэбер, Мариан Госса — все эти люди своими большими контрактами помогали команде подниматься выше пола зарплат, не выходя на лёд.

«Койоты» не могли себе позволить большие контракты и несколько лет назад провели большую распродажу, хотя могли развивать тот костяк, который в 2020-м впервые за восемь лет выиграл кубковую серию, пусть и в плей-ин. Ситуация с ареной не способствовала повышению доходов — и было ощущение, что года через три-четыре в случае сохранения статус-кво лидеры «койотов» были бы снова обменяны. В принципе, что в Хьюстоне, что в Юте, что в любом месте, которое бы приняло команду, такую ситуацию было себе представить уже сложнее, и новые владельцы «Юты» явно хотят, чтобы клуб поскорее вернулся в плей-офф.

Владелец «Юты» Райан Смит Фото: AP/TASS

В принципе, «Аризона» могла сделать это и в прошлом году. Подросла молодёжь, а менеджмент команды в прошлом межсезонье подписал несколько краткосрочных контрактов со свободными агентами. На тот момент референдум в Темпе уже провалился, и «койотам» надо было показать, что какие-то амбиции у них есть. Про «Аризону» заговорили в начале зимы, когда команда последовательно обыграла пять последних чемпионов НХЛ. Новый год «койоты» заканчивали в статусе команды из зоны уайлд-кард и опережали тот же «Эдмонтон», который после провального старта полз позади. Однако с января по февраль команда проиграла 14 матчей подряд — и показательно, что старт этой серии совпал с первыми новостями про возможный переезд. Сами игроки, как оказалось позднее, узнали всё в последний момент и долгое время жили слухами.

Атака у «койотов» после лет перестройки сформировалась интересная. Клейтон Келлер, пожалуй, окончательно стал самым недооценённым игроком лиги, показывая высокий уровень без внимания СМИ. Классно вписался в лигу третий номер драфта Логан Кули, финн Маттиас Маччелли попадал в хайлайты со своими тонкими передачами в тот момент, когда амплуа чистого плеймейкера стали считать уже вымирающим. Их органично дополняли силовики типа Лоусона Круза и Джека Макбэйна, вписывавшиеся в тот прямолинейный хоккей Андре Туриньи, который вы могли видеть на двух ЧМ подряд.

А вот защита нуждалась в усилении — ни один защитник «Аризоны» на момент переезда не имел действующего контракта, да и составлена была оборона с бору по сосенке. В системе клуба не было сильных оборонцев, которые готовы были сделать резкий шаг вперёд, что вынудило «койотов» задрафтовать Дмитрия Симашёва сильно раньше ожидаемого. Однако за время перестройки и накопления чужих контрактных грехов команда скопила столько активов, что смогла потратить их на радикальное обновление защиты.

Про обмен Михаила Сергачёва написано уже достаточно — и надо просто принять за факт то, что в «Юте» он будет первым защитником, играть по 24 минуты за матч и получать значительное время в большинстве. К нему «Юта» добавила Джона Марино — праворукого защитника из «Нью-Джерси», которого нельзя назвать чистым домоседом, но в «Дэвилз» именно он был основным защитником для меньшинства. Кроме того, на рынке клуб подписал опытнейшего ветерана Иэна Коула — и это превращает защиту «Юты» в довольно глубокую и сбалансированную бригаду. На месте остались ещё один атакующий защитник Дурзи, большой силовик Кесселринг и универсал Вялимяки.

В атаке «койоты» сохранили всех своих молодых форвардов, подписав на рынке только свежеиспечённого обладателя Кубка Кевина Стенлунда. С учётом того, как первые сезоны в лиге провели и Логан Кули, и девятый номер драфта Дилан Гюнтер, это логично. Журналисты справедливо сравнивали Кули с Брейденом Пойнтом за то, что он умеет и ответственно играть в обороне, и разгонять атаки умными передачами. Гюнтер уже на драфте выглядел одним из лучших снайперов года и уже в 20 лет наколотил 18 шайб за 45 матчей, используя свой могучий бросок. Эти ребята просто должны играть в первых звеньях.

Дилан Гюнтер и Логан Кули Фото: AP/TASS

Однако при всём этом даже сейчас у «Юты» остаётся под потолком $ 20 млн — с учётом того, что контракт Уэбера не будет учитываться в расчётах. Правда, именитых свободных агентов, которые могли бы отправиться в мормонский штат, на рынке уже банально нет. При этом говорилось, что владельцы «Юты» хотели бы привезти в штат суперзвезду, которая помогла бы создать ажиотаж — и, при всём уважении к Сергачёву, вряд ли имелся в виду любой из защитников. Возможно, поможет обмен?

И тут, конечно же, возникает имя Митча Марнера. Говорилось, что им интересуется «Нэшвилл», но «хищники» на рынке заполнили всё место под потолком своей бригадой элитных новичков. Напрямую слухов об обмене Марнера в «Юту» не слышно, однако это одна из немногих команд лиги, которая может взять на себя контракт Митча без всяких удержаний, имеет достаточно обменных активов и нужду побеждать уже в следующем сезоне. Правда, встаёт другой вопрос: а захочет ли игрок, которому остаётся по контракту один год, долгосрочно связывать свою судьбу с провинциальной командой?

В любом случае «Юта» на новом месте должна зажить лучше, чем на старом. У команды есть амбициозный владелец, который не будет экономить деньги на салфетках, как старый менеджмент. Здесь есть фанатская база, которая моментально выкупила все возможные абонементы и должна обеспечивать аншлаги и на новой арене, которую построят на Олимпиаде. Конечно, не факт, что все шаги менеджмента станут удачными, но переезд позволяет «Аризоне» вылезти из состояния вечной посредственности, в котором эта команда пребывала.