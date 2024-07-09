КХЛ стала независимой, российский клуб сыграет в чемпионате Беларуси. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 9 июля 2024 года.

КХЛ получила независимость от ИИХФ и ФХР и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как поправки к закону «О физической культуре и спорте» повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги.

КХЛ остаётся в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея — не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского.

Клубы КХЛ будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.

КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований. Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспорта России по лимиту на легионеров.

КХЛ продолжит уважать действие контрактов других лиг. Опыт работы с НХЛ показывает, что обе стороны продолжают выполнять обязательства даже при отсутствии подписанного меморандума. После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока. При этом лига не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие контракты с другими клубами или невыполненные обязательства, а также прочие обстоятельства, мешающие подписанию нового договора.

Лига займётся аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ. При этом система подготовки судей останется неизменной, и лучшие судьи ВХЛ получат возможность подписать контракт для работы в чемпионате КХЛ. Под юрисдикцией КХЛ будет создан центр видеоанализа взамен комнаты видеопросмотров ФХР.

Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.

ФХР выступила с официальным заявлением о правах на проведение чемпионата России по хоккею

Континентальная хоккейная лига направила в адрес Федерации хоккея России предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд и первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года.

Указанные договоры о делегировании прав действуют до конца апреля 2025 года. Предложение КХЛ будет рассмотрено правлением ФХР.

Принятый в третьем чтении Госдумой РФ законопроект №622018-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» допускает образование в России спортивных лиг, проводящих соревнования независимо от федераций по своему виду спорта.

Российский клуб официально вошёл в состав участников чемпионата Беларуси сезона-2024/2025

Российский хоккейный клуб «Славутич» (Смоленск) примет участие в белорусской Betera-Экстралиге в сезоне-2024/2025, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

Данное решение было официально озвучено сегодня на заседании организации, которая представила все 14 клубов, которые будут бороться за золотые медали чемпионата Беларуси в следующем сезоне. Действующим чемпионом Betera-Экстралиги является жлобинский «Металлург».

Генменеджер «Трактора» заявил, что клуб ищет варианты обмена Антона Бурдасова

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что челябинский клуб ищет варианты обмена 33-летнего нападающего Антона Бурдасова.

«Действительно, «Трактор» уже несколько месяцев ищет варианты продолжения карьеры для Антона Бурдасова. Решение было принято по согласованию с тренерским штабом, так как новая модель игры команды рассчитана на хоккеистов иной формации.

Агенту игрока Шуми Бабаеву было сказано ещё весной, что клуб ищет варианты обмена и расставание с игроком вполне возможно. Шуми был уведомлён о нашем намерении и имел возможность распоряжаться этой информацией во благо будущего своего клиента. В том числе искать варианты по трудоустройству, а не просто упоминать в медиа возможную денежную компенсацию».

Аналитик TSN: новый контракт Драйзайтля с «Эдмонтоном» не будет долгосрочным

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо призвал не ждать заключения долгосрочного контракта немецкого нападающего Леона Драйзайтля с «Эдмонтон Ойлерз».

«Если Леон Драйзайтль хочет остаться в «Эдмонтоне», то я сомневаюсь, что это будет долгосрочный контракт. Думаю, договор будет настолько среднесрочным, насколько это возможно. Я смотрю на это следующим образом: там остались незавершённые дела. Они зашли так далеко в плей-офф, были в одной победе от завоевания Кубка Стэнли – этот факт заставляет Леона и Коннора Макдэвида оставаться вместе.

Посмотрите, как они проводят межсезонье. Посмотрите на хоккеистов, которые хотят там играть, которые хотят там остаться. Некоторые парни соглашаются на понижение зарплаты, чтобы играть за «Ойлерз». Они хотят выиграть Кубок Стэнли и верят, что команда близка к этому.

В случае с Леоном Драйзайтлем, вероятно, какая-то его часть говорит: «Сделай это с «Эдмонтоном». Давай закончим дело, которое мы начали». Это будет иметь большое значение для наследия Леона в составе «Эдмонтона», — сказал Коррадо в эфире TSN.

Экс-голкипер «Локомотива» Иван Бочаров продолжит карьеру в «Торпедо»

Голкипер Иван Бочаров подписал однолетний контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба в официальном телеграм-канале.

Прошлый сезон 29-летний вратарь провёл в ярославском «Локомотиве», с которым добрался до финала Кубка Гагарина, где железнодорожники уступили титул магнитогорскому «Металлургу» (0-4 в серии).

Всего в сезоне-2023/2024 Бочаров провёл 12 матчей, в которых отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,0. Также в КХЛ Иван защищал цвета московского «Динамо», воспитанником которого он является.

Напомним, в завершившемся сезоне команда Игоря Ларионова вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии санкт-петербургскому СКА (1-4).