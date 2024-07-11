Встать, суд идёт! Русский снайпер «Коламбуса» и ещё 5 игроков НХЛ, которых ждёт арбитраж

В НХЛ никто не любит арбитраж зарплат. Команды всегда вынуждены занижать свои зарплатные предложения, рискуя расстроить игроков такими суммами. Весь «судебный процесс» здесь строится на чистой статистике и сравнении с другими игроками — и часто хоккеисты могут услышать такие сравнения, которые они сами не хотят слышать. Наконец, сами команды не хотят полагаться на мнение арбитра, поэтому почти всегда стороны успевают договориться до слушания.

Напомним, в арбитраж имеют право обращаться только ограниченно свободные агенты, которые уже провели достаточно сезонов в лиге. После локаута-2013 в графике арбитража стояла пара сотен дел, но в итоге независимые судьи рассматривали лишь примерно каждое 10-е. Впрочем, в прошлом году сразу три дела дошли до финальной точки — так контракты получили игравший тогда за «Торонто» Илья Самсонов, вратарь «Бостона» Джереми Свейман и форвард «Чикаго» Филипп Курашёв.

Обычно до арбитража стабильно доходят два десятка игроков, а то и больше — однако нынешний год стал довольно скромным в этом плане. Прямо сейчас «судиться» планируют 14 хоккеистов, при этом некоторые из них могут успеть договориться с клубами и полюбовно. Рассмотрим ключевые фигуры нынешнего арбитража.

н. Мартин Нечас («Каролина»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 77 игр, 53 (24+29) очка, «-9»

Чеху стало слишком тесно в «Каролине» за спиной Андрея Свечникова и Сета Джарвиса, которые занимали позиции на правом фланге в первых двух звеньях. На домашнем чемпионате мира Нечас играл уже на фоне слухов о потенциальном обмене, который форвард запросил сам — и сыграл роскошно, оказавшись в плей-офф едва ли не лучшим форвардом «народны тим». Зондировали почву по чеху чуть ли не все команды лиги, до предметного интереса доходили пять-шесть — но, судя по всему, новый менеджмент «Каролины» очень высоко ценит свои активы.

С одной стороны, деньги на новый контракт у «ураганов» есть. С другой стороны, приобретения этого межсезонья очень сильно сместили баланс команды на типично бриндаморовский хоккей, а место правого вингера третьего звена может занять новичок Джек Рословик. Так что, может быть, здесь и до арбитража не дойдёт, и новый контракт выпишет уже новая команда.

з. Янис Мозер («Тампа-Бэй»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 80 игр, 26 (5+21) очков, «-5»

Швейцарский защитник заменит в составе «молний» Михаила Сергачёва — но замена эта будет по позиции, а не по функционалу. Мозер в «Аризоне» использовался в основном как оборонительный защитник, который чаще выходил в меньшинстве и на вбрасываниях в своей зоне. В «Тампе» швейцарец, скорее всего, будет использоваться во второй паре защиты — в «Аризоне» он стал стабильно получать 20 минут за матч. Скорее всего, на новый контракт швейцарца уйдут почти все $ 4 млн, которые есть у «Тампы» в резерве — ну или налоговые льготы позволят чуть снизить эту сумму.

Янис Мозер Фото: Andrea Branca/Getty Images

з. Райан Линдгрен («Рейнджерс»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 76 игр, 17 (3+14) очков, «+22»

Уже пять сезонов подряд Линдгрен — основной партнёр Адама Фокса. Пока лидер обороны «Рейнджерс» разгоняет атаки и получает номинации на трофеи, его партнёр-домосед ни разу не выбивал 20 очков за сезон. Райан остаётся основным защитником команды в меньшинстве — и здесь менеджменту надо решить несколько важных вопросов. Насколько ценным хоккеистом является сам Линдгрен в отрыве от суперзвёздного партнёра? Как совместить продление Райана и ещё одного защитника, более молодого Брэйдена Шнайдера? Наконец, как держать в уме одновременно и новый контракт Игоря Шестёркина через год?

в. Укко-Пекка Луукконен («Баффало»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 54 игры, 27 побед, 91% ОБ, КН 2,57

Финский вратарь — одна из главных сенсаций календарного 2024-го. Ещё в сезоне-2022/2023 Луукконен сыграл больше всех игр среди вратарей «клинков», но это произошло скорее на фоне провалов конкурентов молодого вратаря. В прошлом сезоне финн переиграл своих партнёров абсолютно по делу: начиная с 1 января больше матчей среди вратарей провёл только Андрей Василевский, а сам Луукконен отражал почти 92% бросков. Свободных средств у команды сейчас достаточно ($ 14,5 млн) даже с учётом того, что необходимо продлить контракты ещё с двумя ОСА. Однако вопрос: был ли этот сезон единоразовой вспышкой или финн заслужил получить полноценный контракт первого вратаря?

Укко-Пекка Луукконен Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

н. Джо Велено («Детройт»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 80 игр, 28 (12+16) очков, «-16»

Велено мы больше всего помним по его поведению на международной арене — скандалам в матчах с российской молодёжкой или удару коньком Нино Нидеррайтера на ЧМ-2023, который привёл к дисквалификации канадца. В «Детройте» Велено прочно обосновался на позиции четвёртого центра, в этом сезоне периодически поднимаясь на фланг ведущих звеньев. Контракт Велено для «крыльев» сейчас вряд ли является даже вторым приоритетом — команда готовится к заключению долгосрочных сделок с двумя молодыми лидерами — Морицем Зайдером и Лукасом Рэймондом. Соответственно, контракт Велено не должен сильно связывать руки в этих переговорах — этот договор должен быть легко обмениваемым в случае ожидаемых больших трейдов «Детройта».

н. Кирилл Марченко («Коламбус»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 78 игр, 42 (23+19) очка, «-5»

«Коламбус» в последние два сезона — чистейший хаос. Три тренера за два года, постоянные смены звеньев в прошлом чемпионате, травмы, которые могли в отдельные периоды выкосить половину состава. Пока главные звёзды команды не играли на свои большие деньги, в «мундирах» оказалось лишь несколько островков стабильности — одним из них был Кирилл Марченко. Наш форвард не начинал позапрошлый сезон в основе, но успел выбить 20 шайб — в регулярке-2023/2024 он снова пробил эту отметку, став лучшим снайпером «Коламбуса» с 23 голами.

Кирилл Марченко (слева) Фото: Paul Vernon/AP Photo/ТАСС

Но у «Коламбуса» теперь абсолютно новое руководство, и, как видит себе новую команду генменеджер Дон Уодделл, сейчас непонятно. У «мундиров» есть огромное количество «кирпичей», из которых они никак не могут построить новый дом — и судьба нового контракта Марченко зависит ещё и от стратегического видения нового менеджера.

Другие игроки, подавшие заявки в арбитраж: з. Тай Эмберсон («Сан-Хосе»), н. Джек Друри («Каролина»), н. Оливер Вальстрём («Айлендерс»), н. Коннор Дьюар («Торонто»), н. Бек Маленстин («Баффало»).